Honda mở bán CUV e: và UC3: Hệ sinh thái xe điện mới tại Việt Nam Honda Việt Nam chính thức gia nhập thị trường xe máy điện với hai mẫu CUV e: và UC3, đi kèm giải pháp trạm đổi pin, sạc nhanh CHAdeMO và chính sách mua lại xe trong vòng 3 năm.

Honda Việt Nam vừa công bố chiến lược xe điện toàn diện bằng việc mở bán mẫu CUV e: từ ngày 04/06/2026 và dự kiến ra mắt UC3 vào tháng 07/2026. Điểm nhấn của đợt ra quân lần này không chỉ dừng lại ở dải sản phẩm mà còn nằm ở hệ sinh thái dịch vụ đi kèm bao gồm trạm đổi pin, trạm sạc nhanh và chương trình trải nghiệm xe miễn phí tại nhà.

Mẫu xe máy điện Honda CUV e:

Honda CUV e: Giải pháp di chuyển đô thị linh hoạt

Honda CUV e: được định vị là mẫu xe dành cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trong thành phố với thiết kế tối giản, sàn để chân phẳng và tư thế ngồi thoải mái. Xe sở hữu 3 chế độ lái gồm Tiêu chuẩn, Thể thao, Tiết kiệm và tích hợp tính năng hỗ trợ lùi tiện lợi.

Về công nghệ, xe trang bị màn hình TFT 7 inch hỗ trợ kết nối Honda RoadSync Duo, cho phép định vị và nghe gọi qua Bluetooth. Hệ thống khóa thông minh SMART Key, cổng sạc USB-C và phanh kết hợp CBS là những trang bị tiêu chuẩn trên mẫu xe này.

Mức giá cụ thể cho Honda CUV e: như sau:

Mua xe kèm 2 pin và 2 bộ sạc: 65 triệu đồng (VAT 10%).

65 triệu đồng (VAT 10%). Mua xe không kèm pin (có sẵn 2 bộ sạc): 45 triệu đồng (VAT 10%).

Đối với khách hàng không mua pin, Honda cung cấp hai gói dịch vụ: thuê pin sạc tại nhà với giá 250.000 đồng/tháng hoặc gói đổi pin không giới hạn tại trạm với giá 350.000 đồng/tháng.

Honda UC3: Hiệu năng tương đương xe xăng 160cc

Dự kiến mở bán từ tháng 07/2026, Honda UC3 là dòng xe điện cao cấp hơn với mô-tơ công suất 6,0 kW, cho tốc độ tối đa 82 km/h. Honda cho biết khả năng tăng tốc của UC3 tương đương với các dòng xe động cơ đốt trong dung tích 160cc.

Honda UC3 dự kiến bán từ tháng 7, giá kích cầu từ 56,5 triệu đồng

Xe sử dụng pin LFP đạt chuẩn chống nước IP67, cung cấp quãng đường di chuyển khoảng 120 km mỗi lần sạc. Đáng chú ý, UC3 hỗ trợ chuẩn sạc nhanh CHAdeMO công suất 1.200W, cho phép sạc từ 20% đến 80% trong khoảng 2 giờ.

Thông số Honda CUV e: Honda UC3 Tốc độ tối đa Đô thị 82 km/h Quãng đường/sạc Đang cập nhật Khoảng 120 km Loại pin Honda Mobile Power Pack e: LFP (Chuẩn IP67) Tiện nghi TFT 7 inch, USB-C, SMART Key TFT 5 inch, USB-C, Cốp 26L

Hệ thống trạm sạc và trạm đổi pin e BATTERY STATION

Để hỗ trợ người dùng, Honda triển khai đồng thời hai loại hình hạ tầng. Trạm đổi pin Honda e BATTERY STATION dành riêng cho CUV e: sẽ vận hành từ 04/06/2026 tại Hà Nội thông qua hệ thống HEAD.

Trong khi đó, trạm sạc Honda Motor Charger Hub sử dụng chuẩn CHAdeMO dành cho UC3 sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 07/2026 tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành khác với phí sạc 7.020 đồng/lần.

Chính sách hậu mãi và trải nghiệm thực tế

Honda Việt Nam áp dụng chính sách bảo hành 3 năm không giới hạn quãng đường cho cả hai dòng xe. Riêng pin được bảo hành 2 năm và có thể gia hạn thêm 1 năm. Đặc biệt, hãng triển khai chính sách mua lại xe cũ trong vòng 3 năm dựa trên tình trạng thực tế của phương tiện.

Nhằm giúp người dùng làm quen với xe điện, chương trình "Honda e - Trải nghiệm 7 ngày miễn phí tại nhà" sẽ được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM, cho phép khách hàng sử dụng xe miễn phí trong điều kiện thực tế trước khi đưa ra quyết định mua sắm.