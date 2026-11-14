Honda BR-V G và L tháng 11/2026: Giá lăn bánh từ 694 triệu đồng, tặng 100% lệ phí trước bạ Honda BR-V nhập khẩu niêm yết 629–705 triệu đồng, lăn bánh tạm tính 694–806 triệu đồng; động cơ 1,5L i-VTEC 119 mã lực, 5 sao ASEAN NCAP và gói Honda Sensing.

Honda BR-V, mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, đang được bán tại Việt Nam với hai phiên bản G và L. Trong tháng 11/2026, giá niêm yết lần lượt là 629 triệu đồng và 705 triệu đồng, kèm ưu đãi tặng 100% lệ phí trước bạ và lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu.

BR-V được giới thiệu lần đầu vào tháng 8/2015 tại triển lãm ô tô quốc tế Gaikindo Indonesia. Hiện xe bán chủ yếu ở các thị trường châu Á như Ấn Độ, Pakistan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Nam Phi. Tại Việt Nam, xe chính thức ra mắt ngày 4/7/2023 với 6 tùy chọn màu ngoại thất: xanh, đỏ, trắng, bạc, đen và xám. Riêng màu trắng ngọc trai có giá cao hơn 5 triệu đồng.

Trong dải sản phẩm của Honda, BR-V được định vị dưới HR-V và CR-V. Các đối thủ có thể kể đến gồm Toyota Rush, Mitsubishi Xpander, Mazda CX-3, Suzuki Ertiga và Toyota Veloz Cross.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Giá lăn bánh tạm tính của bản G dao động từ 694 triệu đồng đến 720 triệu đồng, tùy khu vực đăng ký. Bản L có mức từ 778 triệu đồng đến 806 triệu đồng. Cụ thể như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/thành khác (triệu đồng) Ưu đãi Honda BR-V G 629 720 708 694 Tặng 100% lệ phí trước bạ; lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu Honda BR-V L 705 806 791 778 Tặng 100% lệ phí trước bạ; 1 năm bảo hiểm thương hiệu Honda; lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

Kích thước tăng toàn diện, dáng vẻ đậm chất SUV

BR-V thế hệ mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.490 x 1.780 x 1.685 mm, tức dài hơn 33 mm, rộng hơn 45 mm và cao hơn 8 mm so với đời trước. Chiều dài cơ sở tăng 38 mm, đạt 2.700 mm.

Tổng thể xe mang phong cách mạnh mẽ, nam tính. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn gồm các thanh nan ngang xếp chồng. Đèn pha LED tự động bật tắt có thiết kế liền mạch với lưới tản nhiệt.

Thân xe có các đường gân nổi chạy dọc, nối từ cụm đèn trước đến đèn hậu. Xe dùng mâm đa chấu kích thước 16–17 inch theo nguồn tin, trong khi bảng thông số ghi lốp 215/55R17. Tay nắm cửa mạ crom, gương chiếu hậu chỉnh và gập điện, tích hợp đèn báo rẽ.

Ở phía sau, xe có đèn hậu LED thiết kế mới. Ăng-ten vây cá, cánh lướt gió và ốp gầm cùng màu bạc giúp tổng thể đồng điệu.

Theo nguồn tin, bản cao cấp EL (không nằm trong bảng giá hai phiên bản G và L tại Việt Nam) có lưới tản nhiệt sơn đen Piano, đèn sương mù LED, gương gập tự động và lốp Bridgestone Turanza T005A. Tại Việt Nam, đèn sương mù LED chỉ có trên bản L.

Cabin 7 chỗ bố trí kiểu rạp chiếu phim

Bảng táp-lô được sắp xếp gọn gàng, dễ thao tác với cửa gió điều hòa đặt cao. Bên dưới là màn hình giải trí cảm ứng 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth và ra lệnh bằng giọng nói.

Vô-lăng 3 chấu viền kim loại, chỉnh được độ cao, tích hợp các phím chức năng. Phía sau là đồng hồ kết hợp analogue và màn hình đa thông tin màu 4,2 inch.

Xe có 3 hàng ghế, bố trí theo kiểu rạp chiếu phim: hàng sau cao hơn hàng trước để hành khách có tầm nhìn tốt. Hàng ghế thứ hai có bệ tỳ tay trung tâm, gập 60:40 và trượt lên/xuống. Hàng ghế cuối gập 50:50, đủ chỗ cho người cao 1,7 m ngồi thoải mái, có hộc để điện thoại và cốc.

Khoang hành lý có thể tích 244 lít và tăng lên 530 lít khi gập hàng ghế cuối. Các tiện ích khác gồm chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, khóa cửa tự động và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau.

Bản L có thêm ghế bọc da, lẫy chuyển số, hệ thống 6 loa, gương trang điểm tích hợp đèn, điều hòa tự động và chức năng khởi động xe từ xa. Trong khi đó, bản G dùng ghế nỉ và điều hòa chỉnh cơ.

Động cơ 1,5L i-VTEC và ba chế độ lái

BR-V dùng động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1,5L (1.498 cc). Công suất tối đa 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Xe đi kèm hộp số CVT, dẫn động cầu trước và ba chế độ lái Normal, Eco, Sport.

Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố là 6,4 lít/100 km đường hỗn hợp, 7,6 lít/100 km trong đô thị và 5,6 lít/100 km ngoài đô thị. Hệ thống treo gồm MacPherson phía trước, giằng xoắn phía sau. Phanh trước là phanh đĩa, phanh sau là tang trống.

Honda Sensing và chuẩn 5 sao ASEAN NCAP

BR-V đạt 5 sao ASEAN NCAP nhờ gói công nghệ Honda Sensing, trang bị tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản. Gói này gồm hỗ trợ phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, giảm thiểu tăng tốc ngoài ý muốn, kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) và thông báo xe phía trước khởi hành.

Bản L có 6 túi khí và camera quan sát làn đường LaneWatch, còn bản G có 4 túi khí. Cả hai bản đều có phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và tự động khóa cửa.

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