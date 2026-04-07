HONOR 600 Pro lộ diện: Pin 9.000 mAh, chip Snapdragon 8 Elite và thiết kế độc lạ HONOR 600 Pro gây ấn tượng với viên pin 9.000 mAh, màn hình OLED 1,5K và camera 200MP. Thiết bị sở hữu chip Snapdragon 8 Elite cùng tiêu chuẩn kháng nước IP69 mạnh mẽ.

HONOR đang chuẩn bị ra mắt dòng smartphone HONOR 600 với những nâng cấp mạnh mẽ về dung lượng pin và cấu hình phần cứng. Những hình ảnh thực tế mới nhất của phiên bản HONOR 600 Pro đã lộ diện, cho thấy cái nhìn chi tiết về thiết kế và các thông số kỹ thuật quan trọng của thiết bị này.

Ngôn ngữ thiết kế mới với cụm camera đặt ngang

Theo hình ảnh rò rỉ, HONOR 600 Pro sở hữu mặt lưng màu cam nổi bật với mô-đun camera hình chữ nhật nằm ngang khá lớn. Thiết kế này đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn so với các thế hệ smartphone trước đó của HONOR. Cụm camera được tối ưu không gian để chứa hệ thống cảm biến cao cấp, trong đó cảm biến chính dự kiến đạt độ phân giải 200MP.

Thiết kế mặt sau của HONOR 600 Pro gây ấn tượng với cụm camera khá lớn

Màn hình OLED 1,5K và tiêu chuẩn kháng nước IP69

Mặt trước của HONOR 600 Pro trang bị màn hình OLED 6,57 inch thiết kế đục lỗ với viền bezel siêu mỏng. Tấm nền này hỗ trợ độ phân giải 1,5K và tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm hiển thị sắc nét và mượt mà. Đặc biệt, thiết bị đã đạt chứng nhận từ cơ quan TUV cho chuẩn IP68 và IP69, đảm bảo khả năng chống bụi và kháng nước ở mức cao nhất hiện nay.

HONOR 600 Pro sử dụng màn hình đục lỗ có viền bezel các cạnh khá mỏng

Sức mạnh từ chip Snapdragon 8 Elite và điểm Geekbench ấn tượng

Về hiệu năng, dòng HONOR 600 vừa xuất hiện trên hệ thống đo điểm Geekbench 6.6.0. Phiên bản HONOR 600 Pro đạt kết quả ấn tượng với 2.951 điểm đơn nhân và 8.869 điểm đa nhân. Dựa trên thông số xung nhịp, máy nhiều khả năng được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite cao cấp nhất của Qualcomm, trong khi phiên bản tiêu chuẩn có thể dùng chip Snapdragon 7 Gen 4.

Điểm Geekbench của điện thoại HONOR 600 Pro sắp ra mắt

Dung lượng pin 9.000 mAh tạo lợi thế cạnh tranh

Điểm gây bất ngờ nhất trên dòng sản phẩm mới của HONOR chính là viên pin dung lượng lên tới 9.000 mAh. Đây là thông số vượt xa hầu hết các smartphone phổ thông hiện có trên thị trường. Việc tích hợp viên pin dung lượng lớn đòi hỏi HONOR phải tối ưu hóa trọng lượng và độ dày để duy trì trải nghiệm cầm nắm cho người dùng.

Với sự kết hợp giữa hiệu năng mạnh mẽ, camera độ phân giải cao và thời lượng pin đột phá, HONOR 600 Pro được kỳ vọng sẽ là đối thủ nặng ký trong phân khúc smartphone cao cấp thời gian tới.