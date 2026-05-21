Honda ICON e: giảm giá kỷ lục còn từ 13,5 triệu đồng Mẫu xe máy điện Honda ICON e: đang nhận được đợt ưu đãi kép từ nhà sản xuất và đại lý, giúp người tiêu dùng có thể sở hữu xe với mức chi phí thực tế thấp kỷ lục trong năm 2026.

Sau khi điều chỉnh giảm giá niêm yết khoảng 15 triệu đồng vào đầu tháng 04/2026, Honda Việt Nam (HVN) tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi hỗ trợ tiền mặt cho mẫu xe máy điện ICON e:. Động thái này giúp mẫu xe điện phổ thông của Honda đạt mức giá dễ tiếp cận hơn bao giờ hết kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 04/2025.

Chi tiết biểu giá và chương trình ưu đãi mới nhất

Chương trình hỗ trợ 5 triệu đồng tiền mặt từ HVN áp dụng cho khách hàng mua xe trong giai đoạn từ ngày 15/05/2026 đến hết 31/07/2026. Với ưu đãi này, giá bán lẻ của Honda ICON e: được đưa về mức cực kỳ cạnh tranh trong phân khúc xe máy điện đô thị.

Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất (VND) Giá sau khuyến mãi HVN (VND) ICON e: Thể thao 20.912.727 15.912.727 ICON e: Đặc biệt 20.716.363 15.716.363 ICON e: Cao cấp 20.520.000 15.520.000

Đáng chú ý, khảo sát thực tế tại các đại lý cho thấy người dùng còn có thể nhận thêm ưu đãi riêng khoảng 2 triệu đồng. Như vậy, mức giá thực tế để sở hữu Honda ICON e: chỉ dao động từ 13,5 triệu đồng (chưa kèm pin) hoặc từ 22 triệu đồng (đã kèm pin). Khách hàng có thể lựa chọn mua đứt pin với giá 8.836.363 đồng hoặc thuê pin với chi phí 245.455 đồng/tháng.

Thiết kế tối ưu cho giao thông đô thị

Honda ICON e: được thiết kế dựa trên ngôn ngữ xe tay ga truyền thống, ưu tiên tính linh hoạt khi di chuyển trong các khu vực mật độ giao thông cao như Hà Nội hay TP.HCM. Trọng lượng xe chỉ 87 kg, giúp việc dắt xe và xoay trở trong không gian hẹp trở nên dễ dàng, đặc biệt phù hợp với học sinh và phụ nữ.

Về tính tiện dụng, mẫu xe này sở hữu cốp chứa đồ dung tích 26 lít, đủ sức chứa mũ bảo hiểm 3/4 cùng các vật dụng cá nhân. Ngoài ra, hốc đồ phía trước được tích hợp cổng sạc USB Type-C, đáp ứng nhu cầu sạc nhanh thiết bị di động khi đang di chuyển.

Khả năng vận hành và công nghệ pin Lithium

Xe trang bị động cơ điện in-hub công suất định danh 1,5 kW và công suất tối đa 1,81 kW. Dù tốc độ tối đa giới hạn ở mức 48 km/h để đảm bảo an toàn, điểm ấn tượng của ICON e: nằm ở mô-men xoắn cực đại đạt 85 Nm, cho phép xe tăng tốc tức thời và mạnh mẽ ở dải tốc độ thấp. Người lái có thể chọn giữa hai chế độ: Tiêu chuẩn và ECO (giúp tăng 15% quãng đường di chuyển).

Hệ thống lưu trữ năng lượng là loại pin lithium-ion đặt dưới sàn xe, mang lại trọng tâm thấp và sự ổn định khi vào cua. Quãng đường di chuyển thực tế đạt khoảng 71 km cho mỗi lần sạc đầy. Đặc biệt, pin có thể tháo rời để sạc riêng, giải quyết bài toán sạc xe cho cư dân sống tại các căn hộ chung cư.

Đánh giá về tính an toàn và hạn chế

Yếu tố an toàn trên ICON e: được đảm bảo qua hệ thống phanh kết hợp CBS, giúp phân bổ lực phanh đồng đều giữa hai bánh. Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED toàn phần, đi kèm mặt đồng hồ kỹ thuật số LCD hiển thị rõ nét các thông số vận hành.

Tuy nhiên, mẫu xe vẫn tồn tại một số nhược điểm cần lưu ý. Việc chưa hỗ trợ hệ thống đổi pin nhanh có thể là rào cản với những người cần di chuyển cường độ cao. Ngoài ra, hệ thống treo phía sau dạng giảm xóc đơn có thể khiến cảm giác lái kém êm ái hơn khi đi qua các đoạn đường gồ ghề hoặc khi chở thêm người so với các mẫu xe sử dụng giảm xóc đôi truyền thống.

Nhìn chung, với uy tín thương hiệu Honda cùng mức giá sau khuyến mãi đã xuống tới vùng 13,5 - 15,5 triệu đồng, ICON e: trở thành một trong những lựa chọn xe máy điện đáng tin cậy và kinh tế nhất trên thị trường hiện nay.