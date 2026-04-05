Honda BR-V 2026: Giá lăn bánh tháng 5 và ưu đãi 50% lệ phí trước bạ Honda BR-V 2026 duy trì sức hút trong phân khúc MPV 7 chỗ nhờ ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, trang bị gói an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn cùng khả năng vận hành bền bỉ.

Honda BR-V 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm MPV 7 chỗ cỡ nhỏ nhờ sự kết hợp giữa tính đa dụng và công nghệ an toàn vượt trội. Trong tháng 5/2026, mẫu xe này nhận được các chính sách ưu đãi hấp dẫn nhằm tăng khả năng cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross.

Giá niêm yết và lăn bánh Honda BR-V mới nhất

Hiện tại, Honda BR-V được phân phối theo diện nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với hai phiên bản G và L. Khách hàng mua xe trong thời điểm này được hưởng chính sách tặng 50% lệ phí trước bạ từ hãng, giúp giảm đáng kể chi phí đăng ký xe.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tại Tỉnh/TP khác (triệu VND) Honda BR-V G 629 720 708 694 Honda BR-V L 705 806 791 778

Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại đại lý. Phiên bản L còn được tặng thêm 01 năm bảo hiểm thân vỏ.

Honda BR-V 2026 sở hữu ngoại hình mạnh mẽ và hiện đại hơn thế hệ tiền nhiệm.

Thiết kế ngoại thất và thông số kỹ thuật

Honda BR-V 2026 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.490 x 1.780 x 1.685 mm. So với thế hệ trước, xe được mở rộng về mọi mặt, đặc biệt là chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm và khoảng sáng gầm xe ở mức 207 mm, giúp xe vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình.

Hệ thống đèn pha LED hiện đại liền mạch với lưới tản nhiệt kích thước lớn.

Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt nan ngang xếp chồng, kết hợp cùng cụm đèn pha LED tự động bật/tắt. Thân xe được tạo điểm nhấn bởi các đường gân nổi khối chạy dọc từ đèn trước đến đèn hậu, đi kèm bộ mâm đúc hợp kim kích thước 17 inch thiết kế trẻ trung.

Nội thất rộng rãi và tiện nghi thực dụng

Khoang cabin của Honda BR-V được thiết kế theo cấu trúc 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Cách sắp xếp ghế kiểu rạp chiếu phim giúp hàng sau cao hơn hàng trước, tối ưu tầm nhìn cho mọi hành khách. Hàng ghế thứ hai có khả năng gập 60:40 linh hoạt, trong khi hàng ghế thứ ba có thể gập 50:50 để mở rộng không gian chứa đồ.

Không gian nội thất thực dụng với màn hình giải trí 7 inch hỗ trợ kết nối thông minh.

Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Các tiện ích đáng chú ý bao gồm điều hòa tự động có cửa gió cho hàng ghế sau, khởi động từ xa (trên bản L) và chìa khóa thông minh.

Khả năng vận hành và công nghệ an toàn Honda Sensing

Honda BR-V 2026 sử dụng động cơ xăng 1.5L i-VTEC, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Sức mạnh này được truyền qua hộp số vô cấp CVT, giúp xe vận hành mượt mà và đạt mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng, chỉ khoảng 6,4 lít/100 km đường hỗn hợp.

Khối động cơ 1.5L i-VTEC cho khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.

Điểm đáng giá nhất trên mẫu xe này là gói an toàn Honda Sensing được trang bị tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản. Hệ thống bao gồm các tính năng: hỗ trợ phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ làn và cảnh báo chệch làn đường. Phiên bản cao cấp L còn có thêm camera LaneWatch hỗ trợ quan sát điểm mù bên phụ.