Honda ICON e: giảm giá sâu còn từ 13,5 triệu đồng: Lựa chọn xe điện đô thị tối ưu Với mức ưu đãi cộng dồn từ hãng và đại lý, Honda ICON e: hiện có giá khởi điểm chỉ từ 13,5 triệu đồng, trở thành mẫu xe máy điện pin Lithium-ion cạnh tranh nhất phân khúc.

Sau đợt điều chỉnh giá niêm yết vào tháng 4/2026, Honda Việt Nam (HVN) tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi quy mô lớn cho mẫu xe máy điện ICON e:. Đáng chú ý, khi kết hợp cùng chính sách ưu đãi riêng tại các đại lý, giá xe thực tế đã giảm xuống mức kỷ lục, tạo lợi thế lớn trong phân khúc xe điện phổ thông cho học sinh và người đi làm trong đô thị.

Chi tiết biểu giá và chương trình ưu đãi Honda ICON e:

Từ ngày 15/05/2026 đến hết 31/07/2026, khách hàng mua Honda ICON e: được hỗ trợ trực tiếp 5 triệu đồng tiền mặt từ hãng. Theo ghi nhận thực tế tại các điểm bán, nhiều đại lý còn chủ động giảm thêm khoảng 2 triệu đồng để kích cầu. Dưới đây là bảng giá chi tiết sau khi áp dụng các lớp ưu đãi:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá sau ưu đãi hãng và đại lý (VND) ICON e: Cao cấp 20.520.000 13.520.000 ICON e: Đặc biệt 20.716.363 15.716.363 ICON e: Thể thao 20.912.727 15.912.727

Mức giá trên đã bao gồm VAT và bộ sạc nhưng chưa bao gồm pin. Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn mua đứt pin với chi phí 8.836.363 đồng hoặc thuê pin với mức phí 245.455 đồng/tháng. Nếu chọn gói thuê pin 6 tháng (tương đương 1,5 triệu đồng), người dùng sẽ được tặng thêm 1 tháng sử dụng miễn phí.

Honda ICON e: có nhiều ưu đãi từ đại lý (Ảnh: Chụp màn hình).

Thiết kế linh hoạt cho giao thông thành phố

Honda ICON e: giữ nguyên DNA của dòng xe tay ga truyền thống nhưng được tối ưu hóa về kích thước. Với trọng lượng chỉ 87 kg, xe cho phép người dùng, đặc biệt là nữ giới và học sinh, dễ dàng dắt xe hoặc xoay trở trong không gian hẹp. Kích thước nhỏ gọn giúp xe vận hành linh hoạt trong điều kiện giao thông đông đúc tại các khu vực như Hà Nội hay TP.HCM.

Dù kích thước khiêm tốn, tính thực dụng của xe vẫn được đảm bảo với cốp xe dung tích 26 lít, đủ sức chứa một mũ bảo hiểm 3/4. Ngoài ra, hộc chứa đồ phía trước còn tích hợp cổng sạc USB Type-C tiện lợi cho các thiết bị di động.

ICON e: là lựa chọn chất lượng cho khách Việt (Ảnh: Facebook/Thienphu).

Công nghệ pin Lithium-ion và hiệu suất vận hành

Điểm giá trị nhất trên ICON e: là khối pin Lithium-ion đặt dưới sàn xe, giúp hạ thấp trọng tâm và tăng độ ổn định khi di chuyển. Pin có khả năng tháo rời để sạc riêng hoặc sạc trực tiếp trên xe, mất khoảng 8 giờ để đầy 100%. Quãng đường di chuyển thực tế đạt khoảng 71 km mỗi lần sạc, một con số ấn tượng và thực tế cho nhu cầu đi lại hàng ngày.

Xe sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 1,81 kW, mô-men xoắn cực đại đạt 85 Nm. Xe cung cấp hai chế độ lái: Tiêu chuẩn và ECO (tiết kiệm thêm 15% năng lượng). Với tốc độ tối đa giới hạn ở 48 km/h và không yêu cầu bằng lái, đây là mẫu xe an toàn cho nhóm khách hàng từ 16 tuổi trở lên.

Pin trên ICON e: có thể tháo rời linh hoạt (Ảnh: Facebook).

Trang bị an toàn và những điểm cần lưu ý

Về an toàn, Honda trang bị hệ thống phanh kết hợp CBS, giúp phân bổ lực phanh đều cho cả hai bánh, hạn chế tình trạng trượt bánh khi phanh gấp. Hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng LED và đồng hồ LCD kỹ thuật số hiển thị rõ nét các thông số vận hành là những điểm cộng về công nghệ trên mẫu xe này.

Tuy nhiên, người dùng cũng cần lưu ý một số hạn chế kỹ thuật. Xe sử dụng hệ thống giảm xóc đơn phía sau, có thể khiến cảm giác lái kém êm ái khi đi qua ổ gà hoặc khi chở thêm người so với các dòng xe dùng giảm xóc đôi. Ngoài ra, việc chưa hỗ trợ dịch vụ đổi pin nhanh cũng là một yếu tố cần cân nhắc đối với những người có nhu cầu di chuyển liên tục cường độ cao.

Nhìn chung, với uy tín thương hiệu Honda và mức giá sau khuyến mãi chỉ từ 13,5 triệu đồng, ICON e: hiện là giải pháp di chuyển xanh đáng tin cậy và kinh tế nhất trong phân khúc xe điện đô thị.