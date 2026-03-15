Honda BR-V 2026: Ưu đãi 50% lệ phí trước bạ và giá lăn bánh tháng 3 Honda BR-V duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc MPV 7 chỗ với chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tháng 3/2026 cùng gói an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn.

Honda BR-V là mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ được ưa chuộng tại thị trường Châu Á, chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 7/2023. Trong tháng 3/2026, mẫu xe này tiếp tục được áp dụng các chính sách ưu đãi nhằm gia tăng sức cạnh tranh với các đối thủ như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Honda BR-V tháng 3/2026

Hiện tại, Honda BR-V được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với hai phiên bản G và L. Trong tháng này, khách hàng mua xe được hưởng ưu đãi tặng 50% lệ phí trước bạ.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Hà Nội (lăn bánh) TP.HCM (lăn bánh) Tỉnh/TP khác (lăn bánh) Ưu đãi Honda BR-V G 629 720 708 694 Tặng 50% lệ phí trước bạ Honda BR-V L 705 806 791 778 -

Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực cũng như trang bị thực tế.

Honda BR-V 2026 sở hữu ngoại hình đậm chất SUV mạnh mẽ

Thiết kế ngoại thất và thông số kỹ thuật

Honda BR-V 2026 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.490 x 1.780 x 1.685 mm, với trục cơ sở đạt 2.700 mm. Thiết kế của xe mang phong cách mạnh mẽ, nam tính với lưới tản nhiệt lớn và hệ thống đèn pha LED tự động tích hợp liền mạch.

Thiết kế đầu xe Honda BR-V với lưới tản nhiệt thanh nan ngang xếp chồng

Thân xe nổi bật với các đường gân nổi khối chạy dọc, đi kèm bộ mâm đa chấu kích thước 16 - 17 inch tùy phiên bản. Riêng bản cao cấp L sử dụng lốp Bridgestone Turanza T005A, mang lại khả năng vận hành êm ái hơn.

Thông số cơ bản Honda BR-V G Honda BR-V L Động cơ 1.5L i-VTEC 1.5L i-VTEC Công suất tối đa (hp/rpm) 119/6.600 119/6.600 Mô-men xoắn (Nm/rpm) 145/4.300 145/4.300 Hộp số CVT CVT Khoảng sáng gầm (mm) 207 207 Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp 6,4 lít/100 km 6,4 lít/100 km

Không gian nội thất và tiện nghi

Cabin của Honda BR-V được thiết kế theo cấu trúc 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Hàng ghế sau được đặt cao hơn hàng ghế trước theo kiểu rạp chiếu phim để tối ưu tầm nhìn cho hành khách. Thể tích khoang hành lý đạt 244 lít và có thể mở rộng lên 530 lít khi gập hàng ghế cuối.

Nội thất Honda BR-V 2026 được sắp xếp gọn gàng và tiện dụng

Táp-lô trang bị màn hình giải trí 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Phiên bản L cao cấp hơn với ghế bọc da, lẫy chuyển số sau vô-lăng, hệ thống âm thanh 6 loa và tính năng khởi động từ xa.

Khả năng vận hành và an toàn Honda Sensing

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ xăng 1.5L i-VTEC, sản sinh 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Điểm sáng lớn nhất là gói an toàn Honda Sensing được trang bị tiêu chuẩn trên cả hai bản, bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo lệch làn đường.

Honda BR-V đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP

Nhìn chung, Honda BR-V 2026 là lựa chọn thực dụng cho gia đình nhờ không gian rộng rãi, vận hành tiết kiệm và trang bị an toàn vượt trội trong phân khúc, dù mức giá niêm yết có phần nhỉnh hơn so với một số đối thủ trực tiếp.