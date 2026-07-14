Honda CR-V 2026: Đánh giá chi tiết thông số và giá lăn bánh mới nhất Honda CR-V thế hệ thứ 6 khẳng định vị thế SUV biểu tượng với sự xuất hiện của động cơ Hybrid e:HEV RS và gói an toàn Honda Sensing toàn diện. Xe sở hữu kích thước lớn hơn, thiết kế trưởng thành cùng không gian nội thất tiện nghi bậc nhất.

Honda CR-V là một trong những mẫu crossover thành công nhất của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam nhờ tính ổn định, bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Bước sang thế hệ thứ 6, CR-V mang đến sự thay đổi toàn diện về thiết kế, công nghệ và đặc biệt là sự bổ sung hệ truyền động Hybrid vốn đang là xu hướng toàn cầu.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính Honda CR-V tháng 7/2026

Tại thị trường Việt Nam, Honda CR-V 2026 được phân phối với 4 phiên bản chính, bao gồm cả biến thể máy xăng lắp ráp trong nước và bản Hybrid nhập khẩu. Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Mẫu xe Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh tại Hà Nội (tỷ VND) Lăn bánh tại TP.HCM (tỷ VND) Lăn bánh tại Tỉnh/TP khác (tỷ VND) Honda CR-V G 1,039 1,180 1,159 1,145 Honda CR-V L 1,099 1,247 1,225 1,211 Honda CR-V L AWD 1,250 1,416 1,391 1,377 Honda CR-V e:HEV RS 1,250 1,416 1,391 1,377

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể.

Honda CR-V thế hệ mới sở hữu diện mạo thể thao và hiện đại hơn

Thiết kế ngoại thất: Thể thao và bề thế hơn

Honda CR-V 2026 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.691 x 1.866 x 1.681 mm (riêng bản RS cao 1.691 mm). So với thế hệ tiền nhiệm, xe dài hơn 68 mm và rộng hơn 11 mm. Trục cơ sở cũng được kéo dài từ 2.660 mm lên 2.701 mm, giúp dáng xe trông trường và vững chãi hơn.

Mặt trước nổi bật với lưới tản nhiệt lục giác cỡ lớn và cụm đèn LED thanh mảnh

Khu vực đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt lục giác cỡ lớn phối cùng họa tiết sơn đen. Hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng LED thiết kế sắc sảo, tích hợp tính năng tự động bật/tắt và điều chỉnh góc chiếu. Thân xe nổi bật với những đường gân dập nổi mạnh mẽ, đi kèm bộ mâm 5 chấu kép 18 inch và lốp 235/60R18.

Đuôi xe duy trì cụm đèn hậu hình chữ L đặc trưng nhưng được tinh chỉnh tinh tế hơn

Không gian nội thất và tiện nghi công nghệ

Việc gia tăng trục cơ sở mang đến không gian cabin rộng rãi hơn đáng kể. Honda CR-V 2026 cung cấp hai cấu hình: 7 chỗ (5+2) trên các bản máy xăng và 5 chỗ thuần túy trên bản Hybrid e:HEV RS. Táp-lô được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng sang trọng, sử dụng vật liệu da cao cấp.

Khoang lái hiện đại với màn hình kỹ thuật số và các phím điều khiển trực quan

Các trang bị tiện nghi nổi bật bao gồm màn hình kỹ thuật số 10,2 inch sau vô-lăng (trên bản cao cấp), màn hình giải trí trung tâm 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống âm thanh 12 loa Bose, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD).

Nội thất bọc da cao cấp cùng không gian hàng ghế sau tối ưu cho người dùng

Hiệu suất vận hành và công nghệ Hybrid

Honda CR-V 2026 cung cấp hai tùy chọn động cơ đáp ứng đa dạng nhu cầu vận hành:

Động cơ xăng 1.5L VTEC Turbo: Sản sinh công suất 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 240 Nm tại dải vòng tua 1.700–5.000 vòng/phút. Đi kèm hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh (AWD).

Sản sinh công suất 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 240 Nm tại dải vòng tua 1.700–5.000 vòng/phút. Đi kèm hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh (AWD). Hệ truyền động Hybrid (e:HEV): Kết hợp động cơ xăng 2.0L (146 mã lực) và mô-tơ điện (181 mã lực), cho tổng công suất kết hợp lên tới 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Phiên bản này sử dụng hộp số E-CVT, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 3,4 lít/100 km trong đô thị.

Động cơ Hybrid trên CR-V mang lại sự cân bằng giữa sức mạnh và tính kinh tế

An toàn vượt trội với Honda Sensing

Tất cả các phiên bản Honda CR-V 2026 đều được trang bị gói công nghệ an toàn Honda Sensing bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, phanh tự động giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn và đèn pha thích ứng tự động. Đáng chú ý, xe còn được trang bị tới 8 túi khí, camera 360 độ và hệ thống quan sát làn đường LaneWatch giúp nâng cao tối đa khả năng bảo vệ hành khách.

Honda CR-V 2026 đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhờ hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Thông số CR-V G / L CR-V L AWD CR-V e:HEV RS Kiểu động cơ 1.5L Turbo 1.5L Turbo 2.0L Hybrid Công suất cực đại (hp) 188 188 204 (tổng) Mô-men xoắn (Nm) 240 240 350 Hộp số CVT CVT E-CVT Dẫn động FWD AWD FWD Số chỗ ngồi 7 7 5 Tiêu thụ nhiên liệu (hỗn hợp) 7,3–7,49 lít/100 km 7,8 lít/100 km 5,2 lít/100 km

Nhìn chung, Honda CR-V 2026 là sự lựa chọn toàn diện cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV gia đình bền bỉ, an toàn và hiện đại. Dù mức giá có phần cao hơn một số đối thủ trong phân khúc, nhưng những giá trị về vận hành và công nghệ mà mẫu xe này mang lại là hoàn toàn xứng đáng.