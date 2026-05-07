Honda City 2026: Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và sức hút từ công nghệ an toàn Trong tháng 7/2026, Honda City tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan cỡ B với chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, đi kèm gói an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản.

Honda City 2026 hiện là một trong những lựa chọn sáng giá nhất phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam nhờ sự kết hợp giữa thiết kế thể thao, không gian rộng rãi và hàm lượng công nghệ an toàn vượt trội. Bước sang tháng 7/2026, mẫu xe này càng trở nên hấp dẫn hơn khi nhận được gói hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ nhà sản xuất, giúp giảm đáng kể chi phí lăn bánh cho khách hàng.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh Honda City 2026

Dưới đây là bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính của Honda City cập nhật mới nhất trong tháng 7/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VNĐ) Ưu đãi Honda City G 499 575 565 Tặng 100% lệ phí trước bạ Honda City L 539 619 609 Tặng 100% lệ phí trước bạ Honda City RS 569 653 642 Tặng 100% lệ phí trước bạ

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể của từng xe.

Honda City 2026 sở hữu diện mạo thể thao và hiện đại trong phân khúc sedan cỡ B.

Ngôn ngữ thiết kế Solid Wing Face đặc trưng

Honda City 2026 tiếp tục duy trì triết lý thiết kế "Đôi cánh – Solid Wing Face" mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn và hiện đại. Phiên bản RS có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.589 x 1.748 x 1.467 mm, nhỉnh hơn một chút về chiều dài so với các bản G và L (4.580 mm). Chiều dài cơ sở đạt 2.600 mm, đảm bảo không gian nội thất tối ưu.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt kiểu tổ ong sơn đen bóng trên bản RS, nối liền cụm đèn chiếu sáng full LED. Cản trước và sau được tạo hình khuếch tán gió, không chỉ tăng tính khí động học mà còn giúp xe trông cứng cáp hơn. Dọc thân xe là những đường gân dập nổi sắc nét, đi cùng bộ mâm hợp kim thiết kế mới thể thao.

Thiết kế đầu xe Honda City 2026 với lưới tản nhiệt tổ ong và cụm đèn LED sắc sảo.

Không gian nội thất thực dụng và sang trọng

Bên trong cabin, Honda City 2026 cung cấp một không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc. Phiên bản L và RS sử dụng vật liệu da cao cấp, trong khi bản G trang bị ghế nỉ. Điểm nhấn trung tâm là màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ kết nối đa phương tiện, Apple CarPlay và Android Auto.

Các tiện nghi đáng chú ý bao gồm hệ thống điều hòa tự động một vùng (trên bản L và RS) có cửa gió cho hàng ghế sau, khởi động từ xa, và hệ thống âm thanh 8 loa chất lượng cao. Vô-lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số thể thao mang lại cảm giác lái chủ động hơn.

Khoang lái Honda City 2026 tập trung vào sự tiện dụng và trải nghiệm người dùng.

Hiệu năng vận hành và công nghệ an toàn Honda Sensing

Dưới nắp ca-pô, Honda City 2026 vẫn sử dụng khối động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số vô cấp CVT, mang lại khả năng vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình chỉ khoảng 5,6 lít/100 km đường hỗn hợp.

Động cơ 1.5L i-VTEC trên Honda City 2026 cho khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm.

Đáng chú ý nhất là việc Honda đưa gói an toàn chủ động Honda Sensing trở thành trang bị tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản. Hệ thống này bao gồm các tính năng:

Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)

Đèn pha thích ứng tự động (AHB)

Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC)

Giảm thiểu chệch làn đường (RDM)

Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)

Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN)

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Thông số Honda City G Honda City L Honda City RS Động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, 4 xy-lanh Công suất (hp/rpm) 119 / 6.600 Mô-men xoắn (Nm/rpm) 145 / 4.300 Hộp số Vô cấp CVT Hệ thống phanh trước/sau Đĩa / Tang trống Đĩa / Đĩa Đĩa / Đĩa Số túi khí 6 6 6 Mâm xe Hợp kim 15 inch Hợp kim 15 inch Hợp kim 16 inch Honda Sensing Có Có Có

Với ưu thế về trang bị an toàn chuẩn mực cùng chính sách ưu đãi phí trước bạ hấp dẫn, Honda City 2026 tiếp tục là đối thủ nặng ký trước các tên tuổi như Hyundai Accent hay Toyota Vios. Dù có mức giá niêm yết nhỉnh hơn mặt bằng chung, nhưng giá trị về công nghệ và cảm giác lái mà City mang lại vẫn luôn được người dùng đánh giá cao.