Honda BR-V 2026: Đánh giá chi tiết và giá lăn bánh ưu đãi 100% phí trước bạ Với thiết kế đậm chất SUV và gói an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn, Honda BR-V 2026 là lựa chọn MPV 7 chỗ đáng cân nhắc. Trong tháng 7/2026, mẫu xe này nhận ưu đãi lớn tới 100% lệ phí trước bạ.

Honda BR-V là mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ đến từ thương hiệu Nhật Bản, lần đầu ra mắt toàn cầu vào năm 2015. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 2 phiên bản chính, định vị nằm dưới phân khúc của CR-V và HR-V. Trong phân khúc MPV đang cạnh tranh gay gắt, BR-V đối đầu trực tiếp với các đối thủ như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Suzuki Ertiga.

Cập nhật giá bán và ưu đãi mới nhất tháng 7/2026

Bước sang tháng 7/2026, Honda Việt Nam triển khai chương trình kích cầu mạnh mẽ cho dòng BR-V. Cụ thể, phiên bản L nhận ưu đãi lên tới 100% lệ phí trước bạ, trong khi bản G được hỗ trợ 50%. Đây là thời điểm tốt để người dùng sở hữu mẫu xe gia đình này với chi phí tối ưu.

Trong gia đình Honda thì BR-V định vị xếp dưới phân khúc của CR-V và HR-V.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi Honda BR-V G 629 720 708 Tặng 50% lệ phí trước bạ Honda BR-V L 705 806 791 Tặng 100% lệ phí trước bạ

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực cũng như trang bị từng xe.

Diện mạo SUV mạnh mẽ và nam tính

Honda BR-V 2026 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.490 x 1.780 x 1.685 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, xe được gia tăng đáng kể về mọi thông số, đặc biệt là chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm, giúp không gian nội thất trở nên tối ưu hơn. Khoảng sáng gầm xe ở mức 207 mm, cho phép xe vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình.

Thông tin chi tiết xe Honda BR-V 2026

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt kích thước lớn gồm các thanh nan ngang xếp chồng. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED tự động bật/tắt, thiết kế liền mạch với lưới tản nhiệt tạo cảm giác sang trọng. Thân xe nổi bật với những đường gân dập nổi chạy dọc và bộ mâm đa chấu kích thước 16-17 inch tùy phiên bản.

Đèn pha LED tự động bật tắt thiết kế liền mạch lưới tản nhiệt đêm đến cái nhìn sang trọng, hiện đại.

Xe được trang bị bộ mâm đa chấu, thiết kế trẻ trung, kích thước 16 - 17 inch.

Trải nghiệm rạp chiếu phim trong cabin 7 chỗ

Không gian nội thất của BR-V được thiết kế theo triết lý thực dụng nhưng không kém phần hiện đại. Điểm nhấn đặc biệt nhất là cách bố trí hàng ghế theo kiểu rạp chiếu phim, với hàng ghế sau cao hơn hàng trước, giúp mọi hành khách đều có tầm nhìn thoáng đãng. Khoang hành lý có dung tích 244 lít và có thể mở rộng lên 530 lít khi gập hàng ghế thứ ba.

Mọi thứ trên bảng táp-lô đều được sắp đặt gọn gàng, dễ sử dụng.

Bảng táp-lô được sắp xếp khoa học với màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều phím chức năng. Trên phiên bản cao cấp L, xe được trang bị ghế bọc da màu đen, lẫy chuyển số sau vô-lăng và hệ thống âm thanh 6 loa.

Các hàng ghế được thiết kế theo kiểu rạp chiếu phim, hàng sau sẽ cao hơn hàng trước.

Vận hành bền bỉ và công nghệ an toàn hàng đầu

Honda BR-V 2026 sử dụng động cơ xăng 1.5L i-VTEC, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số vô cấp CVT, mang lại khả năng vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 lít/100 km đường hỗn hợp.

Honda BR-V 2026 được trang bị động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.5L.

Về an toàn, BR-V tự hào đạt chuẩn 5 sao ASEAN NCAP nhờ gói Honda Sensing trang bị tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản. Các tính năng nổi bật bao gồm: hỗ trợ phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo chệch làn đường. Riêng bản L có thêm camera quan sát làn đường LaneWatch và 6 túi khí.

Trang bị an toàn hàng đầu phân khúc với gói Honda Sensing.

Thông số kỹ thuật chi tiết Honda BR-V 2026

Thông số Honda BR-V G Honda BR-V L Kiểu động cơ 1.5L i-VTEC 1.5L i-VTEC Công suất cực đại 119 mã lực 119 mã lực Mô-men xoắn cực đại 145 Nm 145 Nm Hộp số CVT CVT Số túi khí 4 túi khí 6 túi khí Tiêu thụ nhiên liệu (Hỗn hợp) 6,4 lít/100 km 6,4 lít/100 km Hệ thống an toàn Honda Sensing Honda Sensing + LaneWatch

Nhìn chung, Honda BR-V 2026 là một mẫu xe gia đình toàn diện với lợi thế lớn về công nghệ an toàn và thương hiệu bền bỉ. Dù mức giá niêm yết có phần nhỉnh hơn một số đối thủ, nhưng với chương trình ưu đãi 100% phí trước bạ trong tháng 7/2026, đây chắc chắn là một món hời trong phân khúc MPV 7 chỗ.