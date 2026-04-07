Học phí đại học Y Dược TPHCM năm 2026: RHM dẫn đầu 90 triệu/năm Học phí đại học Y Dược TPHCM năm 2026 được điều chỉnh tăng ở hầu hết các ngành. Ngành Răng - Hàm - Mặt dẫn đầu với 90 triệu đồng/năm, Y khoa đạt 88 triệu đồng/năm

Học phí đại học năm 2026 của ĐH Y Dược TPHCM: Chi tiết từng ngành

Trường ĐH Y Dược TPHCM vừa công bố mức học phí năm 2026 với sự điều chỉnh tăng ở phần lớn các ngành đào tạo. Ngành Răng - Hàm - Mặt có mức thu cao nhất toàn trường, đạt 90 triệu đồng/năm – tăng so với mức 84,7 triệu đồng của năm trước. Ngành Y khoa xếp ngay sau với 88 triệu đồng/năm.

Các ngành khác trong khối sức khỏe cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Dược học đạt 63,5 triệu đồng/năm. Y học dự phòng và Y học cổ truyền cùng ở mức 55 triệu đồng/năm. Công nghệ dược phẩm có học phí 53,5 triệu đồng/năm, Hóa dược 52,5 triệu đồng/năm. Nhiều ngành thuộc khối sức khỏe khác duy trì quanh mức 48 triệu đồng/năm.

Ngành đào tạo Học phí 2026 (triệu đồng/năm) Răng - Hàm - Mặt 90 Y khoa 88 Dược học 63,5 Y học dự phòng 55 Y học cổ truyền 55 Công nghệ dược phẩm 53,5 Hóa dược 52,5 Các ngành sức khỏe khác ~48 Tâm lý học 30 Công tác xã hội 30

Hai ngành có học phí thấp nhất

Tâm lý học và Công tác xã hội vẫn giữ mức học phí thấp nhất trường với 30 triệu đồng/năm. Đây cũng là hai ngành hiếm hoi của ĐH Y Dược TPHCM sử dụng tổ hợp có môn tiếng Anh (D01) để xét tuyển, khác biệt so với phần lớn các ngành còn lại chủ yếu dùng tổ hợp khoa học tự nhiên.

Tuyển sinh ĐH Y Dược TPHCM 2026: Chỉ còn một phương thức duy nhất

Không chỉ điều chỉnh học phí, Trường ĐH Y Dược TPHCM còn thay đổi mạnh về phương thức tuyển sinh năm 2026. Theo đó, trường chỉ sử dụng một phương thức duy nhất là xét điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển tổng cộng 2.746 chỉ tiêu.

Các phương thức từng được áp dụng trong những năm gần đây như xét kết hợp điểm thi với chứng chỉ quốc tế, hay sử dụng kết quả thi các năm trước, đều bị loại bỏ hoàn toàn. Sự thay đổi này đồng nghĩa với việc thí sinh cần tập trung toàn lực cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia nếu muốn trúng tuyển vào trường.

Chứng chỉ quốc tế chỉ còn là điểm khuyến khích

Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL iBT hay SAT không còn là phương thức xét tuyển riêng mà chỉ được tính điểm khuyến khích, tối đa 1,5 điểm trên thang điểm 30.

Với mức cộng điểm khiêm tốn này, vai trò của chứng chỉ quốc tế trong tuyển sinh ĐH Y Dược TPHCM đã giảm đáng kể so với các năm trước.