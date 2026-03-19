Học viện Hàng không Việt Nam (VAA) vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học năm 2026 với tổng chỉ tiêu dự kiến 6.580 sinh viên, 5 phương thức xét tuyển

Học viện Hàng không Việt Nam xét tuyển 2026 theo những phương thức nào

Theo thông báo chính thức, Học viện Hàng không Việt Nam áp dụng 5 phương thức xét tuyển trong mùa tuyển sinh 2026:

Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.

Phương thức 2: Xét học bạ 3 năm bậc THPT.

Phương thức 3: Xét điểm thi đánh giá năng lực năm 2026 của ĐHQG TP.HCM.

Phương thức 4: Xét chứng chỉ quốc tế SAT/ACT/IB.

Phương thức 5: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT.

Lưu ý quan trọng: Nhóm mã THXT TA01 và TA02 là các ngành Ngôn ngữ Anh và ngành học bằng tiếng Anh (TA) — thí sinh phải đáp ứng một trong những điều kiện về điểm Tiếng Anh. Riêng phương thức SAT, ACT, IB không xét điều kiện về tiếng Anh. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có thể dùng môn tiếng Trung; Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có thể dùng môn tiếng Hàn.

Học viện Hàng không Việt Nam tuyển sinh 2026 bao nhiêu chỉ tiêu

Ngành nào có chỉ tiêu cao nhất tại Học viện Hàng không Việt Nam 2026

Trong tổng số 6.580 chỉ tiêu tuyển sinh 2026 của Học viện Hàng không Việt Nam, một số ngành nổi bật với quy mô tuyển lớn.

Ngành Quản trị kinh doanh dẫn đầu với 780 chỉ tiêu (chưa kể các mã xét tuyển đặc thù), tiếp theo là Ngôn ngữ Anh với 720 chỉ tiêu và nhóm ngành Logistics và vận tải đa phương thức với 420 chỉ tiêu.

Các ngành đặc thù như Kỹ thuật hàng không, Quản lý hoạt động bay và Kiến trúc cảnh quan có chỉ tiêu giới hạn hơn, từ 50 đến 180 chỉ tiêu.

Đáng chú ý, Học viện Hàng không Việt Nam mở nhiều chuyên ngành học hoàn toàn bằng tiếng Anh trong tuyển sinh 2026, gồm: Quản trị hàng không, Kỹ thuật hàng không, Quản lý hoạt động bay và Logistics và vận tải đa phương thức — với chỉ tiêu 50 suất mỗi chuyên ngành, dành cho thí sinh đáp ứng điều kiện tiếng Anh theo nhóm TA02.