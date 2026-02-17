Honda BR-V 2026: Cập nhật giá lăn bánh và thông số kỹ thuật chi tiết Mẫu MPV 7 chỗ Honda BR-V 2026 được nhập khẩu từ Indonesia với hai phiên bản G và L. Xe sở hữu gói an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn cùng động cơ 1,5L mạnh mẽ nhất phân khúc.

Honda BR-V 2026 là mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ được Honda Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Với thiết kế lai SUV mạnh mẽ và chú trọng vào công nghệ an toàn, BR-V hiện là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross. Xe được phân phối với 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng gia đình và kinh doanh vận tải.

Honda BR-V 2026 sở hữu ngoại hình đậm chất SUV, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Honda BR-V tháng 2/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Honda BR-V G và L tại thị trường Việt Nam:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Hà Nội (triệu VND) TP.HCM (triệu VND) Tỉnh/TP khác (triệu VND) Honda BR-V G 629 727 714 695 Honda BR-V L 705 812 798 779

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực. Đặc biệt, phiên bản G đang nhận được ưu đãi tặng 50% lệ phí trước bạ.

Thông số kỹ thuật vận hành và kích thước

Honda BR-V 2026 vượt trội hơn các đối thủ cùng tầm giá nhờ khối động cơ 1,5L i-VTEC cho công suất 119 mã lực, mang lại khả năng vận hành linh hoạt trên cả đường đô thị và cao tốc.

Xe sở hữu kích thước tối ưu cho không gian 7 chỗ ngồi.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Kiểu động cơ Xăng 1,5L i-VTEC, 4 xi-lanh, DOHC Công suất tối đa 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút Hộp số Vô cấp CVT Kích thước D x R x C (mm) 4.490 x 1.780 x 1.685 Chiều dài cơ sở (mm) 2.700 Khoảng sáng gầm (mm) 207 Mức tiêu thụ nhiên liệu (hỗn hợp) 6,4 lít/100 km

Ngoại thất mạnh mẽ và nội thất tối ưu không gian

Thế hệ mới của BR-V gia tăng đáng kể về kích thước, giúp xe trông bề thế hơn. Đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt lớn và cụm đèn LED tự động hiện đại. Thân xe nổi bật với những đường gân dập nổi và mâm xe hợp kim kích thước lên đến 17 inch trên bản cao cấp.

Hệ thống đèn chiếu sáng LED tự động là trang bị tiêu chuẩn trên Honda BR-V.

Bên trong cabin, Honda BR-V cung cấp cấu hình 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi được thiết kế theo kiểu rạp chiếu phim, giúp hành khách phía sau có tầm nhìn thoáng đãng. Khoang hành lý có thể mở rộng từ 244 lít lên 530 lít khi gập hàng ghế cuối.

Bảng táp-lô được bố trí khoa học với màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ đa kết nối.

Công nghệ an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn

Điểm cộng lớn nhất của Honda BR-V chính là gói an toàn Honda Sensing được trang bị tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản. Hệ thống này bao gồm các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo chệch làn đường. Phiên bản L còn được bổ sung thêm camera quan sát làn đường LaneWatch và hệ thống 6 túi khí bảo vệ tối đa cho hành khách.

Nhìn chung, với ưu thế về sức mạnh động cơ và nền tảng an toàn vượt trội, Honda BR-V 2026 là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe gia đình thực dụng và tin cậy.