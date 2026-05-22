Hơn 21.000 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 Hà Tĩnh, cần tránh sai sót phút cuối

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cận kề với hơn 21.000 thí sinh đăng ký dự thi. Ngoài việc ôn tập kiến thức, sĩ tử cần đặc biệt lưu ý quy chế thi, lịch thi và các vật dụng được phép mang vào phòng thi để tránh mất điểm đáng tiếc.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026–2027 tại Hà Tĩnh được dự kiến tổ chức trong hai ngày 25 - 26/5/2026. Đây là kỳ thi quan trọng quyết định cơ hội vào các trường THPT công lập trên địa bàn.

Năm học 2026–2027, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 21.216 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập. So với năm 2025, số lượng thí sinh tăng thêm 4.786 em.

Toàn tỉnh bố trí 39 điểm thi nhằm phục vụ công tác tổ chức kỳ thi và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh di chuyển.

Thí sinh cần nắm chắc lịch thi và quy chế phòng thi

Bên cạnh việc ôn tập, thí sinh cần kiểm tra kỹ thời gian thi, địa điểm thi và số báo danh trước ngày làm bài để tránh nhầm lẫn.

Các em cũng cần đến điểm thi đúng giờ, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết như thẻ dự thi, căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ.

Lưu ý vật dụng được phép và bị cấm mang vào phòng thi

Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng theo đúng quy định của hội đồng thi như bút viết, thước kẻ, compa, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản hoặc truyền dữ liệu.

Điện thoại di động, thiết bị ghi âm, ghi hình, tài liệu và các thiết bị truyền tin đều bị cấm mang vào phòng thi dưới mọi hình thức.

Vi phạm quy chế có thể dẫn đến đình chỉ thi hoặc hủy kết quả bài thi.

Giữ tâm lý ổn định trước ngày thi

Các giáo viên khuyến cáo thí sinh nên giữ tâm lý bình tĩnh, ngủ đủ giấc và phân bổ thời gian ôn tập hợp lý trong những ngày cuối trước kỳ thi.

Việc chuẩn bị kỹ các vật dụng cần thiết từ tối hôm trước cũng giúp hạn chế áp lực và tránh quên giấy tờ quan trọng vào ngày thi.

Kỳ thi lớp 10 tại Hà Tĩnh bước vào giai đoạn cao điểm

Với số lượng thí sinh tăng mạnh so với năm trước, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Tĩnh năm nay được dự báo có mức độ cạnh tranh cao hơn.

Việc nắm chắc quy chế, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và giữ tâm lý ổn định sẽ giúp thí sinh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.