Hoàng Thùy và Lan Khuê cùng xuất hiện tại sự kiện sau nhiều năm Hai siêu mẫu Hoàng Thùy và Lan Khuê thu hút sự chú ý khi cùng dự một sự kiện thời trang lớn, đánh dấu lần hiếm hoi cả hai ngồi chung hàng ghế khách mời.

Mới đây, sự kiện thời trang quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí đã trở thành tâm điểm chú ý với sự xuất hiện của Hoàng Thùy và Lan Khuê. Đây là dịp hiếm hoi hai nàng hậu cùng góp mặt trong một không gian sau thời gian dài tập trung cho những định hướng riêng.

Khoảnh khắc hội ngộ của hai siêu mẫu tại sự kiện

Tại buổi lễ, Hoàng Thùy và Lan Khuê được sắp xếp ngồi cùng hàng ghế khách mời. Theo ghi nhận thực tế, Lan Khuê dành phần lớn thời gian trò chuyện cùng ca sĩ Thiều Bảo Trâm và các khách mời bên cạnh. Trong suốt thời gian trước khi chương trình diễn ra, cả hai gần như không có màn tương tác trực tiếp nào.

Khoảnh khắc xa cách tại sự kiện của Hoàng Thùy và Lan Khuê. (Nguồn: TikTok Lifestyle)

Đáng chú ý, một khoảnh khắc được khán giả chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy Hoàng Thùy vô tình hướng ánh nhìn về phía đồng nghiệp. Chi tiết này nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận, khi nhiều người bày tỏ sự tò mò về mối quan hệ hiện tại của hai người đẹp sau thời gian dài không xuất hiện chung.

Khoảnh khắc Hoàng Thùy và Lan Khuê chạm mặt ở sự kiện khiến nhiều khán giả bàn luận. (Nguồn: TikTok Lifestyle)

Hành trình sự nghiệp riêng biệt của Lan Khuê và Hoàng Thùy

Nhiều năm trước, Hoàng Thùy và Lan Khuê từng có những quan điểm khác biệt khi cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế về người mẫu. Tuy nhiên, những mâu thuẫn cũ đã khép lại và cả hai hiện đều tập trung vào sự nghiệp riêng với những dấu ấn đậm nét trong làng mốt Việt.

Lan Khuê hiện đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên gia đình, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế với vai trò người mẫu, giám khảo và đại diện thương hiệu. Mỗi lần xuất hiện, cô đều ghi điểm với phong cách sang trọng và nhan sắc ngày càng mặn mà.

Lan Khuê hiện có hôn nhân viên mãn.

Trong khi đó, Hoàng Thùy vẫn là gương mặt được các nhà thiết kế tin tưởng giao phó vị trí vedette hoặc first face trên các sàn diễn lớn. Với kỹ năng catwalk chuyên nghiệp và thần thái cuốn hút, cô liên tục khẳng định sức hút bền bỉ của mình trong giới người mẫu chuyên nghiệp.

Hoàng Thùy trong buổi diễn gần đây.

Dù lựa chọn những hướng đi khác nhau, cả Lan Khuê và Hoàng Thùy vẫn giữ được chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí. Sự xuất hiện chung tại sự kiện lần này, dù không có tương tác công khai, vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo công chúng.