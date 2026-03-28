Hoàng Hên tỏa sáng và nỗi lo Xuân Son trước trận quyết đấu Malaysia của ĐT Việt Nam Chiến thắng 3-0 trước Bangladesh giúp ĐT Việt Nam tìm ra bộ khung mới, nhưng phong độ của tiền đạo Nguyễn Xuân Son đang khiến HLV Kim Sang Sik phải tính toán kỹ lưỡng trước ngày 31/3.

Đội tuyển Việt Nam vừa hoàn tất bước chạy đà quan trọng cho vòng loại Asian Cup 2027 bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Bangladesh. Trận đấu không chỉ mang lại kết quả thuận lợi mà còn phác họa diện mạo mới đầy biến ảo dưới thời HLV Kim Sang Sik, nơi các nhân tố nhập tịch đang dần khẳng định vai trò then chốt.

Màn ra mắt đầy hứa hẹn của tân binh Đỗ Hoàng Hên

Tâm điểm tại sân Hàng Đẫy đổ dồn vào Đỗ Hoàng Hên, người vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch để khoác lên mình chiếc áo số 9 của ĐTQG. Tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC nhanh chóng chứng minh đẳng cấp bằng khả năng hòa nhập đáng kinh ngạc trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3.

Hoàng Hên di chuyển không mệt mỏi, linh hoạt hoán đổi giữa các vai trò dạt biên, "số 9 ảo" và hộ công. Sự xuất hiện của anh không hề gây chồng chéo không gian với các trụ cột như Hoàng Đức hay Quang Hải. Ngược lại, khả năng kết nối và luân chuyển bóng nhịp nhàng của anh đã tạo điều kiện để các nội binh lùi sâu, giúp lối chơi tấn công của Việt Nam trở nên mượt mà hơn. Dù thiếu chút may mắn khi cú sút xa đi trúng cột dọc, màn trình diễn của Hoàng Hên vẫn được đánh giá là luồng gió mới đầy sức sống.

Hoàng Hên mau chóng thích nghi cùng ĐTQG Việt Nam.

Bài toán thể trạng của Nguyễn Xuân Son và vũ khí bóng chết

Trái ngược với sự khởi sắc của Hoàng Hên, tiền đạo Nguyễn Xuân Son lại mang đến những lo lắng nhất định. Được tung vào sân trong hiệp 2, chân sút nhập tịch này thi đấu nỗ lực nhưng bộc lộ sự nặng nề trong các pha xử lý cuối cùng. HLV Kim Sang Sik thừa nhận Xuân Son đang gặp vấn đề về thể trạng do tăng thêm 4kg và vừa bình phục chấn thương đùi. Sự liên kết ăn ý giữa anh và Hoàng Hên – cặp bài trùng từng khuynh đảo V.League – vẫn chưa được tái hiện trong màu áo đội tuyển.

Tuy nhiên, ĐT Việt Nam đã cho thấy sự đa dạng trong phương án ghi bàn khi khai thác triệt để các tình huống "bóng chết". Hai trong số ba bàn thắng vào lưới Bangladesh xuất phát từ những pha dàn xếp đá phạt bài bản: Tuấn Hải đánh đầu mở tỷ số từ quả phạt góc và Xuân Mạnh nhân đôi cách biệt sau đường chuyền điểm rơi chính xác của Quang Hải. Đây được xem là vũ khí lợi hại để xuyên phá hệ thống phòng ngự lùi sâu của các đối thủ khu vực.

Xuân Son chưa đạt phong độ cao nhất.

Sẵn sàng cho đại chiến với Malaysia

Chiến thắng trước Bangladesh là liều thuốc tinh thần quan trọng, nhưng thử thách thực sự mang tên Malaysia vào ngày 31/3 tới sẽ ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Để vượt qua lối chơi áp sát rát của đối thủ, HLV Kim Sang Sik yêu cầu các học trò duy trì nhịp độ ổn định xuyên suốt 90 phút, tránh tình trạng chùng xuống như trong hiệp 2 trận đấu vừa qua.

Điểm tựa cho ĐT Việt Nam lúc này là sự trở lại của các trụ cột quan trọng. Đoàn Văn Hậu đã tái xuất mạnh mẽ sau hơn 1.000 ngày vắng bóng, giúp củng cố đáng kể hàng phòng ngự. Cùng với đó, tiền đạo Bùi Vĩ Hào cũng đã bình phục chấn thương, mang đến thêm phương án đột biến cho hàng công. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả nhân sự và chiến thuật, ĐT Việt Nam đang hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước "Hổ Malaya" để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ.