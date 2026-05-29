Hơn 5 điểm, CLB Đồng Nai vẫn đối mặt kịch bản mất ngôi vương tại giải hạng Nhất Dù nắm quyền tự quyết trong cuộc đua thăng hạng V.League, Công Phượng và các đồng đội tại CLB Đồng Nai vẫn có rủi ro đánh mất chức vô địch vào tay Bắc Ninh nếu sẩy chân ở hai vòng cuối.

Giải hạng Nhất quốc gia 2025/2026 đang bước vào giai đoạn kịch tính nhất khi cuộc đua giành tấm vé thăng hạng trực tiếp lên V.League chỉ còn lại hai vòng đấu. CLB Đồng Nai hiện đứng đầu bảng với 47 điểm, tạo khoảng cách 5 điểm với đội bám đuổi Bắc Ninh. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn chưa thể mở tiệc ăn mừng do những diễn biến khó lường từ quy chế giải đấu.

Công Phượng cùng đồng đội đã rất gần với tấm vé thăng hạng V.League mùa sau.

Bất lợi về chỉ số đối đầu trực tiếp

Dù đang gác trước đối thủ một khoảng cách khá an toàn, CLB Đồng Nai lại lép vế trước Bắc Ninh ở các chỉ số phụ. Theo quy chế của giải hạng Nhất, khi các đội bằng điểm nhau, thành tích đối đầu trực tiếp sẽ được ưu tiên xét đến đầu tiên để phân thứ hạng. Trong hai lần chạm trán ở mùa giải này, Bắc Ninh đã cầm hòa Đồng Nai 0-0 trên sân khách và giành chiến thắng 2-1 khi trở về sân nhà.

Kịch bản tồi tệ nhất cho Đồng Nai sẽ xảy ra nếu họ chỉ giành được tối đa 1 điểm trong 2 trận còn lại, đồng thời Bắc Ninh toàn thắng cả 2 trận. Cụ thể, nếu Đồng Nai thua cả 2 trận và Bắc Ninh có thêm 6 điểm, ngôi đầu sẽ chính thức đổi chủ. Trong trường hợp Đồng Nai hòa 1, thua 1 và Bắc Ninh thắng cả 2 trận, hai đội sẽ cùng có 48 điểm, nhưng Bắc Ninh sẽ lên ngôi vô địch nhờ ưu thế đối đầu.

Thử thách nhân sự ở vòng đấu quyết định

Để chắc chắn giành ngôi vương mà không cần quan tâm đến kết quả của đối thủ, CLB Đồng Nai cần giành thêm ít nhất 2 điểm, hoặc thực tế nhất là một chiến thắng ở vòng 21. Vào ngày 30/5 tới, họ sẽ tiếp đón Long An trên sân Bình Phước. Dù đối thủ đã trụ hạng thành công và không còn mục tiêu phấn đấu, đội bóng của Công Phượng lại đang gặp tổn thất nghiêm trọng về lực lượng.

Đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của HLV trưởng Nguyễn Việt Thắng trên băng ghế chỉ đạo do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Đây là mất mát lớn bởi ông Thắng là kiến trúc sư trưởng cho phong độ ấn tượng của đội mùa này với 14 chiến thắng và 5 trận hòa. Bên cạnh đó, trung vệ trụ cột Nguyễn Hữu Tuấn cũng vắng mặt vì án treo giò, để lại khoảng trống lớn nơi hàng phòng ngự. Nếu không thể vượt qua khó khăn về nhân sự để giành trọn 3 điểm trước Long An, áp lực ở vòng đấu cuối cùng đối với CLB Đồng Nai sẽ trở nên cực lớn.