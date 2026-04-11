Honda CR-V 2026: Cập nhật giá lăn bánh và ưu đãi mới nhất tháng 4/2026

Ngọc Hùng11/04/2026 12:34

Honda CR-V duy trì sức hút với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho phiên bản L, đi kèm tùy chọn động cơ Hybrid mạnh mẽ và hệ thống an toàn Honda Sensing tiên tiến.

Tại thị trường Việt Nam, Honda CR-V thế hệ thứ 6 tiếp tục khẳng định vị thế nhờ sự kết hợp giữa tính bền bỉ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và những nâng cấp đột phá về công nghệ. Mẫu Crossover này hiện được phân phối với 3 phiên bản máy xăng lắp ráp trong nước và 1 phiên bản Hybrid nhập khẩu.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Honda CR-V tháng 4/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Honda CR-V tại các khu vực trên cả nước:

Mẫu xeGiá niêm yết (tỷ VND)Lăn bánh tại Hà Nội (tỷ VND)Lăn bánh tại TP.HCM (tỷ VND)Lăn bánh tại Tỉnh/TP khác (tỷ VND)Ưu đãi
Honda CR-V G1,0291,1751,1541,135-
Honda CR-V L1,0991,2531,2311,212Tặng 50% lệ phí trước bạ
Honda CR-V L AWD1,2501,4221,3971,378-
Honda CR-V e:HEV RS1,2591,4321,4071,388-

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế.

Ngoại hình tổng thể Honda CR-V 2026
Honda CR-V thế hệ thứ 6 sở hữu thiết kế hiện đại và thể thao hơn.

Thiết kế ngoại thất hiện đại và gia tăng kích thước

Honda CR-V 2026 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.691 x 1.866 x 1.681 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 68 mm và rộng hơn 11 mm, trong khi chiều dài cơ sở tăng lên mức 2.701 mm, giúp tối ưu không gian nội thất.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt lục giác cỡ lớn sơn đen và hệ thống chiếu sáng LED thanh mảnh. Thân xe nổi bật với những đường gân dập nổi khỏe khoắn đi kèm mâm 5 chấu kép 18 inch. Đuôi xe tinh chỉnh nhẹ với cụm đèn hậu điệu đà và vị trí gắn biển số được đặt cao hơn.

Đuôi xe Honda CR-V 2026 với cụm đèn hậu LED
Phần đuôi xe được tinh chỉnh giúp diện mạo trẻ trung hơn.

Nội thất rộng rãi và tiện nghi cao cấp

Khoang cabin của Honda CR-V 2026 mang đến hai cấu hình lựa chọn: 5 chỗ cho bản Hybrid và 5+2 cho các bản máy xăng. Táp-lô được thiết kế hiện đại với màn hình giải trí trung tâm từ 7-9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Các trang bị tiện nghi đáng chú ý bao gồm: hệ thống âm thanh 12 loa Bose, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD). Ghế lái có khả năng chỉnh điện 8 hướng kết hợp nhớ 2 vị trí, mang lại sự thoải mái tối đa cho người điều khiển.

Nội thất Honda CR-V 2026 hiện đại
Khoang lái được trang bị nhiều công nghệ hiện đại và vật liệu cao cấp.

Tùy chọn động cơ và khả năng vận hành

Honda CR-V 2026 cung cấp hai loại cấu hình động cơ phù hợp với nhu cầu đa dạng:

  • Động cơ xăng 1.5L Turbo: Sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm, kết hợp hộp số CVT.
  • Động cơ Hybrid (e:HEV RS): Kết hợp động cơ xăng 2.0L và mô-tơ điện cho tổng công suất 204 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 350 Nm, đi kèm hộp số e-CVT.

Về an toàn, xe tiếp tục sở hữu gói Honda Sensing với các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, phanh tự động giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn và camera 360 độ trên phiên bản cao cấp.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông sốCR-V G / L / L AWDCR-V e:HEV RS
Kiểu động cơ1.5L DOHC VTEC Turbo2.0L Hybrid
Công suất cực đại (hp)188204 (tổng hợp)
Mô-men xoắn cực đại (Nm)240350
Hộp sốCVTE-CVT
Hệ dẫn độngFWD / AWDFWD
Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp7,3 - 7,8 lít/100 km5,2 lít/100 km
Đánh giá tổng quát Honda CR-V 2026
Honda CR-V vẫn là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc Crossover hạng C.
