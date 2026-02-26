Về Báo Hà Tĩnh
Đời sống

Học phí đại học 2026: Có trường dự kiến thu 130 triệu đồng/năm

Quốc Duẩn 26/02/2026 12:06

Nhiều trường đại học thông báo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, đồng thời công bố mức học phí đại học 2026 dự kiến cho khóa sinh viên mới. Mức học phí dao động từ 14 triệu đến 130 triệu đồng/năm tùy trường và chương trình đào tạo.

Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM)

Năm học 2026, Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) công bố học phí dự kiến theo từng chương trình đào tạo. Chương trình Chuẩn (ngành Ngôn ngữ Anh) là 30 triệu đồng/năm. Chương trình định hướng Đặc thù là 35 triệu đồng/năm. Chương trình Tiếng Anh toàn phần có mức cao nhất là 65 triệu đồng/năm.

STT Chương trình Học phí/năm (đồng) Học phí/01 tín chỉ (đồng)
1. Chương trình Chuẩn
1.1CT Chuẩn (ngành Ngôn ngữ Anh)30.000.000902.000
1.2CT Chuẩn (các ngành khác)30.000.000960.000
2CT định hướng Đặc thù35.000.0001.120.000
3. Chương trình Tích hợp và Tài năng
3.1Tích hợp (ngành Kiểm toán)43.000.0001.376.000
3.2Tích hợp và Tài năng (các ngành còn lại)47.000.0001.504.000
4CT Tiếng Anh toàn phần65.000.0001.897.000

Lưu ý: Học phí được cố định toàn khóa học; nếu học phí tăng theo quy định của Nhà nước, nhà trường sẽ có thông báo. Học phí đã bao gồm học phí học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh và học phần Giáo dục thể chất.

Học phí đại học 2026: Có trường dự kiến thu 130 triệu đồng/năm

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)

Năm 2026, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) dự kiến tuyển sinh 1.200 chỉ tiêu theo 4 phương thức:

Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do trường tổ chức.

Xét tuyển dựa trên năng lực học tập kết hợp phỏng vấn.

Xét tuyển thẳng theo thông tin tuyển sinh của trường.

Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học phí dự kiến năm học 2026–2027 tại USTH

Ngành VNĐ/năm học VNĐ/tín chỉ
SV Việt Nam SV quốc tế SV Việt Nam SV quốc tế
Chương trình một bằng59.000.00078.000.000984.0001.300.000
Chương trình song bằng*79.000.000105.000.0001.400.0001.750.000
Ngành Dược học77.000.0001.283.000
KT Hàng không (KT vận hành/ bảo dưỡng)105.000.000145.000.0001.750.0002.417.000
KT Hàng không (KT bảo dưỡng và B1/B2)130.000.0002.167.000

Đối với chương trình song bằng, ở học phần chung, chương trình song bằng sẽ thu theo tín chỉ quy định cho chương trình đơn bằng. Toàn bộ các học phần riêng sẽ thu học phí theo định mức của chương trình song bằng.

Đại học Kinh tế Quốc dân

Tại Đại học Kinh tế Quốc dân áp dụng 3 phương thức tuyển sinh tương tự năm ngoái, gồm: xét tuyển thẳng; xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển kết hợp.

Học phí năm 2026 của Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến khoảng 20 – 28 triệu đồng với chương trình chuẩn, 45 – 70 triệu đồng với chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE).

Trường Đại học Thăng Long

Trường Đại học Thăng Long cũng đã thông báo mức học phí dự kiến năm học 2026–2027. Cụ thể theo từng ngành/chương trình đào tạo như sau:

Tên ngành/Chương trình đào tạo Năm 1 (kỳ 1-2) Năm 2 (kỳ 3-4) Năm 3 (kỳ 5-6) Năm 3,5 (kỳ 7)
Thanh nhạc20.000.00022.000.00024.200.000
Thiết kế đồ hoạ25.000.00027.500.00030.250.00033.300.000
Ngôn ngữ Anh23.650.00026.050.00028.700.00031.600.000
Ngôn ngữ Trung Quốc23.650.00026.050.00028.700.00031.600.000
Ngôn ngữ Nhật21.400.00023.550.00025.950.00028.500.000
Ngôn ngữ Hàn Quốc23.250.00025.600.00028.200.00031.000.000
Kinh tế quốc tế20.700.00022.800.00025.100.00027.600.000
Việt Nam học22.400.00024.650.00027.150.00029.900.000
Truyền thông đa phương tiện27.000.00029.700.00032.700.00036.000.000
Quản trị kinh doanh22.600.00024.900.00027.400.00030.100.000
Marketing23.350.00025.700.00028.300.00031.100.000
Thương mại điện tử21.100.00023.250.00025.600.00028.200.000
Tài chính – Ngân hàng21.900.00024.100.00026.550.00029.200.000
Kế toán21.350.00023.500.00025.850.00028.400.000
QTKD định hướng chuẩn nghề nghiệp quốc tế MỚI24.450.00026.900.00029.600.00032.600.000
Kế toán định hướng chứng chỉ quốc tế ACCA MỚI23.400.00025.750.00028.350.00031.200.000
Luật kinh tế22.600.00024.900.00027.400.00030.100.000
Khoa học máy tính18.900.00020.800.00022.900.00025.200.000
Hệ thống thông tin17.650.00019.450.00021.400.00023.500.000
Công nghệ thông tin20.400.00022.450.00024.700.00027.200.000
Trí tuệ nhân tạo20.100.00022.150.00024.400.00026.800.000
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng25.000.00027.500.00030.250.000
Điều dưỡng17.550.00019.350.00021.300.00023.400.000(*)
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành23.250.00025.600.00028.200.00031.000.000
Quản trị khách sạn21.950.00024.150.00026.600.00029.300.000

Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Đối với Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, năm học 2026, học phí trung bình/học kỳ của các ngành/chương trình là 14,25 triệu đồng.

Riêng ngành Điều dưỡng có mức học phí là 15,5 triệu đồng/học kỳ, ngành Dược học là 15,82 triệu đồng/học kỳ.

Các ngành Cử nhân tài năng có mức học phí là 22,3 triệu đồng/học kỳ.

Nhiều trường đại học khác cũng đã công bố phương án tuyển sinh 2026

Trước đó, nhiều trường đại học đã thông báo phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026 như: Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang; Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM; Trường Đại học Yersin Đà Lạt; Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Tân Trào, Trường Đại học Tây Đô...

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Đời sống
              Học phí đại học 2026: Có trường dự kiến thu 130 triệu đồng/năm
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO