Cần biết Hôm nay 7/2/2026 cúng ông Công ông Táo được chưa? Giờ đẹp và văn khấn khi cúng ông Công ông Táo sớm Ngày 7/2/2026 (tức 20 tháng Chạp năm Bính Ngọ) có thể cúng ông Công ông Táo. Dưới đây là giờ đẹp trong ngày và bài văn khấn phù hợp khi cúng sớm theo phong tục.

Ngày 7/2/2026 có cúng ông Công ông Táo được không?

Theo lịch âm, ngày 7/2/2026 dương lịch rơi vào ngày 20 tháng Chạp năm Bính Ngọ. Theo phong tục dân gian, lễ cúng Ông Công Ông Táo không bắt buộc đúng ngày 23 tháng Chạp, mà có thể tiến hành từ ngày 20 đến trước 12h trưa ngày 23 tháng Chạp.

Vì vậy, cúng vào ngày 20 tháng Chạp (7/2/2026) là hoàn toàn đúng và hợp lệ.

Nhiều gia đình hiện nay chủ động cúng sớm để thuận tiện cho công việc, sinh hoạt cuối năm. Việc cúng sớm không bị xem là phạm lễ, miễn gia chủ thực hiện với thái độ trang nghiêm, thành tâm.

Vì sao được phép cúng ông Công ông Táo sớm?

Theo quan niệm dân gian, lễ tiễn Táo Quân mang ý nghĩa báo cáo những việc đã diễn ra trong năm với Ngọc Hoàng. Do đó, thời điểm cúng mang tính ước lệ, không mang tính bắt buộc cứng nhắc.

Trong bối cảnh đời sống hiện đại, việc cho phép cúng sớm được xem là phù hợp với nhịp sống của người dân, đồng thời vẫn giữ trọn ý nghĩa văn hóa, tâm linh của nghi lễ.

Giờ đẹp cúng ông Công ông Táo trong ngày 7/2/2026

Với những gia đình lựa chọn cúng trong ngày 7/2/2026, các khung giờ sau được xem là thuận lợi:

Giờ Tỵ (9h – 11h): Khung giờ đẹp nhất trong ngày, phù hợp làm lễ cúng.

Giờ Ngọ (11h – 13h): Gần chính Ngọ, được nhiều gia đình lựa chọn.

Giờ Mùi (13h – 15h): Phù hợp với những gia đình cúng muộn vào đầu giờ chiều.

Gia chủ nên hạn chế cúng quá sớm vào sáng sớm hoặc quá muộn vào buổi tối, đặc biệt sau 19h.

Mâm lễ cúng ông Công ông Táo khi cúng sớm gồm những gì?

Cúng sớm hay cúng đúng ngày 23 tháng Chạp không làm thay đổi lễ vật. Tùy điều kiện, gia đình có thể chuẩn bị mâm lễ đơn giản gồm:

Hương, hoa, nước sạch

Mâm cơm truyền thống (mặn hoặc chay)

Cá chép (cá sống hoặc cá giấy)

Mũ, áo và vàng mã Táo Quân

Trầu cau, rượu, bánh trái (nếu có)

Theo các chuyên gia văn hóa, lễ vật không cần cầu kỳ, sự thành tâm vẫn là yếu tố quan trọng nhất.

Bài văn khấn ông Công ông Táo khi cúng sớm (21-22 tháng Chạp)

Khi cúng sớm, gia chủ chỉ cần điều chỉnh ngày tháng trong bài khấn. Nội dung vẫn giữ theo văn khấn cổ truyền.

Văn khấn nôm cúng ông Công ông Táo (cúng sớm):

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy:

Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân;

Ngài Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ tôn thần;

Các ngài bản gia Táo Quân cai quản trong nhà.

Hôm nay là ngày hai mươi mốt tháng Chạp năm Bính Ngọ 2026,

Tín chủ con là: …………………………

Ngụ tại: …………………………………

Nhân tiết cuối năm, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật,

Kính dâng trước án, kính tiễn chư vị Táo Quân về chầu thiên đình,

Bẩm báo Ngọc Hoàng Thượng Đế những việc trong năm qua.

Cúi xin các ngài chứng giám,

Gia ân xá bỏ những điều chưa trọn vẹn,

Phù hộ cho gia đạo chúng con trong ngoài bình an,

Công việc hanh thông, gia đình hòa thuận,

Năm mới an khang, vạn sự tốt lành.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)