Honda ICON e: giảm giá mạnh gần 6 triệu đồng: Quyết tâm giành thị phần xe máy điện Honda Việt Nam vừa điều chỉnh giảm giá niêm yết ICON e: tới gần 23%, báo hiệu cuộc đua giá khốc liệt với VinFast và Yamaha nhằm thu hút người dùng chuyển đổi sang xe điện.

Honda Việt Nam vừa chính thức điều chỉnh giảm giá niêm yết cho mẫu xe máy điện ICON e: cùng bộ pin đi kèm với mức giảm tổng cộng khoảng 6,7 triệu đồng. Động thái này được xem là bước đi chiến lược nhằm gia tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh các đối thủ như VinFast và Yamaha liên tục tung ra các chương trình ưu đãi lớn để chiếm lĩnh thị phần xe hai bánh chạy điện.

Chi tiết đợt điều chỉnh giá gây bất ngờ của Honda

Vốn nổi tiếng với chính sách giá ổn định và ít khi giảm giá niêm yết, việc Honda hạ giá sâu cho ICON e: – mẫu xe điện đầu tiên của hãng tại Việt Nam – đã thu hút sự chú ý lớn từ thị trường. Cụ thể, cả ba phiên bản của ICON e: đều được giảm đồng loạt hơn 5,8 triệu đồng.

Phiên bản Giá đề xuất cũ (VND) Giá sau điều chỉnh (VND) Mức giảm (VND) Cao cấp 26.410.909 20.520.000 5.890.909 Đặc biệt 26.607.273 20.716.363 5.890.910 Thể Thao 26.803.637 20.912.727 5.890.910 Pin (bán kèm xe) 9.621.818 8.836.363 785.455

Đáng lưu ý, mức giá pin bán kèm xe cũng giảm nhẹ, đưa tổng giá trị xe và pin giảm khoảng 23% so với thời điểm ra mắt. Tuy nhiên, nếu khách hàng mua pin dưới dạng phụ kiện rời, mức giá lại tăng thêm khoảng 2,6 triệu đồng.

Áp lực cạnh tranh từ VinFast và các đối thủ phân khúc

Quyết định chấp nhận thu hẹp lợi nhuận của Honda được cho là cần thiết khi ICON e: đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. So với các đối thủ như VinFast EVO hay Yadea Ostar, mẫu xe của Honda chưa thực sự nổi bật về thông số pin và quãng đường di chuyển. Trong khi đó, các dòng xe đối thủ thường xuyên hỗ trợ hệ thống đổi pin tiện lợi.

Tại thị trường Việt Nam, VinFast đang giữ vị thế áp đảo. Trong năm 2025, thương hiệu này đã bán ra hơn 406.000 xe máy điện, chiếm vị trí thứ hai toàn thị trường xe máy. Những mẫu xe như Feliz II hiện có mức giá khoảng 30,5 triệu đồng (đã bao gồm pin), thu hút người dùng nhờ hệ sinh thái trạm sạc và trạm đổi pin phủ rộng toàn quốc.

Bên cạnh đó, VinFast còn áp dụng các chiến dịch "mạnh tay" như giảm trực tiếp 6% giá bán, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng thêm ưu đãi cho khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Yamaha tham chiến với ưu đãi lên tới 15 triệu đồng

Không đứng ngoài cuộc đua, Yamaha cũng tích cực đẩy mạnh doanh số cho mẫu xe điện NEO’s. Dù không trực tiếp hạ giá niêm yết, hãng xe này liên tục tung ra các voucher tiền mặt trị giá 15 triệu đồng từ tháng 04/2025. Nhờ đó, giá bán thực tế của NEO’s giảm từ 49 triệu đồng xuống còn khoảng 32 triệu đồng.

Việc các "ông lớn" như Honda, Yamaha và VinFast liên tục điều chỉnh giá giúp người tiêu dùng Việt Nam được hưởng lợi trực tiếp. Không chỉ có mức giá dễ tiếp cận hơn, chất lượng xe và hạ tầng hỗ trợ như trạm sạc, bãi đỗ chuyên dụng cũng đang được cải thiện rõ rệt, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang phương tiện xanh.