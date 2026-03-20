Đời sống Học phí đại học 2026-2027 đồng loạt tăng, có trường lên tới 81 triệu đồng/năm Năm học 2026-2027, học phí đại học tiếp tục tăng theo lộ trình được quy định tại Nghị định 238/2025 về cơ chế thu và quản lý học phí, phổ biến khoảng 10% mỗi năm

Khung học phí đại học năm 2026-2027 theo Nghị định 238/2025

Theo Nghị định 238/2025 về cơ chế thu và quản lý học phí, các trường đại học công lập được phép điều chỉnh học phí hằng năm nhưng phải nằm trong khung trần quy định. Mức học phí cụ thể phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính của từng cơ sở đào tạo.

Đối với các trường chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, học phí tối đa năm học 2026-2027 dao động từ 17,9 đến 35 triệu đồng/năm (tính theo 10 tháng).

Trong đó, các ngành khoa học giáo dục, đào tạo giáo viên, nghệ thuật, kinh doanh – quản lý và pháp luật áp dụng mức thấp nhất là 17,9 triệu đồng/năm. Cao nhất là khối ngành y dược với mức trần 35 triệu đồng/năm. Theo lộ trình này, mức tăng dự kiến từ 1,2 đến 4 triệu đồng/năm so với năm học trước.

Các cơ sở đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được phép thu học phí tối đa bằng 2 lần mức trần, tương đương khoảng 35,8 đến 70 triệu đồng/năm. Mức tăng hằng năm dao động từ 4 đến 8 triệu đồng/năm, tùy từng nhóm ngành và chương trình đào tạo.

Với các trường tự chủ toàn diện, tức tự bảo đảm cả chi thường xuyên lẫn chi đầu tư, mức học phí có thể lên tới 2,5 lần mức trần, tức khoảng 44,75 đến 87,5 triệu đồng/năm. Mức tăng có thể lên tới 5 đến 10 triệu đồng/năm.

Riêng các chương trình đào tạo đã đạt kiểm định chất lượng trong nước hoặc quốc tế, cơ sở đào tạo được quyền tự quyết định mức học phí trên cơ sở định mức kinh tế – kỹ thuật và chi phí đào tạo thực tế, đồng thời phải công khai với người học và xã hội.

Từ năm học 2027-2028, trần học phí sẽ tiếp tục được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và khả năng chi trả của người dân, song không vượt quá tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) so với cùng kỳ năm trước.

Học phí đại học từng trường năm 2026-2027

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Tăng tới 25,8 triệu đồng/năm, ngành Y khoa lên 81 triệu đồng/năm

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến áp dụng mức học phí từ 41 đến 81 triệu đồng/năm trong năm 2026, tăng đáng kể so với mức 41,8–55,2 triệu đồng của năm 2025.

Ngành Y khoa và Răng – Hàm – Mặt có mức học phí cao nhất là 81 triệu đồng/năm, ghi nhận mức tăng lớn nhất khoảng 25,8 triệu đồng, tương đương gần 47% so với năm trước. Ngành Dược học và Y học cổ truyền dự kiến thu 68 triệu đồng/năm.

Các ngành còn lại khoảng 47 triệu đồng/năm, tăng từ 12 đến 23%. Nhà trường cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh học phí theo lộ trình tối đa 10% mỗi năm đối với các khóa tiếp theo.

ĐH Kinh tế – Luật: Học phí từ 35,8 đến 73,5 triệu đồng/năm, lộ trình tăng đến 2028

Tại Trường ĐH Kinh tế – Luật, học phí năm 2026 dao động từ 35,8 đến 73,5 triệu đồng/năm tùy chương trình. Cụ thể, chương trình tiếng Việt ở mức 35,8 triệu đồng/năm; chương trình Co-op tiếng Anh bán phần khoảng 55 triệu đồng/năm; chương trình tiếng Anh toàn phần lên tới 73,5 triệu đồng/năm. So với năm học trước, học phí tăng từ 4,3 đến 8,5 triệu đồng/năm.

Theo lộ trình, mức học phí tại ĐH Kinh tế – Luật có thể tăng lên 39,5–83 triệu đồng/năm vào năm 2027 và 44,5–93,5 triệu đồng/năm vào năm 2028.

ĐH Sài Gòn: Học phí tính theo toàn khóa, chương trình chất lượng cao tới hơn 212 triệu đồng/khóa

Trường ĐH Sài Gòn công bố học phí tính theo toàn khóa đào tạo. Các ngành đào tạo giáo viên có mức khoảng 84 triệu đồng/khóa, ngành quản lý giáo dục khoảng 102 triệu đồng/khóa. Phần lớn các ngành còn lại dao động từ 122 đến 165 triệu đồng/khóa. Với các chương trình chất lượng cao, học phí cao hơn, từ khoảng 158 đến hơn 212 triệu đồng/khóa.

So với năm trước, học phí ngành đào tạo giáo viên tăng khoảng 11–15 triệu đồng/khóa, trong khi các chương trình chất lượng cao tăng từ 13 đến khoảng 20 triệu đồng/khóa.

ĐH Y Dược TP.HCM: Chưa công bố học phí 2026, tham khảo mức 2025

Trường ĐH Y Dược TP.HCM chưa công bố học phí chính thức cho năm 2026. Tuy nhiên, theo mức thu năm 2025, ngành Răng – Hàm – Mặt có học phí cao nhất với 84,7 triệu đồng/năm; tiếp đến là ngành Y khoa ở mức 82,2 triệu đồng/năm và ngành Dược học là 60,5 triệu đồng/năm.

Các ngành Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Hóa dược ở mức khoảng 50 triệu đồng/năm. Nhóm ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng và Y tế công cộng cùng ở mức khoảng 46 triệu đồng/năm. Thấp nhất là ngành Công tác xã hội với khoảng 30 triệu đồng/năm.