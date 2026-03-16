Honda City 2026: Cập nhật giá lăn bánh và ưu đãi 50% lệ phí trước bạ tháng 3 Honda City tiếp tục khuấy đảo phân khúc sedan hạng B với chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 3/2026. Mẫu xe duy trì lợi thế công nghệ với gói Honda SENSING tiêu chuẩn.

Trong tháng 3/2026, Honda Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi lớn dành cho mẫu sedan hạng B chủ lực - Honda City. Cụ thể, khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 01 đến hết ngày 31/03/2026 sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, giúp giảm đáng kể chi phí lăn bánh thực tế.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính Honda City tháng 3/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho 3 phiên bản Honda City tại các khu vực trọng điểm:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh khác (triệu VND) Honda City G 499 575 565 551 Honda City L 539 619 609 595 Honda City RS 569 653 642 628

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại đại lý. Chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ áp dụng có điều kiện về thời gian ký hợp đồng và xuất hóa đơn.

Thiết kế ngoại thất đậm chất thể thao

Honda City 2026 tiếp tục duy trì triết lý thiết kế "Đôi Cánh – Solid Wing Face" đặc trưng. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.580 x 1.748 x 1.467 mm (riêng bản RS dài 4.589 mm), cùng chiều dài cơ sở đạt 2.600 mm, mang lại không gian tối ưu trong phân khúc.

Điểm nhấn ở đầu xe là lưới tản nhiệt dạng tổ ong sơn đen bóng trên bản RS, kết hợp cùng cụm đèn pha LED sắc sảo. Thân xe được tạo điểm nhấn bởi các đường gân dập nổi kéo dài, đi kèm bộ mâm hợp kim thiết kế mới. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED và cản sau được tinh chỉnh giúp tổng thể xe trông khỏe khoắn và hiện đại hơn.

Không gian nội thất và tiện nghi hiện đại

Cabin của Honda City 2026 được đánh giá cao nhờ sự rộng rãi và thực dụng. Phiên bản G sử dụng chất liệu nỉ, trong khi hai bản cao cấp L và RS được trang bị ghế da sang trọng. Trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, bản đồ và ra lệnh bằng giọng nói.

Một số tiện nghi đáng chú ý khác bao gồm: hệ thống âm thanh 8 loa (bản L và RS), điều hòa tự động có cửa gió cho hàng ghế sau, chức năng khởi động từ xa và chìa khóa thông minh. Đặc biệt, bản RS còn được trang bị hệ thống kết nối Honda Connect, cho phép quản lý xe qua điện thoại di động.

Vận hành bền bỉ và công nghệ an toàn hàng đầu

Dưới nắp ca-pô là khối động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, sản sinh công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng, chỉ khoảng 5,6 lít/100 km trên đường hỗn hợp.

Điểm vượt trội nhất của Honda City 2026 so với các đối thủ như Hyundai Accent hay Toyota Vios là gói an toàn Honda SENSING được trang bị tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản, bao gồm:

Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)

Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC)

Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)

Giảm thiểu chệch làn đường (RDM)

Đèn pha thích ứng tự động (AHB)

Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN)

Bên cạnh đó, xe vẫn sở hữu các trang bị an toàn cơ bản như 6 túi khí (bản RS), hệ thống cân bằng điện tử (VSA), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) và camera lùi, giúp người lái tự tin hơn trong mọi hành trình.