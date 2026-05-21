Honda ICON e: sụt giá hơn 50% sau một năm, xe máy điện của Honda khó tìm chỗ đứng Mẫu xe máy điện Honda ICON e: đang đối mặt với tình trạng ế ẩm nghiêm trọng tại Việt Nam khi giá trị bốc hơi hơn một nửa, trong khi thông số vận hành bị đánh giá thấp hơn các đối thủ.

Honda ICON e:, mẫu xe điện đầu tiên của hãng sản xuất tại Việt Nam, đang chứng kiến kịch bản trái ngược hoàn toàn với vị thế thống trị của thương hiệu Nhật Bản ở phân khúc xe xăng. Từng được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cục diện thị trường, mẫu xe này hiện đang rơi vào tình cảnh tồn kho kéo dài, buộc hãng và các đại lý phải liên tục tung ra các đợt giảm giá sâu để kích cầu.

Làn sóng giảm giá mạnh từ hãng đến đại lý

Kể từ khi ra mắt vào tháng 04/2025, Honda ICON e: đã trải qua nhiều đợt điều chỉnh giá nhưng doanh số vẫn không mấy khả quan. Đầu tháng 04/2026, Honda Việt Nam hạ giá đề xuất xuống còn 20,9–21,3 triệu đồng (chưa bao gồm pin), đồng thời giảm phí thuê pin từ 350.000 đồng xuống 250.000 đồng/tháng.

Từ ngày 15/05 đến hết 31/07, chương trình tặng thêm 5 triệu đồng tiền mặt được áp dụng, đưa mức giá thực tế xuống khoảng 16 triệu đồng. Đáng chú ý, tại các đại lý ủy nhiệm (HEAD), tình hình còn ảm đạm hơn khi nhiều nơi chủ động bán xe với giá chỉ từ 12 đến 15 triệu đồng (chưa kèm pin) để giải phóng hàng tồn. So với mức niêm yết ban đầu lên tới 27 triệu đồng, giá trị xe đã giảm hơn 50% chỉ sau một năm.

Hiệu năng thực tế chưa tương xứng với giá thành

Nguyên nhân chính khiến người tiêu dùng Việt Nam chưa mặn mà với ICON e: nằm ở sự chênh lệch giữa giá bán và hiệu năng thực tế. Xe được trang bị động cơ công suất 1,5 kW, tốc độ tối đa đạt 49 km/h. Mặc dù quãng đường di chuyển công bố là 70 km sau mỗi lần sạc đầy, nhưng phản hồi từ người dùng cho thấy thực tế xe chỉ đi được khoảng 52 km, trong khi thời gian sạc đầy mất gần 8 tiếng.

Khi đặt lên bàn cân với các đối thủ như VinFast hay Yadea, Honda ICON e: tỏ ra yếu thế rõ rệt về thông số kỹ thuật:

Thông số Honda ICON e: Đối thủ cùng tầm giá (VinFast, Yadea) Công suất động cơ 1,5 kW Thường cao hơn 1,5 kW Quãng đường thực tế Khoảng 52 km Vượt trội hơn trong cùng tầm giá Giá bán (kèm pin) Hơn 21 triệu đồng (sau khi giảm xe xuống 12 triệu) Khoảng 19–21 triệu đồng (đã bao gồm pin)

Thách thức từ sự chuyển dịch chậm chạp

Không chỉ ICON e:, mẫu xe điện thứ hai là Honda Cuv e: ra mắt cuối tháng 03/2026 cũng đang gây nhiều tranh luận. Với mức giá 45 triệu đồng không pin (lên đến 65 triệu đồng nếu kèm 2 viên pin) nhưng quãng đường di chuyển chỉ dừng lại ở 70 km, mẫu xe này tiếp tục vấp phải hoài nghi về tính thực dụng.

Trong khi các hãng xe như VinFast, Yadea hay Dat Bike liên tục cải tiến về công nghệ pin và hệ thống hạ tầng sạc, Honda dường như vẫn đang loay hoay với bài toán định giá. Lợi thế thương hiệu xe xăng không còn là tấm lá chắn đủ vững chắc khi người tiêu dùng ngày càng khắt khe và chú trọng vào hiệu quả sử dụng thực tế của xe điện.

Có thể thấy, sự thất bại bước đầu của Honda ICON e: là lời cảnh báo về việc quá phụ thuộc vào uy tín thương hiệu mà thiếu đi sự đột phá về kỹ thuật. Để cạnh tranh trong thị trường xe máy điện đang phát triển nóng, Honda cần những sản phẩm có thông số thực tế đủ sức thuyết phục thay vì chỉ dựa vào các đợt giảm giá cắt lỗ.