Honda ICON e: giảm còn 16 triệu đồng và loạt xe máy điện dưới 20 triệu đáng mua 2026 Với ngân sách dưới 20 triệu đồng, người tiêu dùng Việt hiện có nhiều lựa chọn xe máy điện chất lượng từ Honda, VinFast và Yadea. Trong đó, Honda ICON e: đang gây chú ý với mức giảm giá sâu kỷ lục.

Thị trường xe máy điện năm 2026 ghi nhận sự cạnh tranh gay gắt ở phân khúc giá rẻ. Với ngân sách khoảng 20 triệu đồng, người dùng có thể sở hữu những mẫu xe đến từ các thương hiệu lớn với khả năng vận hành ổn định, thiết kế hiện đại và chi phí sử dụng tối ưu trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động.

Honda ICON e: Giảm sâu kỷ lục còn 16 triệu đồng

Mặc dù có mức giá niêm yết ban đầu là 26 triệu đồng, Honda ICON e: hiện đang nhận được các chương trình ưu đãi lớn từ Honda Việt Nam và hệ thống đại lý. Cụ thể, khách hàng được tặng ngay 5 triệu đồng tiền mặt, đi kèm các gói khuyến mại riêng từ đại lý như tặng pin hoặc giảm trực tiếp thêm vào giá bán. Nhờ đó, giá thực tế của mẫu xe này chỉ còn từ khoảng 16 triệu đồng (chưa bao gồm pin).

Về khả năng vận hành, ICON e: trang bị khối động cơ điện có công suất tối đa 1,81 kW và mô-men xoắn cực đại đạt 85 Nm. Xe sử dụng pin lithium an toàn, cho phép di chuyển quãng đường tối đa 71 km mỗi lần sạc đầy. Các trang bị đáng chú ý khác bao gồm hệ thống chiếu sáng LED, đồng hồ kỹ thuật số, cổng sạc USB và hệ thống phanh kết hợp CBS an toàn.

xe máy điện Honda ICON e: (Ảnh: Facebook).

VinFast Evo: Lựa chọn linh hoạt với công nghệ đổi pin

Dòng VinFast Evo phiên bản đổi pin mới ra mắt năm 2026 có giá niêm yết 19,99 triệu đồng (chưa kèm pin) hoặc 25,6 triệu đồng (đã kèm 1 pin). Đáng chú ý, chính sách ưu đãi giảm giá 13% hiện hành giúp giá thực tế của mẫu xe này trở nên cực kỳ cạnh tranh, đưa phiên bản chưa pin xuống dưới ngưỡng 18 triệu đồng.

Điểm mạnh của Evo phiên bản này là sở hữu hai khay pin có thể tháo rời và đổi nhanh tại trạm, giúp loại bỏ thời gian chờ sạc. Quãng đường vận hành đạt 85 km với một pin và có thể nâng lên tới 165 km nếu sử dụng cả pin phụ. Xe đạt tốc độ tối đa 70 km/h với hai chế độ lái Eco và Sport.

Xe máy điện VinFast Evo đổi pin (Ảnh: Websosanh.vn).

VinFast Evo Grand và Evo Grand Lite: Tối ưu quãng đường di chuyển

Nếu không ưu tiên việc đổi pin, bộ đôi VinFast Evo Grand và Evo Grand Lite là sự lựa chọn phù hợp với thiết kế cổ điển châu Âu và dung lượng pin lớn. Nhờ thiết kế 2 khay pin cố định, Evo Grand có thể di chuyển quãng đường tối đa lên đến 262 km, trong khi phiên bản Lite đạt mức 198 km mỗi lần sạc.

Sau khi áp dụng ưu đãi giảm giá 13%, cả hai mẫu xe đều có mức giá thực tế dưới 20 triệu đồng. Cụ thể, Evo Grand có giá sau giảm còn khoảng 19,8 triệu đồng (đã bao gồm 1 pin) và Evo Grand Lite có giá thấp hơn đáng kể. Cả hai đều trang bị đèn LED, đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống giảm xóc trước ống lồng, sau lò xo đôi ổn định.

VinFast Evo Grand (Ảnh: VinFast).

Yadea Vigor H: Mẫu xe công nghệ giá rẻ cho giới trẻ

Với mức giá 14,9 triệu đồng đã bao gồm ắc quy Graphene TTFAR, Yadea Vigor H là một trong những lựa chọn tiết kiệm nhất thị trường hiện nay. Mẫu xe này hướng đến đối tượng trẻ tuổi với thiết kế nhỏ gọn và bảng màu đa dạng.

Vigor H sở hữu động cơ 1,5 kW, tốc độ tối đa 46 km/h và quãng đường di chuyển 85 km mỗi lần sạc. Dù ở phân khúc giá thấp, xe vẫn được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như khả năng kết nối smartphone, cập nhật phần mềm qua OTA và hệ thống đèn LED toàn phần.

Xe máy điện Yadea Vigor H (Ảnh: Yadea).

Bảng so sánh thông số kỹ thuật cơ bản