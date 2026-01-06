Honda CUV e: chính thức có mặt tại đại lý với mức giá sát đề xuất Mẫu xe máy điện cao cấp Honda CUV e: đã chính thức lên kệ tại hệ thống đại lý chính hãng với mức giá ổn định, không xảy ra tình trạng chênh giá thường thấy. Xe sở hữu công nghệ pin đổi linh hoạt cùng loạt trang bị thông minh.

Sau thời gian ra mắt thị trường, mẫu xe máy điện cao cấp Honda CUV e: đã chính thức được bàn giao tới hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) từ cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2026. Điểm gây bất ngờ nhất đối với người tiêu dùng chính là giá bán thực tế tại đại lý hiện đang ở mức tương đương với giá niêm yết của hãng, phá vỡ quy luật thường thấy của các dòng xe Honda mới ra mắt.

Bảng giá và ưu đãi tại hệ thống đại lý

Khảo sát tại các đại lý cho thấy, giá bán của CUV e: không có sự chênh lệch lớn so với mức đề xuất. Cụ thể, một số HEAD tại Hà Nội còn triển khai các chương trình ưu đãi riêng như giảm trực tiếp 2 triệu đồng khi đặt mua qua hình thức livestream, giúp mức giá thực tế trở nên cạnh tranh hơn.

Dòng xe Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Honda CUV e: không kèm pin 44.181.818 45.000.000 Honda CUV e: kèm pin (2 pin) 63.818.182 65.000.000 1 pin bán lẻ 9.818.182 9.818.182

Lưu ý: Mức giá trên đã bao gồm thuế VAT và có thể thay đổi tùy theo chính sách riêng của từng đại lý.

Honda CUV e: về đại lý với giá rẻ bất ngờ (Ảnh: Maidstone Honda).

Hệ thống pin đổi và chi phí vận hành

Honda CUV e: sử dụng hệ thống 2 pin Mobile Power Pack e: (MPP) cho quãng đường vận hành khoảng 73 km mỗi lần sạc đầy. Đây là dòng pin lithium do Honda tự phát triển với ưu điểm có thể tháo rời và thay thế nhanh chóng tại các trạm đổi pin.

Đối với khách hàng lựa chọn hình thức mua xe không kèm pin, Honda cung cấp hai phương án thuê linh hoạt:

Gói tự sạc tại nhà: 245.000 đồng/2 pin/tháng (sử dụng bộ sạc đi kèm).

Gói đổi pin tại trạm: 350.000 đồng/2 pin/tháng (hỗ trợ cả đổi pin tại trạm và sạc tại nhà).

Đáng chú ý, người dùng cần đặt cọc 2 triệu đồng khi thuê pin. Hiện tại, Honda đang triển khai chính sách miễn phí đổi pin tại các trạm của hãng, giúp tối ưu chi phí vận hành cho chủ xe.

Xe sử dụng 2 pin với khả năng đổi thuận tiện tại trạm (Ảnh: Honda).

Hiệu năng vận hành và công nghệ thông minh

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ điện đặt giữa có công suất danh định 4,2 kW, đạt cực đại 6 kW tại 3.500 vòng/phút. Mô-men xoắn tối đa 22 Nm giúp xe tăng tốc mượt mà trong điều kiện đô thị. Honda CUV e: cung cấp 3 chế độ lái gồm Tiêu chuẩn, Thể thao và Tiết kiệm, cùng tốc độ tối đa đạt 80 km/h. Xe cũng được trang bị chế độ lùi hỗ trợ xoay xở trong không gian hẹp.

Về công nghệ, điểm nhấn đáng chú ý là màn hình TFT 7 inch sắc nét, tích hợp hệ thống Honda RoadSync DUO. Công nghệ này cho phép kết nối smartphone để dẫn đường, nhận cuộc gọi và điều khiển nhạc trực tiếp bằng giọng nói hoặc phím bấm trên ghi-đông.

Xe tích hợp nhiều trang bị ấn tượng (Ảnh: Honda).

Thiết kế và tiện ích an toàn

Honda CUV e: mang phong cách thiết kế liền mạch, tối giản nhưng đậm chất tương lai, có sự giao thoa với dòng xe tay ga cao cấp SH. Kích thước tổng thể của xe đạt 1.893 x 664 x 1.101 mm, chiều cao yên 765 mm và trọng lượng 118 kg, phù hợp với vóc dáng của đa số người dùng Việt Nam.

Bên cạnh hệ thống đèn LED hiện đại, xe còn sở hữu khóa thông minh Smart Key, hệ thống phanh kết hợp CBS giúp phân bổ lực phanh an toàn và cổng sạc USB Type-C trong hộc chứa đồ phía trước. Sự kết hợp giữa chất lượng tin cậy của thương hiệu Nhật Bản và mức giá bán hợp lý giúp CUV e: trở thành lựa chọn xe máy điện đáng cân nhắc trong thời gian tới.