Honda hủy dự án xe điện 0 Series: Bước lùi trong tham vọng điện hóa toàn cầu Việc Honda hủy bỏ dòng xe điện chiến lược 0 Series và chấm dứt hợp tác xe giá rẻ với GM cho thấy sự hụt hơi của hãng trước áp lực cạnh tranh từ Tesla và BYD.

Honda vừa đưa ra quyết định gây bất ngờ khi hủy bỏ dự án xe điện chiến lược 0 Series, làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng cạnh tranh của hãng trong kỷ nguyên xe điện. Từng được kỳ vọng là bước ngoặt quan trọng, sự rút lui này đánh dấu một giai đoạn đầy thách thức đối với thương hiệu Nhật Bản trước áp lực từ các đối thủ mới.

Chấm dứt kỳ vọng vào dòng xe điện 0 Series

Kế hoạch phát triển dòng 0 Series ban đầu bao gồm các mẫu sedan và SUV chạy điện hoàn toàn mới, dự kiến sản xuất tại Mỹ vào cuối năm 2026 trên một nền tảng phần mềm hiện đại. Tuy nhiên, dự án đã bị đình chỉ trước khi bất kỳ sản phẩm thương mại nào được ra mắt. Trước đó, Honda cũng đã dừng kế hoạch hợp tác với General Motors trong việc phát triển các dòng xe điện giá rẻ, dù trước đó hai bên đã cùng triển khai mẫu Honda Prologue.

Lịch sử các dự án xe điện quy mô nhỏ

Trong hơn một thập kỷ qua, Honda đã ra mắt một số mẫu xe thuần điện nhưng hầu hết đều có quy mô sản xuất nhỏ và phạm vi hoạt động hạn chế. Các mẫu xe như Honda Clarity Electric và Honda Fit EV chỉ đạt tầm hoạt động khoảng 129 km (80 dặm) và chỉ được phân phối tại một số thị trường để đáp ứng các quy định về xe không phát thải.

Đáng chú ý, mẫu xe điện đô thị Honda e dù nhận được nhiều đánh giá tích cực về thiết kế tại châu Âu cũng đã phải ngừng sản xuất sau 3 năm do doanh số thấp. Ở phân khúc hạng sang, thương hiệu con Acura cũng gặp khó khăn tương tự khi mẫu Acura ZDX bị khai tử sau chưa đầy 2 năm, và dự án kế nhiệm là Acura RSX EV thuộc dòng 0 Series cũng bị hủy bỏ.

Áp lực từ công nghệ xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV)

Honda thừa nhận môi trường cạnh tranh hiện nay cực kỳ khốc liệt, đặc biệt là sự trỗi dậy của các hãng xe điện mới có chu kỳ phát triển sản phẩm nhanh. Các đối thủ này tập trung mạnh vào công nghệ xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV) và hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS). Theo hãng, sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng từ phần cứng sang các tính năng phần mềm đã tạo ra rào cản lớn mà Honda chưa thể đưa ra sản phẩm có giá trị cạnh tranh tương xứng.

Thách thức với danh mục Hybrid và Hydro

Trong khi các đối thủ như Hyundai, Toyota và General Motors đang tăng tốc mở rộng danh mục xe điện, Honda cho biết họ sẽ tập trung trở lại vào dòng xe hybrid. Tuy nhiên, danh mục hybrid của hãng hiện vẫn khá hạn chế với các mẫu chủ lực như Honda CR-V Hybrid, Accord Hybrid và Civic Hybrid. Những dòng xe lớn hơn như Honda Pilot hay Honda Odyssey vẫn chưa có phiên bản hybrid, khiến hãng bị tụt hậu so với đối thủ đã triển khai công nghệ này từ lâu.

Bên cạnh đó, Honda vẫn tiếp tục đầu tư vào xe chạy hydro với mẫu Honda CR-V e:FCEV. Dù vậy, hạ tầng nhiên liệu hydro hiện vẫn còn rất sơ khai và chỉ tập trung chủ yếu tại khu vực California (Mỹ).

Thiệt hại kinh tế và tương lai bất định

Báo cáo tài chính cho thấy việc hủy bỏ các dự án xe điện và thu hẹp hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc có thể khiến Honda chịu mức thiệt hại lên tới 15,7 tỷ USD (khoảng 399.000 tỷ VNĐ). Trong bối cảnh doanh số xe điện toàn cầu vẫn tăng trưởng mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Tesla và BYD, việc chậm chân trong quá trình điện khí hóa có thể khiến Honda đối mặt với nhiều rủi ro trong dài hạn.