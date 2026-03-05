Honda CR-V 2026: Chi tiết giá lăn bánh và thông số kỹ thuật mới nhất Honda CR-V thế hệ thứ 6 ghi dấu ấn với thiết kế hiện đại, tùy chọn động cơ Hybrid mạnh mẽ và hệ thống an toàn Honda Sensing vượt trội trong phân khúc SUV.

Honda CR-V 2026 là bước tiến dài của mẫu SUV Nhật Bản kể từ khi ra mắt lần đầu năm 1995. Tại thị trường Việt Nam, thế hệ thứ 6 không chỉ thay đổi về diện mạo mà còn mở rộng lựa chọn với cấu hình 5 chỗ và 7 chỗ, đặc biệt là sự xuất hiện của biến thể Hybrid (e:HEV) đang dẫn đầu xu hướng tiết kiệm năng lượng.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính Honda CR-V 2026

Hiện nay, Honda phân phối 4 phiên bản chính tại Việt Nam, bao gồm 3 bản máy xăng lắp ráp trong nước và 1 bản Hybrid nhập khẩu từ Thailand. Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các địa phương:

Mẫu xe Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VND) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (tỷ VND) Honda CR-V G 1,039 1,180 1,159 1,145 Honda CR-V L 1,099 1,247 1,225 1,211 Honda CR-V L AWD 1,250 1,416 1,391 1,377 Honda CR-V e:HEV RS 1,259 1,432 1,407 1,388

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị phụ kiện đi kèm.

Thiết kế ngoại thất: Thể thao và trưởng thành hơn

Honda CR-V 2026 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.691 x 1.866 x 1.681 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, xe dài hơn 68 mm và rộng hơn 11 mm, trong khi chiều dài cơ sở tăng thêm 41 mm (đạt 2.701 mm), giúp tạo ra không gian nội thất rộng rãi hơn hẳn.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn sơn đen, kết hợp cùng cụm đèn pha LED thanh mảnh. Thân xe được tạo điểm nhấn bởi các đường gân dập nổi mạnh mẽ, đi kèm bộ mâm 5 chấu kép kích thước 18 inch. Đuôi xe duy trì cụm đèn hậu chữ L đặc trưng nhưng được tinh chỉnh điệu đà hơn, cùng ống xả hình thang mạ kim loại sang trọng.

Nội thất và tiện nghi: Sự kết hợp giữa công nghệ và thực dụng

Khoang cabin của Honda CR-V 2026 được thiết kế theo ngôn ngữ mới, tập trung vào trải nghiệm người dùng. Xe có hai cấu hình chỗ ngồi: 5 chỗ trên bản Hybrid và 7 chỗ trên các bản máy xăng. Hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng tích hợp nhớ 2 vị trí cho ghế lái, trong khi hàng ghế thứ hai có khả năng gập 60:40 linh hoạt.

Hệ thống giải trí nổi bật với màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây. Phía sau vô-lăng là cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch sắc nét. Các tiện nghi cao cấp khác bao gồm hệ thống 12 loa Bose, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây, màn hình hiển thị kính lái HUD và tính năng quản lý xe qua ứng dụng điện thoại.

Vận hành: Động cơ Hybrid là tâm điểm

Honda mang đến hai tùy chọn sức mạnh cho CR-V 2026. Động cơ xăng 1.5L VTEC Turbo sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm, đi kèm hộp số CVT. Điểm đáng chú ý nhất là hệ thống Hybrid e:HEV trên bản RS, kết hợp động cơ 2.0L (146 mã lực) và mô-tơ điện (181 mã lực), cho tổng công suất lên tới 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm.

Thông số Bản 1.5L Turbo Bản 2.0L Hybrid e:HEV Công suất cực đại 188 mã lực 204 mã lực (tổng hợp) Mô-men xoắn cực đại 240 Nm 350 Nm Hộp số CVT E-CVT Tiêu thụ nhiên liệu (Hỗn hợp) 7,3 – 7,8 lít/100 km 5,2 lít/100 km

An toàn và Công nghệ: Bảo vệ tối đa với Honda Sensing

Tất cả các phiên bản Honda CR-V 2026 đều được trang bị gói an toàn Honda Sensing với các tính năng tiên tiến như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, phanh tự động giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo chệch làn đường. Ngoài ra, xe còn bổ sung camera 360 độ, hệ thống quan sát làn đường LaneWatch và 8 túi khí bảo vệ toàn diện cho hành khách.

Nhìn chung, Honda CR-V 2026 là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV bền bỉ, an toàn và giàu công nghệ. Dù mức giá có phần nhỉnh hơn các đối thủ như Mazda CX-5 hay Hyundai Santa Fe, nhưng những giá trị về vận hành và độ tin cậy mà thương hiệu Nhật Bản mang lại vẫn vô cùng xứng đáng.