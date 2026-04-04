Honda City 2026: Cập nhật giá lăn bánh và ưu đãi lệ phí trước bạ tháng 4/2026 Honda City 2026 duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng B với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho phiên bản G. Mẫu xe ghi điểm nhờ trang bị an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn và động cơ i-VTEC vận hành linh hoạt.

Trong tháng 4/2026, Honda City tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những mẫu sedan hạng B được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam. Với thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi cùng gói công nghệ an toàn tiên tiến, mẫu xe này hướng đến đối tượng khách hàng gia đình và những người trẻ yêu thích cảm giác lái năng động. Đặc biệt, chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ giúp chi phí sở hữu thực tế của xe trở nên hấp dẫn hơn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Honda City tháng 4/2026

Hiện nay, Honda City được phân phối với 3 phiên bản chính bao gồm G, L và RS. Dưới đây là bảng giá chi tiết cùng chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Tỉnh/TP khác (triệu VND) Ưu đãi Honda City G 499 575 565 551 Tặng 50% lệ phí trước bạ Honda City L 539 619 609 595 Theo chính sách đại lý Honda City RS 569 653 642 628 Theo chính sách đại lý

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế của từng xe.

Honda City 2026 sở hữu ngoại hình hiện đại và thể thao

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Honda City 2026 duy trì các thông số kích thước lý tưởng cho môi trường đô thị nhưng vẫn đảm bảo không gian nội thất tối ưu.

Thông số Honda City G Honda City L Honda City RS Kích thước DxRxC (mm) 4.580 x 1.748 x 1.467 4.580 x 1.748 x 1.467 4.589 x 1.748 x 1.467 Chiều dài cơ sở (mm) 2.600 2.600 2.600 Khoảng sáng gầm (mm) 134 134 134 Động cơ 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng Công suất cực đại 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút Hộp số Vô cấp CVT Hệ thống an toàn Honda SENSING tiêu chuẩn

Thiết kế mâm xe mới trên phiên bản Honda City RS

Thiết kế ngoại thất đậm chất thể thao

Honda City 2026 tiếp tục duy trì triết lý thiết kế “Đôi Cánh - Solid Wing Face” đặc trưng. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong sơn đen bóng trên bản RS, nối liền cụm đèn chiếu sáng full LED sắc sảo. Cản trước và cản sau được tạo hình khuếch tán giúp xe trông khỏe khoắn và cứng cáp hơn.

Cụm đèn hậu LED được tinh chỉnh sắc nét trên Honda City 2026

Thân xe sở hữu những đường gân dập nổi kéo dài, gương chiếu hậu hạ thấp xuống cửa xe giúp mở rộng tầm quan sát cho người lái. Gương có tính năng chỉnh điện, gập điện và tích hợp đèn báo rẽ LED. Tùy từng phiên bản, xe sẽ được trang bị mâm hợp kim kích thước 15 inch hoặc 16 inch với thiết kế nan mới thể thao.

Không gian nội thất và tiện nghi hiện đại

Bước vào khoang cabin, Honda City 2026 mang đến cảm giác rộng rãi hàng đầu phân khúc nhờ chiều dài cơ sở 2.600 mm. Trên phiên bản L và RS, nội thất sử dụng chất liệu da cao cấp, trong khi bản G trang bị ghế nỉ. Điểm nhấn trung tâm là màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, bản đồ và ra lệnh bằng giọng nói.

Khoang lái Honda City 2026 với thiết kế tập trung vào người dùng

Đáng chú ý, phiên bản RS còn được trang bị hệ thống Honda Connect, cho phép người dùng quản lý xe qua ứng dụng điện thoại. Các tiện nghi khác bao gồm hệ thống âm thanh 8 loa, điều hòa tự động một vùng có cửa gió cho hàng ghế sau và chức năng khởi động từ xa tiện lợi.

Vận hành bền bỉ và gói an toàn Honda Sensing

Dưới nắp ca-pô là khối động cơ 1.5L i-VTEC sản sinh công suất 119 mã lực, kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT. Xe được đánh giá cao về khả năng tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ chỉ khoảng 4,7 lít/100 km khi di chuyển đường ngoài đô thị.

Khối động cơ 1.5L i-VTEC cho khả năng vận hành mượt mà

Điểm mạnh nhất của Honda City 2026 so với các đối thủ chính là gói an toàn Honda SENSING tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản, bao gồm:

Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)

Đèn pha thích ứng tự động (AHB)

Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC)

Giảm thiểu chệch làn đường (RDM)

Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)

Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN)

Bên cạnh đó, xe vẫn sở hữu đầy đủ các trang bị an toàn cơ bản như 6 túi khí (bản RS), hệ thống cân bằng điện tử VSA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và camera lùi 3 góc quay.