HONOR 600 Lite trình làng: Pin 6520 mAh, màn hình 6500 nits và phím chụp ảnh chuyên dụng HONOR vừa ra mắt mẫu smartphone 600 Lite tại Malaysia với điểm nhấn là viên pin dung lượng lớn, màn hình AMOLED 1.5K siêu sáng cùng chip Dimensity 7100 Elite mạnh mẽ.

HONOR vừa âm thầm ra mắt mẫu smartphone HONOR 600 Lite tại thị trường Malaysia. Không thông qua các chiến dịch quảng bá rầm rộ, thiết bị hiện đã xuất hiện trên trang bán hàng chính thức của hãng và sẵn sàng đến tay người tiêu dùng với mức giá cạnh tranh trong phân khúc tầm trung.

HONOR 600 Lite ra mắt

Màn hình AMOLED 6500 nits và thiết kế tối giản

HONOR 600 Lite sở hữu thiết kế tối giản với mặt trước trang bị màn hình AMOLED kích thước 6.6 inch, độ phân giải 1.5K. Điểm ấn tượng nhất của tấm nền này là độ sáng tối đa lên tới 6,500 nits, cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt. Bên cạnh đó, tần số quét 120Hz giúp các thao tác cuộn và chuyển cảnh trở nên mượt mà hơn.

Về ngoại hình, máy sử dụng phần khuyết dạng “viên thuốc” ở mặt trước. Mặt lưng nổi bật với cụm camera hình chữ nhật chứa hai ống kính và đèn flash LED. Đáng chú ý, cạnh phải của máy được trang bị một nút chụp ảnh chuyên dụng, cho phép người dùng kích hoạt nhanh camera chỉ với một lần nhấn.

Các tính năng chính của điện thoại

Hiệu năng từ chip Dimensity 7100 Elite và pin 6,520mAh

Bên trong, HONOR 600 Lite được cung cấp sức mạnh bởi bộ xử lý MediaTek Dimensity 7100 Elite, kết hợp cùng 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Cấu hình này đảm bảo khả năng xử lý ổn định cho các tác vụ hàng ngày và giải trí đa phương tiện.

Thời lượng sử dụng là điểm mạnh vượt trội khi máy sở hữu viên pin dung lượng lên tới 6,520mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây 45W. Về khả năng nhiếp ảnh, thiết bị sử dụng cảm biến chính 108MP kết hợp với camera góc siêu rộng 5MP ở mặt sau, cùng camera selfie 16MP ở mặt trước.

Thông số kỹ thuật chi tiết HONOR 600 Lite

Đặc tính Thông số chi tiết Màn hình 6.6 inch AMOLED, 1.5K, 120Hz, 6,500 nits Vi xử lý MediaTek Dimensity 7100 Elite Bộ nhớ 12GB RAM / 256GB ROM Camera sau 108MP (chính) + 5MP (siêu rộng) Camera trước 16MP Pin & Sạc 6,520mAh, sạc nhanh 45W Hệ điều hành MagicOS 10 (Android 16) Kháng nước/bụi IP66

Thiết bị chạy trên giao diện MagicOS 10 dựa trên nền tảng Android 16. Các tính năng kết nối hiện đại bao gồm Bluetooth 6.0, NFC và chuẩn kháng nước, bụi IP66.

HONOR 600 Lite có giá phải chăng

Tại thị trường Malaysia, HONOR 600 Lite được niêm yết với mức giá 1,399 RM (tương đương khoảng 9.3 triệu đồng). Sản phẩm mang đến hai tùy chọn màu sắc là Velvet Grey (Xám) và Desert Gold (Vàng).