Honda ICON e: giảm giá kỷ lục còn 15 triệu đồng nhằm chiếm lĩnh thị phần xe điện Việt Honda Việt Nam triển khai ưu đãi 5 triệu đồng cho mẫu xe máy điện ICON e:, đưa mức giá thực tế xuống thấp nhất kể từ khi ra mắt để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Honda ICON e: hiện là mẫu xe máy điện có giá bán thấp kỷ lục tại thị trường Việt Nam sau đợt khuyến mãi lớn trong nửa cuối tháng 5. Với mức giảm trực tiếp 5 triệu đồng, mẫu xe này đang được chào bán với giá thực tế chỉ từ 15,5 triệu đồng, đánh dấu nỗ lực bứt phá của hãng xe Nhật Bản trong phân khúc xe hai bánh chạy điện.

Giá bán thực tế giảm gần một nửa so với thời điểm ra mắt

Sau đợt điều chỉnh giá bán lẻ vào đầu tháng 4 về mức 20,5–20,9 triệu đồng (đã bao gồm thuế GTGT 8%), Honda tiếp tục tung ra chương trình ưu đãi trị giá 5 triệu đồng áp dụng từ ngày 15/5 đến ngày 31/7. Nhờ đó, giá bán thực tế của Honda ICON e: hiện dao động từ 15,5 đến 15,9 triệu đồng.

Giá xe giảm gần một nửa so với lúc mới ra mắt

Đáng chú ý, so với mức giá ban đầu khi mới ra mắt là 26,9–27,3 triệu đồng, giá xe hiện đã giảm gần một nửa. Mặc dù mức giá quanh mốc 15 triệu đồng từng xuất hiện lẻ tẻ tại một số đại lý (HEAD) vào cuối năm 2025 nhờ kết hợp ưu đãi riêng, nhưng đây là lần đầu tiên hãng xe Nhật triển khai chương trình quy mô lớn trên toàn quốc.

Tương quan đối thủ và bài toán chi phí pin

Ở tầm giá mới, ICON e: cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như VinFast Flazz (16 triệu đồng) hay Yadea Vekoo (15 triệu đồng). Tuy nhiên, một điểm quan trọng cần lưu ý là mức giá của Honda ICON e: chưa bao gồm pin, trong khi hai đối thủ nêu trên đều đã bao gồm pin trong giá bán.

Để sử dụng xe, người mua Honda ICON e: có thể lựa chọn mua pin kèm theo xe với giá khoảng 8,8 triệu đồng, hoặc mua lẻ với giá 12,2 triệu đồng. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể chọn phương án thuê pin với chi phí hơn 245.000 đồng/tháng. Dưới đây là bảng so sánh giá bán giữa các mẫu xe trong phân khúc phổ thông:

Mẫu xe Giá bán thực tế (triệu đồng) Trạng thái pin Honda ICON e: 15,5 – 15,9 Chưa kèm pin VinFast Flazz 16 Đã kèm pin Yadea Vekoo 15 Đã kèm pin

Chiến lược mở rộng dải sản phẩm xe điện của Honda

ICON e: hiện là dòng xe máy điện lắp ráp trong nước có giá dễ tiếp cận nhất của Honda tại Việt Nam với ba phiên bản: cao cấp, đặc biệt và thể thao. Bên cạnh đó, Honda còn phân phối mẫu CUV e: cao cấp hơn với giá 44,2 triệu đồng (chưa kèm pin) và 63,8 triệu đồng (đã kèm pin). Một dòng xe khác là UC3 dự kiến sẽ giao xe vào cuối tháng 6 với giá khoảng 58–60 triệu đồng.

Dù chiếm tới 65% thị phần xe máy xăng, Honda lại có xuất phát điểm khá khiêm tốn ở mảng xe điện với chỉ 1,4% thị phần trong năm 2025 (tương đương gần 10.000 xe). Để cải thiện vị thế, Honda đặt mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ mảng kinh doanh này từ năm 2026. Hãng dự kiến lắp ráp mẫu UC3 từ cuối năm 2026 và giới thiệu thêm hai mẫu xe máy điện phổ thông mới vào đầu năm 2027.

Nhằm hỗ trợ quá trình vận hành, Honda có kế hoạch xây dựng hệ thống trạm đổi pin và trạm sạc tại các đại lý HEAD chính hãng ở những thành phố lớn. Đồng thời, hãng sẽ hợp tác với bên thứ ba để mở rộng mạng lưới trạm sạc tại các địa điểm công cộng trong tương lai gần.