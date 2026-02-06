Học viện Nutifood tuyển sinh khóa 4 sau thành công tại giải U23 châu Á 2026 Sau khi các học viên như Lý Đức, Nhật Minh tỏa sáng giúp U23 Việt Nam giành hạng 3 châu Á, học viện Nutifood chính thức tìm kiếm tài năng nhí sinh năm 2014-2015 trên toàn quốc.

Tiếp nối thành công vang dội của các học viên tại đấu trường châu lục, Học viện bóng đá Nutifood đã chính thức khởi động chiến dịch tuyển sinh khóa 4. Đây là bước đi chiến lược nhằm tìm kiếm những "viên ngọc thô" sinh năm 2014 và 2015, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những lò đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Kế hoạch săn tìm tài năng trên toàn quốc

Chiến dịch tuyển sinh lần này diễn ra trong bối cảnh các sản phẩm của học viện như Lý Đức, Quốc Việt và Nhật Minh vừa góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành hạng 3 tại giải U23 châu Á 2026. Điều này minh chứng cho tính hiệu quả trong mô hình đào tạo kết hợp giữa kỹ thuật hiện đại và chăm sóc thể chất chuyên sâu.

Nhật Minh là sản phẩm chất lượng cao của khóa 1 học viện Nutifood.

Quy trình tuyển chọn được thiết kế bài bản với 3 vòng thi đấu quyết liệt, kéo dài từ ngày 9/5 đến ngày 6/6/2026. Vòng sơ tuyển sẽ được tổ chức tại ba địa điểm trọng điểm: Hà Nội (9-10/5), TP.HCM (16-17/5) và Gia Lai (26-27/5). Những thí sinh xuất sắc nhất vượt qua vòng sơ tuyển sẽ quy tụ tại đại bản doanh Gia Lai để tham gia vòng loại và vòng chung kết.

Triết lý đào tạo khác biệt của thầy Giôm

Điểm khác biệt lớn nhất của Học viện Nutifood nằm ở sự kết hợp giữa giáo trình kỹ thuật của HLV Guillaume Graechen và nền tảng dinh dưỡng chuyên biệt. Theo ông Lê Nguyên Hòa, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood, học viện duy trì định hướng phi lợi nhuận, tập trung tối đa vào việc ươm mầm tài năng trẻ.

Dưới sự dẫn dắt của thầy "Giôm", các học viên không chỉ được rèn luyện tư duy chơi bóng hiện đại mà còn được tối ưu hóa về thể lực và tầm vóc. Đây là yếu tố then chốt giúp các cầu thủ trẻ đủ sức cạnh tranh sòng phẳng ở các giải đấu quốc tế có cường độ cao, khắc phục điểm yếu về thể hình thường thấy của bóng đá nội.

Bảng thành tích ấn tượng của lò đào tạo Nutifood

Tính đến nay, lò đào tạo này đã hoàn thành đào tạo 3 khóa với bộ sưu tập danh hiệu đáng nể tại các giải trẻ quốc gia:

Vô địch: Giải U21 quốc gia 2021.

Giải U21 quốc gia 2021. Á quân: Giải U17 quốc gia (2020) và U19 quốc gia (2021).

Giải U17 quốc gia (2020) và U19 quốc gia (2021). Hạng ba: Giải U19 quốc gia (2022).

Sự trưởng thành vượt bậc của những cầu thủ chất lượng cao tại đấu trường châu lục là minh chứng rõ nét cho uy tín của học viện. Việc tuyển sinh khóa 4 hứa hẹn sẽ tiếp tục cung cấp nguồn nhân lực kế cận chất lượng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam trong tương lai.