Honda City 2026: Bảng giá lăn bánh tháng 8/2026 và đánh giá trang bị chi tiết Honda City 2026 nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trong tháng 8/2026. Xe sở hữu gói an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn cùng động cơ 1.5L i-VTEC bền bỉ.

Trong tháng 8/2026, Honda City 2026 tiếp tục duy trì sức hút lớn trong phân khúc sedan hạng B nhờ chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ từ chính hãng và đại lý. Mẫu xe lắp ráp trong nước không chỉ gây chú ý bởi mức giá lăn bánh hấp dẫn mà còn khẳng định giá trị vượt trội nhờ việc trang bị gói an toàn công nghệ cao Honda Sensing trên toàn bộ các phiên bản.

Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh Honda City tháng 8/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp giá niêm yết cùng giá lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Honda City G, L và RS tại các khu vực:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu đồng) Honda City G 499 575 565 551 Honda City L 539 619 609 595 Honda City RS 569 653 642 628

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa trừ các khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể từng xe.

Thiết kế ngoại thất thể thao và hiện đại

Honda City 2026 sở hữu ngôn ngữ thiết kế "Đôi Cánh - Solid Wing Face" đặc trưng. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.580 x 1.748 x 1.467 mm trên bản G, L và kéo dài lên 4.589 mm đối với phiên bản RS. Chiều dài cơ sở đạt 2.600 mm cùng khoảng sáng gầm 134 mm giúp xe giữ vững diện mạo cân đối và linh hoạt trong đô thị.

Điểm nhấn ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt tạo hình tổ ong sơn đen bóng kết hợp cùng cụm đèn chiếu sáng full LED sắc sảo trên bản RS. Cản trước và cản sau đều tích hợp chi tiết khuếch tán gió, tăng tính khí động học và vẻ cứng cáp. Thân xe dập nổi đường gân thể thao, đi kèm bộ mâm hợp kim kích thước 15 inch trên bản G, L và 16 inch phay xước thể thao trên bản RS.

Khoang nội thất tối ưu không gian và tiện nghi

Không gian khoang cabin của Honda City 2026 thuộc hàng rộng rãi bậc nhất phân khúc. Táp-lô bố trí đối xứng, ưu tiên sự tiện dụng cho người lái. Bản G sử dụng ghế bọc nỉ, trong khi hai phiên bản cao cấp L và RS được nâng cấp lên chất liệu da sang trọng.

Hệ thống giải trí trung tâm nổi bật với màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, đàm thoại rảnh tay và ra lệnh giọng nói. Xe trang bị hệ thống âm thanh 4 loa trên bản G và 8 loa trên bản L, RS. Ngoài ra, bản L và RS còn sở hữu điều hòa tự động một vùng tích hợp cửa gió cho hàng ghế sau, chức năng khởi động từ xa và lẫy chuyển số sau vô-lăng. Đáng chú ý, bản RS được tích hợp thêm hệ thống kết nối viễn thông Honda Connect.

Hiệu năng vận hành và mức tiêu hao nhiên liệu

Cung cấp sức mạnh cho Honda City 2026 là khối động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC 4 xi-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Toàn bộ sức mạnh được truyền qua hộp số tự động vô cấp CVT cùng hệ dẫn động cầu trước.

Mẫu sedan này ghi điểm nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố đạt khoảng 5,6 lít/100 km trên đường hỗn hợp, 7,3 lít/100 km trong đô thị và chỉ 4,7 lít/100 km trên đường ngoài đô thị. Xe hỗ trợ các chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Mode) và hướng dẫn lái tiết kiệm (ECO Coaching).

Tiêu chuẩn an toàn vượt trội với Honda Sensing

Điểm nâng cấp giá trị nhất trên Honda City 2026 là gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing được trang bị chuẩn hóa trên cả 3 phiên bản. Hệ thống bao gồm các tính năng tiên tiến:

Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)

Đèn pha thích ứng tự động (AHB)

Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC)

Giảm thiểu chệch làn đường (RDM)

Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)

Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN)

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn khác như 6 túi khí, cân bằng điện tử (VSA), chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) và camera lùi.

Đánh giá chung

Honda City 2026 tiếp tục duy trì vị thế mẫu sedan cỡ B toàn diện bậc nhất thị trường. Với thiết kế trẻ trung, không gian rộng rãi, động cơ vọt và gói an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn, đây là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Dù giá bán niêm yết nhỉnh hơn một số đối thủ cùng phân khúc như Toyota Vios hay Hyundai Accent, chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trong tháng 8/2026 giúp mẫu xe này gia tăng đáng kể sức cạnh tranh.