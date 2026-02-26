Đời sống Học phí đại học 2026: Có trường dự kiến thu 130 triệu đồng/năm Nhiều trường đại học thông báo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, đồng thời công bố mức học phí đại học 2026 dự kiến cho khóa sinh viên mới. Mức học phí dao động từ 14 triệu đến 130 triệu đồng/năm tùy trường và chương trình đào tạo.

Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM)

Năm học 2026, Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) công bố học phí dự kiến theo từng chương trình đào tạo. Chương trình Chuẩn (ngành Ngôn ngữ Anh) là 30 triệu đồng/năm. Chương trình định hướng Đặc thù là 35 triệu đồng/năm. Chương trình Tiếng Anh toàn phần có mức cao nhất là 65 triệu đồng/năm.

STT Chương trình Học phí/năm (đồng) Học phí/01 tín chỉ (đồng) 1. Chương trình Chuẩn 1.1 CT Chuẩn (ngành Ngôn ngữ Anh) 30.000.000 902.000 1.2 CT Chuẩn (các ngành khác) 30.000.000 960.000 2 CT định hướng Đặc thù 35.000.000 1.120.000 3. Chương trình Tích hợp và Tài năng 3.1 Tích hợp (ngành Kiểm toán) 43.000.000 1.376.000 3.2 Tích hợp và Tài năng (các ngành còn lại) 47.000.000 1.504.000 4 CT Tiếng Anh toàn phần 65.000.000 1.897.000

Lưu ý: Học phí được cố định toàn khóa học; nếu học phí tăng theo quy định của Nhà nước, nhà trường sẽ có thông báo. Học phí đã bao gồm học phí học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh và học phần Giáo dục thể chất.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)

Năm 2026, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) dự kiến tuyển sinh 1.200 chỉ tiêu theo 4 phương thức:

Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do trường tổ chức.

Xét tuyển dựa trên năng lực học tập kết hợp phỏng vấn.

Xét tuyển thẳng theo thông tin tuyển sinh của trường.

Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học phí dự kiến năm học 2026–2027 tại USTH

Ngành VNĐ/năm học VNĐ/tín chỉ SV Việt Nam SV quốc tế SV Việt Nam SV quốc tế Chương trình một bằng 59.000.000 78.000.000 984.000 1.300.000 Chương trình song bằng* 79.000.000 105.000.000 1.400.000 1.750.000 Ngành Dược học 77.000.000 1.283.000 KT Hàng không (KT vận hành/ bảo dưỡng) 105.000.000 145.000.000 1.750.000 2.417.000 KT Hàng không (KT bảo dưỡng và B1/B2) 130.000.000 2.167.000

Đối với chương trình song bằng, ở học phần chung, chương trình song bằng sẽ thu theo tín chỉ quy định cho chương trình đơn bằng. Toàn bộ các học phần riêng sẽ thu học phí theo định mức của chương trình song bằng.

Đại học Kinh tế Quốc dân

Tại Đại học Kinh tế Quốc dân áp dụng 3 phương thức tuyển sinh tương tự năm ngoái, gồm: xét tuyển thẳng; xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển kết hợp.

Học phí năm 2026 của Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến khoảng 20 – 28 triệu đồng với chương trình chuẩn, 45 – 70 triệu đồng với chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE).

Trường Đại học Thăng Long

Trường Đại học Thăng Long cũng đã thông báo mức học phí dự kiến năm học 2026–2027. Cụ thể theo từng ngành/chương trình đào tạo như sau:

Tên ngành/Chương trình đào tạo Năm 1 (kỳ 1-2) Năm 2 (kỳ 3-4) Năm 3 (kỳ 5-6) Năm 3,5 (kỳ 7) Thanh nhạc 20.000.000 22.000.000 24.200.000 – Thiết kế đồ hoạ 25.000.000 27.500.000 30.250.000 33.300.000 Ngôn ngữ Anh 23.650.000 26.050.000 28.700.000 31.600.000 Ngôn ngữ Trung Quốc 23.650.000 26.050.000 28.700.000 31.600.000 Ngôn ngữ Nhật 21.400.000 23.550.000 25.950.000 28.500.000 Ngôn ngữ Hàn Quốc 23.250.000 25.600.000 28.200.000 31.000.000 Kinh tế quốc tế 20.700.000 22.800.000 25.100.000 27.600.000 Việt Nam học 22.400.000 24.650.000 27.150.000 29.900.000 Truyền thông đa phương tiện 27.000.000 29.700.000 32.700.000 36.000.000 Quản trị kinh doanh 22.600.000 24.900.000 27.400.000 30.100.000 Marketing 23.350.000 25.700.000 28.300.000 31.100.000 Thương mại điện tử 21.100.000 23.250.000 25.600.000 28.200.000 Tài chính – Ngân hàng 21.900.000 24.100.000 26.550.000 29.200.000 Kế toán 21.350.000 23.500.000 25.850.000 28.400.000 QTKD định hướng chuẩn nghề nghiệp quốc tế MỚI 24.450.000 26.900.000 29.600.000 32.600.000 Kế toán định hướng chứng chỉ quốc tế ACCA MỚI 23.400.000 25.750.000 28.350.000 31.200.000 Luật kinh tế 22.600.000 24.900.000 27.400.000 30.100.000 Khoa học máy tính 18.900.000 20.800.000 22.900.000 25.200.000 Hệ thống thông tin 17.650.000 19.450.000 21.400.000 23.500.000 Công nghệ thông tin 20.400.000 22.450.000 24.700.000 27.200.000 Trí tuệ nhân tạo 20.100.000 22.150.000 24.400.000 26.800.000 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 25.000.000 27.500.000 30.250.000 – Điều dưỡng 17.550.000 19.350.000 21.300.000 23.400.000(*) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.250.000 25.600.000 28.200.000 31.000.000 Quản trị khách sạn 21.950.000 24.150.000 26.600.000 29.300.000

Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Đối với Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, năm học 2026, học phí trung bình/học kỳ của các ngành/chương trình là 14,25 triệu đồng.

Riêng ngành Điều dưỡng có mức học phí là 15,5 triệu đồng/học kỳ, ngành Dược học là 15,82 triệu đồng/học kỳ.

Các ngành Cử nhân tài năng có mức học phí là 22,3 triệu đồng/học kỳ.

Nhiều trường đại học khác cũng đã công bố phương án tuyển sinh 2026

Trước đó, nhiều trường đại học đã thông báo phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026 như: Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang; Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM; Trường Đại học Yersin Đà Lạt; Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Tân Trào, Trường Đại học Tây Đô...