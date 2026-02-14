Hội chợ Mùa Xuân 2026 thu hút 500.000 lượt khách, 75% doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu Sự kiện khép lại với kết quả ấn tượng khi đón nửa triệu lượt khách tham quan, đồng thời hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp nội địa mở rộng mạng lưới phân phối và quảng bá thương hiệu.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 sẽ chính thức bế mạc vào ngày 13/2 sau 11 ngày tổ chức. Theo đánh giá từ Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), sự kiện đã thành công trong việc tạo không gian lễ hội kết hợp giao thương, góp phần quan trọng vào việc quảng bá sản phẩm Việt và bình ổn thị trường dịp Tết.

Kết quả ấn tượng về lượt khách và giao dịch quốc tế

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, cho biết Hội chợ đã thu hút khoảng 500.000 lượt khách tham quan trong 10 ngày đầu tiên. Đáng chú ý, sự kiện không chỉ thu hút người tiêu dùng trong nước mà còn đón các đoàn khách quốc tế từ Ấn Độ, Philippines, Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh.

Doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ tại các địa phương

Về hiệu quả kinh tế, kết quả ghi nhận rất khả quan với doanh thu của các đơn vị dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi ngày. Ước tính có tới 75% đơn vị tham gia đạt mức tăng trưởng doanh thu vượt bậc trong hai ngày cuối tuần. Các địa phương có sự bứt phá tiêu biểu bao gồm Hà Nội, Cà Mau và Lào Cai.

Sự thành công này đến từ việc lồng ghép các không gian diễn xướng dân gian và trải nghiệm văn hóa như gói bánh chưng, nặn tò he xen kẽ các gian hàng. Mô hình "mua sắm kết hợp thưởng thức văn hóa" đã giúp kéo dài thời gian lưu trú của khách, nâng tầm giá trị cho đặc sản vùng miền và củng cố niềm tin của người dân đối với hàng Việt.

4 bài học kinh nghiệm trong xúc tiến thương mại

Từ thành công của Hội chợ Mùa Xuân 2026, Bộ Công Thương đã đúc kết 4 bài học chiến lược để nâng tầm các hoạt động trong tương lai:

Chiến lược quốc gia: Hội chợ không chỉ là hoạt động bán hàng đơn lẻ mà phải nằm trong chiến lược điều tiết thị trường và kích cầu tiêu dùng thực chất.

Hội chợ không chỉ là hoạt động bán hàng đơn lẻ mà phải nằm trong chiến lược điều tiết thị trường và kích cầu tiêu dùng thực chất. Lấy niềm tin làm thước đo: Tập trung kiểm soát chặt chẽ chất lượng và nguồn gốc hàng hóa tại các khu trưng bày đặc sản vùng miền.

Tập trung kiểm soát chặt chẽ chất lượng và nguồn gốc hàng hóa tại các khu trưng bày đặc sản vùng miền. Kết nối cung - cầu thực chất: Gắn xúc tiến thương mại với kết quả giao thương cụ thể, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì liên kết với các nhà phân phối sau sự kiện.

Gắn xúc tiến thương mại với kết quả giao thương cụ thể, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì liên kết với các nhà phân phối sau sự kiện. Trải nghiệm văn hóa: Lồng ghép các yếu tố truyền thống vào gian hàng để tạo bản sắc riêng và thu hút người tiêu dùng.

Sau hội chợ, Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, để chuyển hóa các kết quả xúc tiến thành những hợp đồng cung ứng ổn định trên thị trường.