Học phí lớp 10 trường tư Hà Nội cao nhất gần 100 triệu đồng/tháng

Quốc Duẩn 17/04/2026 15:37

Năm học 2026-2027, hơn 40 trường tư tại Hà Nội đã công bố học phí lớp 10 với mức phổ biến 2-10 triệu đồng/tháng. Thấp nhất là 1,65 triệu đồng, cao nhất gần chạm mốc 100 triệu đồng.

Hà Nội hiện có hơn 100 trường THPT tư thục. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 89 trường đã được phê duyệt phương án tuyển sinh năm học 2026-2027, trong đó hơn 40 trường đã công bố học phí lớp 10. Phần lớn trường tư niêm yết mức thu dưới 10 triệu đồng/tháng ở hệ cơ bản và chất lượng cao.

Học phí lớp 10 trường tư Hà Nội thấp nhất thuộc về THPT IVS với 1,65 triệu đồng/tháng, kế đến là THPT Văn Lang với 1,7 triệu đồng/tháng.

Các trường dạy chương trình quốc tế, song ngữ thường có học phí từ 10-50 triệu đồng/tháng. Ba trường có học phí cao nhất gồm Brighton College (91,88 triệu), Dwight (93,61 triệu) và Liên Hợp Quốc Hà Nội (98,83 triệu đồng/tháng).

Dưới đây là bảng học phí lớp 10 của 43 trường THPT tư thục tại Hà Nội năm học 2026-2027. Một số trường tính học phí theo năm đã được chia trung bình 10 tháng và làm tròn:

TTTrường THPTHọc phí lớp 10
(Triệu đồng/học sinh/tháng)
1IVS1,65
2Văn Lang1,7
3Ngô Quyền - Đông Anh1,98 (lớp cơ bản)
2,5 (lớp nâng cao)
4Đinh Tiên Hoàng - Ba Đình2 (lớp tiêu chuẩn)
2,2 (lớp chất lượng cao)
5May2 (hệ chuẩn, chất lượng cao)
6Nguyễn Tất Thành2,54
7Phùng Khắc Khoan (Đống Đa)2,6
8Hà Thành2,8 (lớp đại trà)
3 (lớp chất lượng cao)
9Đông Kinh2,85
10Hoàng Mai2,85 (cơ bản)
3,85 (chất lượng cao)
11Nguyễn Huệ2,95 (cơ bản)
3,05 (chất lượng cao)
4,25 (song ngữ)
12Đông Đô2,9 (hệ chuẩn)
3,6 (chất lượng cao)
13Hà Đông2,99
14Lý Thái Tổ3 (hệ tiêu chuẩn)
4 (hệ quốc tế)
15Huỳnh Thúc Kháng3,1 (cơ bản)
3,9 (chất lượng cao)
16Everest3,2 (tiêu chuẩn)
6 (chất lượng cao)
17Đa Trí Tuệ3,5 (hệ STEM chuẩn)
5 (hệ chất lượng cao)
7,5 (hệ tài năng)
18-20Marie Curie Mỹ Đình, Hà Đông, Long Biên3,5 (lớp truyền thống)
7,96 (lớp Tiếng Anh chuẩn quốc tế, gồm 4,8 triệu cho chương trình Việt Nam, 120 USD học tiếng Anh IEG)
21Lê Hồng Phong3,9
22M.V.Lômônôxốp4,5 (lớp 32-36 học sinh)
23Newton4,5 (chất lượng cao)
8,1 (bán quốc tế)
13,7 (song ngữ, Cambridge)
24Phenikaa4,55 (tiêu chuẩn)
7,14 (chất lượng cao)
10,64 (song ngữ)
25GalileoTừ 4,98
26Lương Thế Vinh5
27-28FPT, FPT Tây Hà Nội6,7
29Alfred Nobel6,79 (hệ chất lượng cao)
14,55 (hệ song ngữ Cambridge)
30Nguyễn Siêu7,5 (lớp Anh ngữ học thuật tăng cường)
10 (lớp AS-A Levels)
31H.A.S7,5 (hệ prime)
18,2 (hệ quốc tế)
32Archimedes Đông Anh8 (lớp chuẩn AS)
10 (lớp chất lượng cao)
33-35Vinschool Ocean Park, The Harmony, Smart City10,22 (hệ chuẩn)
22,58 (hệ nâng cao)
36Hà Nội Academy13,5
37Olympia23,8 (chương trình song ngữ)
35,4-62,7 (chương trình tích hợp)
38Wellspring24,1 (hệ song ngữ)
29,2 (hệ song bằng, AP)
49,3 (hệ quốc tế)
39Quốc tế Nhật Bản28 (chương trình quốc tế Nhật Bản)
33,8 (chương trình Cambridge)
40TH School65,8
41Brighton College91,88
42Dwight93,61
43Liên Hợp Quốc Hà Nội98,83

THPT IVS là trường có học phí lớp 10 thấp nhất Hà Nội năm học 2026-2027 với 1,65 triệu đồng/tháng. Kế đến là THPT Văn Lang với 1,7 triệu đồng/tháng.

Các trường có học phí dưới 3 triệu đồng/tháng gồm Ngô Quyền Đông Anh, Đinh Tiên Hoàng Ba Đình, May, Nguyễn Tất Thành, Phùng Khắc Khoan (Đống Đa), Hà Thành, Đông Kinh, Hoàng Mai và Nguyễn Huệ.

Ba trường có học phí lớp 10 cao nhất Hà Nội năm học 2026-2027 đều dạy chương trình quốc tế. Trường Liên Hợp Quốc Hà Nội dẫn đầu với 98,83 triệu đồng/tháng, gần chạm mốc 100 triệu đồng.

Dwight xếp thứ hai với 93,61 triệu đồng và Brighton College đứng thứ ba với 91,88 triệu đồng/tháng. So với trường có học phí thấp nhất là IVS (1,65 triệu đồng), mức chênh lệch lên tới gần 60 lần.

Ở nhóm trường quốc tế và song ngữ tầm trung, Wellspring thu 24,1 – 49,3 triệu đồng/tháng tùy hệ đào tạo, Olympia 23,8 – 62,7 triệu đồng, Quốc tế Nhật Bản 28 – 33,8 triệu đồng và TH School 65,8 triệu đồng/tháng.

Ngoài học phí lớp 10, đa số trường tư thục Hà Nội còn thu thêm nhiều khoản khác. Các khoản thu phổ biến gồm phí nhập học, phí ghi danh, đồng phục, phí phát triển trường, phí cơ sở vật chất, học phí bổ trợ và phí học nâng cao môn Toán, Tiếng Anh. Phụ huynh cần tìm hiểu đầy đủ các khoản này khi lựa chọn trường để tránh phát sinh chi phí ngoài dự kiến.

Các trường THPT tư thục tại Hà Nội sẽ nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 từ ngày 20/4 đến 27/6/2026. Phụ huynh và học sinh có nguyện vọng theo học trường tư cần chuẩn bị hồ sơ và tìm hiểu kỹ các điều kiện tuyển sinh của từng trường trong thời gian này.

