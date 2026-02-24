Honda CUV e: chốt ngày mở bán tại Việt Nam với chính sách miễn phí đổi pin Mẫu xe máy điện cao cấp Honda CUV e: sẽ chính thức lên kệ từ ngày 26/03/2026 với mức giá khởi điểm từ 45 triệu đồng cùng hệ sinh thái pin hoán đổi hiện đại.

Honda CUV e: là mẫu xe máy điện cao cấp sẽ chính thức được Honda Việt Nam (HVN) mở bán vào ngày 26/03/2026. Đây là dòng sản phẩm chiến lược của thương hiệu Nhật Bản, kết hợp giữa khả năng vận hành mạnh mẽ và giải pháp năng lượng linh hoạt thông qua hệ thống pin hoán đổi Mobile Power Pack e: (MPP).

Mức giá cạnh tranh và phương thức sở hữu linh hoạt

Theo công bố từ HVN, Honda CUV e: sẽ được phân phối với hai tùy chọn sở hữu chính, phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của đa dạng khách hàng:

Mua trọn gói: 65.000.000 VNĐ (đã bao gồm 2 pin và 2 bộ sạc).

65.000.000 VNĐ (đã bao gồm 2 pin và 2 bộ sạc). Thuê pin: 45.000.000 VNĐ (đã bao gồm 2 bộ sạc). Khách hàng trả chi phí thuê pin hàng tháng là 250.000 VNĐ.

Mức giá này được đánh giá là khá hợp lý so với mặt bằng chung của xe máy cao cấp tại thị trường Việt Nam, đặc biệt khi xét đến các công nghệ và tiện ích đi kèm mà Honda tích hợp trên xe.

Giá xe máy điện Honda CUV e: tại Việt Nam khá hợp lý (Ảnh: Maidstone Honda).

Giải pháp pin hoán đổi và trạm sạc miễn phí

Điểm đột phá nhất của Honda CUV e: nằm ở hệ thống pin Mobile Power Pack e:. Mỗi viên pin có khối lượng 10 kg, cho phép người dùng, bao gồm cả phụ nữ, có thể dễ dàng tháo lắp và thay thế tại các trạm đổi pin đặt tại hệ thống cửa hàng HEAD kinh doanh xe điện.

Đáng chú ý, HVN thông báo sẽ miễn phí toàn bộ chi phí đổi pin cho khách hàng thông qua thẻ chip NFC đi kèm. Trong trường hợp sạc tại nhà, bộ sạc kèm theo cho phép làm đầy pin từ 0% lên 100% trong khoảng 6 giờ. Với mỗi lần sạc đầy, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa 73 km, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị.

CUV e: hỗ trợ đổi pin thuận tiện tại các trạm đổi pin và được miễn phí (Ảnh: Websosanh.vn).

Hiệu năng vận hành và an toàn vượt trội

Xe sử dụng động cơ điện đặt giữa với công suất định danh 4,2 kW. Khối động cơ này có khả năng đạt công suất tối đa lên đến 6,0 kW tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22 Nm tại 2.300 vòng/phút, cho tốc độ tối đa 80 km/h. Người lái có thể linh hoạt lựa chọn giữa 3 chế độ lái: Tiêu chuẩn, Thể Thao và Tiết kiệm.

Thông số Chi tiết Công suất tối đa 6,0 kW Mô-men xoắn 22 Nm Tốc độ tối đa 80 km/h Trọng lượng 118 kg Chiều cao yên 765 mm

Hệ thống an toàn được chú trọng với phanh đĩa cả hai bánh kết hợp công nghệ phân bổ lực phanh CBS. Xe sử dụng mâm đúc 12 inch cùng lốp không săm kích thước lớn giúp vận hành ổn định trên nhiều điều kiện mặt đường.

Công nghệ kết nối thông minh và thiết kế tương lai

Honda CUV e: mang phong cách thiết kế thể thao, được ví như phiên bản điện của dòng Honda SH danh tiếng. Thân xe sở hữu những đường nét bo cong mạnh mẽ, sàn để chân phẳng và tư thế ngồi thoải mái phù hợp với thể trạng người Việt.

Cụm đồng hồ TFT 7 inch và tích hợp Honda RoadSync Duo (Ảnh: Maidstone Honda).

Về mặt tiện nghi, xe được trang bị cụm đồng hồ màu TFT 7 inch tích hợp công nghệ Honda RoadSync Duo, cho phép kết nối điện thoại thông minh để điều hướng, nghe nhạc và nhận cuộc gọi. Ngoài ra, hệ thống đèn LED toàn phần, chìa khóa thông minh Smartkey và cổng sạc USB Type-C là những trang bị tiêu chuẩn giúp gia tăng trải nghiệm hiện đại cho người sử dụng.