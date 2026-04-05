Honda BR-V 2026: Cập nhật giá lăn bánh và chương trình ưu đãi tháng 4

Ngọc Hùng05/04/2026 12:07

Honda BR-V đang được áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho các phiên bản trong tháng 4/2026. Mẫu MPV 7 chỗ nhập khẩu Indonesia ghi điểm với gói an toàn Honda Sensing và động cơ 1.5L mạnh mẽ nhất phân khúc.

Honda BR-V là mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với hai phiên bản chính là G và L. Trong tháng 4/2024, khách hàng mua xe sẽ nhận được ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ, giúp tối ưu chi phí lăn bánh tại các khu vực.

Giá xe Honda BR-V tháng 4/2026, giảm 50% phí trước bạ các phiên bản - 1
Honda BR-V hiện là đối thủ nặng ký trong phân khúc MPV 7 chỗ tại Việt Nam.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính Honda BR-V tháng 4/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Honda BR-V (đơn vị: triệu VND):

Mẫu xeGiá niêm yếtLăn bánh tại Hà NộiLăn bánh tại TP.HCMCác tỉnh/thành khácƯu đãi
Honda BR-V G629720708694Tặng 50% lệ phí trước bạ
Honda BR-V L705806791778Tặng 50% lệ phí trước bạ

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mãi tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế. Riêng tùy chọn màu Trắng ngọc trai sẽ cộng thêm 5 triệu VND vào giá bán.

Giá xe Honda BR-V tháng 4/2026, giảm 50% phí trước bạ các phiên bản - 2

Ngoại thất mang phong cách SUV mạnh mẽ

Honda BR-V 2026 sở hữu kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.490 x 1.780 x 1.685 mm, với trục cơ sở đạt 2.700 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, xe được gia tăng đáng kể về kích thước, tạo nên diện mạo bề thế và nam tính hơn.

Giá xe Honda BR-V tháng 4/2026, giảm 50% phí trước bạ các phiên bản - 3
Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED tự động nối liền lưới tản nhiệt cỡ lớn.

Thân xe được tạo điểm nhấn bằng các đường gân nổi khối chạy dài từ đèn trước đến đèn hậu. Xe trang bị mâm đa chấu kích thước 16-17 inch tùy phiên bản. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED, hỗ trợ chỉnh và gập điện tiện lợi.

Giá xe Honda BR-V tháng 4/2026, giảm 50% phí trước bạ các phiên bản - 4

Không gian nội thất linh hoạt và tiện nghi

Bên trong cabin, Honda BR-V được thiết kế theo cấu trúc 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Các hàng ghế được sắp xếp theo kiểu rạp chiếu phim, hàng sau cao hơn hàng trước nhằm tối ưu tầm nhìn cho hành khách.

Giá xe Honda BR-V tháng 4/2026, giảm 50% phí trước bạ các phiên bản - 6
Khoang cabin hiện đại với màn hình giải trí 7 inch hỗ trợ đa kết nối.

Mẫu xe trang bị màn hình cảm ứng 7 inch tiêu chuẩn, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Các tiện ích đáng chú ý bao gồm điều hòa tự động có cửa gió cho hàng ghế sau, khởi động xe từ xa và hệ thống âm thanh 6 loa trên bản cao cấp. Khoang hành lý có dung tích 244 lít và có thể mở rộng lên 530 lít khi gập hàng ghế cuối.

Khả năng vận hành và thông số kỹ thuật

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ xăng 1.5L i-VTEC, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Đây là những thông số dẫn đầu phân khúc MPV cỡ nhỏ hiện nay.

Giá xe Honda BR-V tháng 4/2026, giảm 50% phí trước bạ các phiên bản - 8
Thông sốHonda BR-V GHonda BR-V L
Kiểu động cơ1.5L i-VTEC1.5L i-VTEC
Công suất cực đại119 mã lực119 mã lực
Mô-men xoắn cực đại145 Nm145 Nm
Hộp sốCVTCVT
Tiêu thụ đường hỗn hợp6,4 lít/100 km6,4 lít/100 km
Số túi khí46

Công nghệ an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn

Điểm giá trị nhất trên Honda BR-V chính là gói an toàn chủ động Honda Sensing được trang bị tiêu chuẩn trên cả hai bản. Hệ thống bao gồm: Hỗ trợ phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo chệch làn đường. Ngoài ra, xe còn đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP.

Giá xe Honda BR-V tháng 4/2026, giảm 50% phí trước bạ các phiên bản - 9
Honda BR-V sở hữu danh sách trang bị an toàn vượt trội trong tầm giá.

Đánh giá chung

Ưu điểm: Thiết kế ngoại thất hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, vận hành ổn định và gói an toàn Honda Sensing vượt trội.

Nhược điểm: Giá bán cao hơn mặt bằng chung phân khúc, khả năng cách âm chưa thực sự ấn tượng và phanh sau vẫn sử dụng loại tang trống.

