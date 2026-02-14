Hoàng Hên mơ khoác áo tuyển Việt Nam và điểm nhấn từ bàn thắng của Thanh Nhã Tiền đạo Đỗ Hoàng Hên bày tỏ nguyện vọng cống hiến cho tuyển Việt Nam, trong khi Thanh Nhã tự tin sau bàn thắng vào lưới Trung Quốc và VFF nới lỏng quy chế cầu thủ Việt kiều.

Bóng đá Việt Nam ngày 14/2 ghi nhận những chuyển động đáng chú ý, từ khát vọng cống hiến của các cầu thủ nhập tịch đến những điều chỉnh mang tính chiến lược trong hệ thống thi đấu quốc gia và các biến động nhân sự tại V-League.

Đỗ Hoàng Hên khát khao khoác áo đội tuyển Việt Nam

Tiền đạo gốc Brazil, Đỗ Hoàng Hên, vừa công khai bày tỏ nguyện vọng được ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Anh khẳng định việc khoác áo đội tuyển là giấc mơ lớn nhất để đền đáp tình cảm của người hâm mộ kể từ khi đến Việt Nam thi đấu.

Hoàng Hên mong muốn khoác áo tuyển Việt Nam.

Cầu thủ này tự tin lối chơi nhiệt huyết và kỹ thuật cá nhân của mình hoàn toàn phù hợp với triết lý bóng đá của chiến lược gia người Hàn Quốc. Đặc biệt, Hoàng Hên kỳ vọng sẽ có cơ hội tái hợp cùng người đồng đội cũ tại CLB Nam Định là Nguyễn Xuân Son trên hàng công đội tuyển quốc gia.

Điểm sáng Thanh Nhã và bài học từ chuyến tập huấn Trung Quốc

Dù đội tuyển nữ Việt Nam vừa nhận thất bại 1-6 trong trận tái đấu với tuyển nữ Trung Quốc, màn trình diễn của cá nhân Thanh Nhã vẫn mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Tổng tỷ số sau hai lượt trận giao hữu tại Thâm Quyến là 1-8 nghiêng về đội bóng xứ tỷ dân.

Tuyển nữ Việt Nam thua Trung Quốc 1-6.

Bàn thắng danh dự vào lưới đối thủ hàng đầu châu lục giúp tiền đạo Thanh Nhã củng cố sự tự tin vào các điểm mạnh của bản thân. Cô nhận định lối chơi mạnh mẽ và khả năng phối hợp nhanh của tuyển Trung Quốc là bài kiểm tra khắc nghiệt, giúp toàn đội tích lũy kinh nghiệm quý báu về bản lĩnh thi đấu đỉnh cao.

VFF mở cửa cho cầu thủ Việt kiều tại Giải hạng Nhì

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức ban hành điều lệ Giải hạng Nhì quốc gia 2026 với thay đổi quan trọng về nhân sự. Theo đó, mỗi đội bóng được phép đăng ký tối đa hai cầu thủ Việt kiều (chưa có quốc tịch) hoặc cầu thủ nhập tịch.

Sự điều chỉnh này tăng thêm một suất so với quy định cũ, mở ra cơ hội cho các tài năng gốc Việt tìm kiếm môi trường thi đấu phù hợp, đồng thời nâng cao chất lượng chuyên môn cho giải đấu cấp độ thứ ba trong hệ thống bóng đá Việt Nam.

Khủng hoảng nhân sự tại V-League và chiến lược của SLNA

Tại sân chơi V-League, CLB Thanh Hóa đang đối mặt với bài toán nhân sự nan giải trước trận gặp Công an Hà Nội. Hậu vệ Nguyễn Đình Huyên bị treo giò khiến danh sách đăng ký của đội bóng xứ Thanh chỉ còn 17 người, trong đó có 3 thủ môn, đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Mai Xuân Hợp chỉ còn đúng 14 cầu thủ chạy ngoài sân.

Trái ngược với tình cảnh của Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An chủ động thực hiện bước đi chiến lược cho giai đoạn lượt về. Đội bóng xứ Nghệ đã quyết định đôn hai tài năng trẻ Nguyễn Tấn Minh và Hoàng Minh Hợi lên đội một, tiếp tục truyền thống tận dụng nguồn lực từ lò đào tạo trẻ danh tiếng của CLB để làm mới đội hình.