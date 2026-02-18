Học viện Carrington: 10 'viên ngọc thô' giải bài toán hàng tiền vệ của Man Utd Thay vì chi đậm cho các thương vụ chuyển nhượng, Manchester United đang sở hữu dàn tài năng trẻ từ lò đào tạo Carrington đủ sức gánh vác tuyến giữa trong tương lai.

Kế hoạch đại tu hàng tiền vệ của Manchester United vào năm 2026 có thể trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn nhiều nhờ nguồn tài năng dồi dào từ lò đào tạo trẻ. Trong khi thị trường chuyển nhượng ngày càng đắt đỏ với những mục tiêu như Elliot Anderson, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể tìm thấy giải pháp ngay tại nội tại CLB.

Cặp song sinh nhà Fletcher và những gương mặt triển vọng

Dẫn đầu danh sách là Jack Fletcher, cầu thủ đã trải qua một mùa giải đầy biến động. Dù từng bị HLV Ruben Amorim sử dụng chưa đúng sở trường, tiềm năng của Jack vẫn được đánh giá rất cao. Sự đa năng và kỹ thuật cá nhân tốt là nền tảng để anh bứt phá nếu được trả về đúng vị trí tiền vệ trung tâm.

Jack Fletcher có tương lai tươi sáng.

Bên cạnh đó, Tyler Fletcher đang có sự thăng tiến bất ngờ. Sau màn ra mắt ấn tượng trước Tottenham, Tyler nhận được nhiều lời khen ngợi về khả năng kiểm soát nhịp độ. Những chuyên gia tại Carrington tin rằng anh có thể là nhân tố tạo đột biến trong phần còn lại của mùa giải.

Những 'đạo diễn' lối chơi mới

Đáng chú ý nhất là Jim Thwaites, tiền vệ 18 tuổi được ví như một cầu thủ đậm chất Tây Ban Nha với lối chơi gợi nhớ đến Xavi hay Iniesta. Kỹ năng xử lý bóng trong không gian hẹp của Thwaites đã lọt vào mắt xanh của HLV Michael Carrick, hứa hẹn một tương lai rạng rỡ tại Old Trafford.

Trong khi đó, Jack Moorhouse đã chứng minh sự trưởng thành vượt bậc sau quãng thời gian cho mượn tại Leyton Orient. Trở về đội U21, Moorhouse thể hiện thể lực vượt trội và sự sắc bén, sẵn sàng cho những thử thách khắc nghiệt hơn tại Premier League.

Những ngoại binh và tài năng 'số 6' cổ điển

Về khía cạnh ngoại binh, Sekou Kone đang được INEOS đặt nhiều kỳ vọng. Dù đang trong quá trình thích nghi khi thi đấu cho mượn tại Lausanne, tiền vệ người Mali sở hữu tố chất thể lực và khả năng tranh chấp tuyệt vời, điều mà Man Utd luôn tìm kiếm ở một tiền vệ trụ.

Kone còn nhiều thời gian để chứng tỏ mình.

Bên cạnh Kone, Rafe McCormack nổi lên như một mẫu số 6 cổ điển. Khả năng thu hồi bóng và luân chuyển lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả giúp McCormack được xem là đối tác tiềm năng hoàn hảo cho Kobbie Mainoo. Các tài năng khác như Jacob Devaney (đang thi đấu ổn định tại St Mirren) và Jayce Fitzgerald (được ví như Michael Carrick đệ nhị) cũng đang cho thấy sự sẵn sàng cao độ.

Sự bổ sung từ Nam Mỹ và truyền thống Ireland

Danh sách này còn có sự góp mặt của Jay McEvoy, tiền vệ trẻ người Ireland sở hữu phong cách thi đấu quyết liệt giống huyền thoại Roy Keane. McEvoy đã tận dụng rất tốt cơ hội khi thay thế các đàn anh bị chấn thương để khẳng định vị trí tại đội trẻ.

Cuối cùng là 'thần đồng' người Colombia Cristian Orozco. Dù chưa chính thức gia nhập, Orozco đã được quy hoạch cho tương lai dài hạn của Quỷ đỏ. Việc thi đấu thường xuyên cho đội một Fortaleza giúp anh tích lũy kinh nghiệm quý báu trước khi chính thức cập bến Carrington vào mùa hè tới.

Sự xuất hiện của 10 gương mặt này không chỉ giúp Man Utd giải bài toán nhân sự mà còn duy trì bản sắc sử dụng cầu thủ tự đào tạo vốn đã trở thành truyền thống của CLB.