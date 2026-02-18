Honda City 2026: Cập nhật giá lăn bánh và ưu đãi 50% lệ phí trước bạ tháng 2 Honda City 2026 duy trì sức hút với gói an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn trên mọi phiên bản. Trong tháng 2/2026, mẫu sedan hạng B nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, đưa giá lăn bánh khởi điểm từ 552 triệu đồng.

Trong tháng 2/2026, Honda Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho dòng xe Honda City dành cho khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe trong tháng. Mẫu sedan hạng B này hiện được phân phối với 3 phiên bản gồm G, L và RS, tất cả đều được lắp ráp trong nước với giá niêm yết dao động từ 499 đến 569 triệu đồng.

Honda City 2026 phiên bản RS với màu đỏ đặc trưng

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Honda City tháng 2/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Honda City tại các khu vực khác nhau sau khi áp dụng ưu đãi:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh khác (triệu VND) Honda City G 499 581 571 552 Honda City L 539 626 615 596 Honda City RS 569 659 648 629

Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung từ đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể.

Thiết kế ngoại thất thể thao và hiện đại

Honda City 2026 tiếp tục duy trì triết lý thiết kế “Đôi cánh – Solid Wing Face” đặc trưng của hãng xe Nhật Bản. Tổng thể xe mang phong cách khỏe khoắn với lưới tản nhiệt kiểu tổ ong sơn đen bóng, nối liền cụm đèn chiếu sáng full LED trên bản cao cấp. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.580 x 1.748 x 1.467 (mm), riêng bản RS có chiều dài nhỉnh hơn ở mức 4.589 mm.

Dọc thân xe là những đường gân dập nổi sắc nét kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu. Gương chiếu hậu được đặt thấp xuống cửa xe nhằm cải thiện tầm nhìn, tích hợp chức năng chỉnh điện, gập điện và đèn báo rẽ LED. Điểm nhấn đáng chú ý khác là bộ mâm hợp kim thiết kế mới với kích thước lên đến 16 inch trên bản RS.

Nội thất rộng rãi và tiện nghi công nghệ

Khoang cabin của Honda City 2026 được đánh giá là rộng rãi hàng đầu phân khúc sedan cỡ B. Bảng táp-lô có thiết kế thực dụng với màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hỗ trợ kết nối đa phương tiện. Phiên bản RS và L sử dụng vật liệu da cao cấp, trong khi bản G trang bị ghế nỉ.

Không gian nội thất hiện đại của Honda City 2026

Hệ thống tiện nghi trên xe bao gồm điều hòa tự động một vùng (trên bản L và RS) với cửa gió cho hàng ghế sau, lẫy chuyển số thể thao trên vô-lăng và hệ thống âm thanh 8 loa sắc nét. Riêng bản RS còn tích hợp hệ thống Honda Connect cho phép quản lý xe qua điện thoại thông minh.

Vận hành bền bỉ và an toàn vượt trội

Cung cấp sức mạnh cho Honda City 2026 là khối động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Đi kèm là hộp số vô cấp CVT giúp xe vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ đường hỗn hợp chỉ khoảng 5,6 lít/100 km.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Động cơ 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh Công suất cực đại 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút Hộp số Vô cấp CVT Mức tiêu thụ nhiên liệu (hỗn hợp) 5,6 lít/100 km

Điểm đáng giá nhất trên Honda City 2026 là gói công nghệ an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn trên mọi phiên bản. Hệ thống này bao gồm các tính năng như: phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) và đèn pha thích ứng tự động (AHB). Bên cạnh đó, xe vẫn trang bị đầy đủ 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử VSA và camera lùi.