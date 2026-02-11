Hội chợ Mùa Xuân 2026: Doanh nghiệp thu tỷ đồng và 'bệ phóng' kết nối đơn hàng lớn Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam đang khẳng định vai trò nền tảng xúc tiến thương mại khi giúp doanh nghiệp thu hơn 1 tỷ đồng và mở rộng thị trường.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam đã khẳng định rõ nét vai trò là nền tảng xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối cung - cầu hiệu quả. Sự kiện tạo ra “điểm chạm” trực tiếp giữa doanh nghiệp với thị trường, giúp các đơn vị nội địa không chỉ ghi nhận doanh thu đột phá mà còn thiết lập các liên kết đơn hàng dài hạn.

Ghi nhận doanh thu tỷ đồng từ đặc sản vùng miền

Sau hơn một tuần diễn ra, sức mua tại các gian hàng nông sản, thực phẩm chế biến và đặc sản vùng miền liên tục tăng cao. Các sản phẩm gắn liền với nhu cầu quà biếu và mâm cỗ Tết trở thành tâm điểm thu hút người tiêu dùng Thủ đô, đặc biệt vào các ngày cuối tuần khi lượng khách tham quan tăng đột biến.

Bà Trương Ngọc Ánh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ TA (thương hiệu Ánh Kua), cho biết doanh nghiệp đã vận chuyển khoảng 5 tấn hàng hóa từ Cà Mau ra Hà Nội để phục vụ hội chợ. Các sản phẩm chủ lực bao gồm khô cá, tôm khô, phồng tôm và mắm cá. Chỉ tính riêng ngày cuối tuần 8/2, lượng khách tăng mạnh đã giúp doanh thu của đơn vị đạt mốc hơn 1.000.000.000 VND.

Chiến lược trải nghiệm thực tế thúc đẩy đơn hàng dài hạn

Bên cạnh doanh thu tức thời, các doanh nghiệp tham gia hội chợ đều chú trọng vào việc xây dựng niềm tin và nhận diện thương hiệu thông qua trải nghiệm trực tiếp. Nhiều chủ gian hàng nhận định, các đơn hàng giá trị lớn thường không đến ngay tại chỗ mà phát sinh sau khi khách hàng đã có sự kiểm chứng về chất lượng.

Chị Huyền Linh - đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TAVINA giới thiệu sản phẩm đến khách tham quan Hội chợ Mùa Xuân.

Chị Huyền Linh, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TAVINA, chia sẻ rằng đơn vị tập trung giới thiệu quy trình sản xuất và cho khách hàng dùng thử sản phẩm. Nhờ việc minh bạch thông tin qua mã QR truy xuất nguồn gốc và in đầy đủ thông tin liên hệ trên bao bì, nhiều khách hàng đã chủ động gọi điện đặt hàng số lượng lớn sau khi rời hội chợ.

Đồng quan điểm, ông Phạm Văn Tấn, Giám đốc Công ty TAVINA, nhấn mạnh giá trị lớn nhất của hội chợ là giúp doanh nghiệp kể câu chuyện thương hiệu gắn với chỉ dẫn địa lý và bản sắc văn hóa vùng miền. Điều này tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt, tôn vinh tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

“Đo lường” phản ứng thị trường để điều chỉnh chiến lược

Hội chợ còn đóng vai trò là kênh khảo sát thị trường trực tiếp, giúp doanh nghiệp nắm bắt chính xác thị hiếu và phản hồi của người tiêu dùng về giá cả cũng như chất lượng sản phẩm.

Bà Phạm Thị Việt Hà - Phó Giám đốc Công ty TNHH Trà và Đặc sản Tây Bắc giới thiệu các sản phẩm trà đến khách tham quan.

Bà Phạm Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Công ty TNHH Trà và Đặc sản Tây Bắc, phân tích rằng đối với các sản phẩm đặc thù như trà, việc phục vụ thưởng trà tại chỗ là “đòn bẩy” quan trọng. Qua việc quan sát thời gian khách dừng chân và các câu hỏi về nguồn gốc, doanh nghiệp có thể thu thập dữ liệu giá trị để điều chỉnh chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tế thị trường.

Hiện nay, ngoài việc bán trực tiếp, nhiều đơn vị đã linh hoạt kết hợp quảng bá qua các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, hình thức trải nghiệm trực tiếp tại Hội chợ Mùa Xuân vẫn giữ ưu thế riêng trong việc củng cố niềm tin và rút ngắn quá trình ra quyết định mua sắm của khách hàng.