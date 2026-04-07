Đời sống Học phí Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2026: Y khoa lên 81 triệu Học phí Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2026 dự kiến từ 47 đến 81 triệu đồng/năm, tăng mạnh so với mức 41,8 – 55,2 triệu đồng của năm 2025

Học phí Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2026 theo từng ngành

Năm học 2026-2027, học phí tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch được điều chỉnh tăng đáng kể ở nhiều ngành. Hai ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt có mức học phí cao nhất toàn trường, đạt 81 triệu đồng/năm. Dược học và Y học cổ truyền ở mức 68 triệu đồng/năm. Các ngành còn lại áp dụng mức 47 triệu đồng/năm.

Ngành đào tạo Học phí 2025 (triệu đồng/năm) Học phí 2026 (triệu đồng/năm) Y khoa ~55,2 81 Răng - Hàm - Mặt ~55,2 81 Dược học – 68 Y học cổ truyền – 68 Các ngành còn lại 41,8 – 55,2 47

So với năm 2025, khi học phí toàn trường chỉ dao động từ 41,8 đến 55,2 triệu đồng/năm, mức tăng lần này lên tới gần 30 triệu đồng ở một số ngành. Trường tiếp tục duy trì lộ trình tăng học phí tối đa 10% mỗi năm trong các khóa tiếp theo.

Tuyển sinh 2026: Mở ngành mới, tăng 235 chỉ tiêu

Năm 2026, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển tổng cộng 2.155 chỉ tiêu, tăng 235 chỉ tiêu so với năm trước. Trường mở mới ngành Kỹ thuật gây mê hồi sức, bổ sung chuyên ngành Cấp cứu ngoài bệnh viện thuộc ngành Điều dưỡng, đồng thời triển khai chương trình tăng cường tiếng Anh cho ngành Y khoa.

Tinh giản phương thức tuyển sinh

Về phương thức tuyển sinh, trường tinh giản mạnh, chỉ giữ lại hai hình thức là xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng, thay vì sử dụng 5-6 phương thức như các năm trước. Sự thay đổi này giúp quy trình xét tuyển trở nên rõ ràng hơn, đồng thời đặt trọng tâm vào kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia.