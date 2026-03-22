Holger Rune thách thức Alcaraz và Sinner: "Sự thống trị của họ thật nhàm chán" Tay vợt Holger Rune tự tin phá vỡ thế độc tôn của Alcaraz và Sinner, trong khi Max Verstappen gây chú ý với phát ngôn mỉa mai về các quy định mới của giải F1.

Holger Rune, tay vợt đầy cá tính người Đan Mạch, vừa hâm nóng làng quần vợt thế giới khi công khai chỉ trích sự thống trị của bộ đôi Carlos Alcaraz và Jannik Sinner là "nhàm chán". Bất chấp việc đang phải tạm xa sân đấu, Rune khẳng định anh sở hữu bộ kỹ năng đủ để đánh bại hai ngôi sao hàng đầu hiện nay.

Tham vọng lật đổ của "ngựa chứng" Holger Rune

Tay vợt 22 tuổi cho rằng Alcaraz và Sinner thường xuyên gặp khó khăn mỗi khi đối đầu với anh. Sự tự tin của Rune không phải không có cơ sở khi anh dựa vào các thống kê đối đầu khá cân bằng với hai đối thủ này trong quá khứ. Anh tuyên bố hoàn toàn sẵn sàng cho những màn tái ngộ trên sân để phá vỡ thế độc tôn hiện tại.

Rune (bên trái) tự tin đánh bại Alcaraz

Đáng chú ý, Holger Rune đã không thi đấu chuyên nghiệp kể từ tháng 10/2025 do gặp chấn thương gân Achilles. Thời gian nghỉ thi đấu dài hạn dường như không làm giảm đi ý chí của tay vợt Đan Mạch, người đang khao khát chứng minh giá trị của mình ngay khi trở lại tour đấu thế giới.

Sức hút của Joao Fonseca tại Miami Open

Trong khi đó tại Mỹ, giải Miami Open đang chứng kiến sức hút mãnh liệt từ tài năng trẻ Joao Fonseca. Giám đốc giải đấu, James Blake, thừa nhận ban tổ chức đã phải rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc sắp xếp lịch thi đấu cho tay vợt người Brazil này do lượng người hâm mộ Mỹ Latinh đổ về quá đông.

Sự cố năm ngoái, khi trận đấu của Fonseca với Ugo Humbert bị thay đổi sân vận động vào phút chót, đã gây ra làn sóng bức xúc cho hàng nghìn cổ động viên. Năm nay, Fonseca tiếp tục là cái tên trung tâm, tạo nên không khí bùng nổ tại các khán đài Miami Open.

Cá tính của Max Verstappen và cuộc chiến tiền lương UFC

Trên đường đua tốc độ, nhà vô địch Formula 1 Max Verstappen tiếp tục thể hiện cá tính mạnh mẽ khi mỉa mai các quy định mới của giải đua này. Trong quãng nghỉ giữa các chặng, tay đua người Hà Lan đã tham dự giải NLS tại Nurburgring và xuất sắc giành pole khi cầm lái chiếc Mercedes, một động thái chuẩn bị cho cuộc đua 24 giờ vào tháng 5 tới.

Ở một diễn biến khác, cựu vô địch UFC Henry Cejudo đã lên tiếng kêu gọi các võ sĩ cần đoàn kết hơn để cải thiện thu nhập. Trong buổi trò chuyện cùng Kamaru Usman, Cejudo nhấn mạnh rằng vấn đề tiền lương tại UFC chỉ có thể thay đổi nếu các tên tuổi lớn như Jon Jones hay Conor McGregor cùng đồng lòng đấu tranh quyết liệt trong quá trình đàm phán hợp đồng.