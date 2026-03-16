Đời sống Học phí đại học 2026: ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM từ 32,6 đến 70 triệu đồng/năm Học phí đại học 2026 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) dao động từ 32,6 triệu đến 70 triệu đồng/năm tùy ngành, chương trình và phương thức đào tạo.

Học phí đại học 2026 tại ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM theo từng mức

Các ngành có học phí 32,6 triệu đồng/năm (năm học 2026–2027) tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên gồm: Vật lý học, Hải dương học, Địa chất học, Khoa học Môi trường, Kỹ thuật hạt nhân, Kỹ thuật địa chất và Quản lý tài nguyên và môi trường. Đây là nhóm ngành khoa học cơ bản và môi trường với mức học phí thấp nhất trong toàn trường.

Phần lớn các ngành chương trình đại trà tập trung ở mức 38,6 triệu đồng/năm và 40,5 triệu đồng/năm. Cụ thể, mức 38,6 triệu đồng/năm áp dụng cho: Sinh học, Công nghệ Sinh học, Vật lý học (chương trình đại trà), Công nghệ vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn, Hoá học (đại trà), Khoa học Vật liệu (đại trà), Kinh tế đất đai.

Mức 40,5 triệu đồng/năm áp dụng cho: Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin, Khoa học Dữ liệu, Thống kê, Công nghệ thông tin (nhóm ngành máy tính gồm Công nghệ thông tin – Kỹ thuật phần mềm – Hệ thống thông tin – Khoa học máy tính), Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ Vật liệu, Kỹ thuật điện tử – viễn thông (đại trà), Thiết kế vi mạch.

Các chương trình tăng cường tiếng Anh (CT TCTA) và tiên tiến có mức học phí đại học 2026 cao hơn đáng kể. Ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến dẫn đầu với 70 triệu đồng/năm.

Tiếp theo là Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CT TCTA) với 59,8 triệu đồng; Hóa học (CT TCTA) ở mức 58,9 triệu đồng;

Công nghệ Sinh học, Sinh học, Khoa học Vật liệu, Khoa học Môi trường (CT TCTA) cùng ở mức 54,6 triệu đồng.

Chương trình tăng cường tiếng Anh ngành Vật lý học ở mức 50,8 triệu đồng; Công nghệ thông tin (CT TCTA) ở mức 49,5 triệu đồng; Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CT TCTA) ở mức 49 triệu đồng.

Ngành Vật lý Y khoa dự kiến 37 triệu đồng; Công nghệ giáo dục ở mức 35,8 triệu đồng.

Bảng học phí đầy đủ 44 ngành – ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM năm 2026

Phương thức tuyển sinh 2026 của ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Hai phương thức xét tuyển chính

Năm 2026, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) tuyển sinh theo 2 phương thức.

Phương thức 1 là xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời xét tuyển thí sinh nước ngoài cho các chương trình tiên tiến và tăng cường tiếng Anh.

Phương thức 2 là xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQG TP.HCM tổ chức năm 2026, kết hợp với điểm học bạ 3 năm lớp 10, 11, 12.

Công thức tính điểm xét tuyển kết hợp

Tất cả đầu điểm được quy đổi về thang 30 trước khi áp dụng công thức. Với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trường chỉ quy đổi sang điểm thi môn Tiếng Anh.

Điểm xét tuyển = Điểm học lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên

Trong đó: nếu thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT thì Điểm học lực = w1 × điểm THPT + w2 × điểm học bạ; nếu có điểm đánh giá năng lực thì Điểm học lực = w3 × điểm ĐGNL + w4 × điểm học bạ.

Thí sinh có cả hai loại điểm được chọn phương án có lợi nhất. Hệ số w1, w2, w3, w4 sẽ được trường công bố cùng mức sàn xét tuyển.

Điểm xét tuyển công bố được quy đổi sang thang 100 theo công thức: Điểm xét tuyển công bố = 100 × (Điểm xét tuyển / 30).