HONOR 600 Series bản Trung Quốc: Pin 8,600mAh và phụ kiện màn hình rời đột phá HONOR chuẩn bị ra mắt dòng HONOR 600 tại Trung Quốc với dung lượng pin lên đến 8,600mAh và phụ kiện màn hình phụ rời gắn từ tính, tạo khác biệt lớn so với bản quốc tế.

Khác với phiên bản toàn cầu đã ra mắt, dòng HONOR 600 tại thị trường Trung Quốc dự kiến sẽ mang đến những nâng cấp mạnh mẽ về cả thiết kế lẫn thông số kỹ thuật. Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy HONOR đang tập trung tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thông qua viên pin dung lượng lớn và hệ sinh thái phụ kiện độc đáo chưa từng thấy.

Sự khác biệt chiến lược của HONOR 600 Series tại thị trường nội địa

Mặc dù HONOR đã giới thiệu HONOR 600 và HONOR 600 Pro trên thị trường quốc tế vào tháng trước, nhưng các biến thể dành riêng cho Trung Quốc sẽ không chỉ là một bản sao đơn thuần. Theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, hãng đang chuẩn bị những thay đổi mang tính cốt lõi để phù hợp với thị hiếu tiêu dùng tại quê nhà, nơi sự cạnh tranh về thời lượng pin và tính năng đi kèm đang ở mức cao nhất.

Thiết kế HONOR 600 Pro bản toàn cầu đã ra mắt trước đó

Hệ sinh thái phụ kiện: Màn hình phụ rời gắn từ tính

Điểm gây bất ngờ nhất trong lần ra mắt này là sự xuất hiện của một phụ kiện màn hình phụ rời. Theo tiết lộ từ leaker Fixed Focus Digital, HONOR đang phát triển một loại màn hình có khả năng gắn từ tính vào mặt lưng của thiết bị.

Phụ kiện này không chỉ đơn thuần là màn hình hiển thị thêm mà còn đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng:

Thiết bị điều khiển camera từ xa, hỗ trợ chụp ảnh nhóm hoặc quay vlog.

Hỗ trợ hệ thống đèn chiếu sáng bổ sung cho nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Màn hình xem trước nội dung hoặc hiển thị hình nền cá nhân hóa để thay đổi diện mạo máy.

Giải pháp này được đánh giá là một nỗ lực của HONOR trong việc tìm kiếm hướng đi mới, tạo sự khác biệt về mặt trải nghiệm trong bối cảnh các dòng smartphone đang dần bão hòa về thiết kế.

HONOR 600 Series sẽ đi kèm nhiều phụ kiện độc đáo

Bước nhảy vọt về năng lượng với viên pin 8,600mAh

Nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống lưu trữ năng lượng. Trong khi phiên bản quốc tế dừng lại ở mức 7,000mAh, thông tin từ Smart Pikachu cho thấy HONOR 600 tại Trung Quốc sẽ được trang bị viên pin lên tới 8,600mAh. Phiên bản HONOR 600 Pro cũng sở hữu viên pin 8,000mAh.

Đây là một con số kỷ lục trong phân khúc smartphone phổ thông, vượt xa mức tiêu chuẩn 5,000 - 6,000mAh của các đối thủ cùng phân khúc. Với dung lượng này, thiết bị có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao từ 2 đến 3 ngày chỉ với một lần sạc.

Thiết kế HONOR 600 bản Trung Quốc sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới

Thông số kỹ thuật và cấu hình phần cứng

Về phần cứng, HONOR vẫn giữ lại những điểm mạnh nhất từ phiên bản quốc tế để đảm bảo hiệu suất hàng đầu. Dưới đây là bảng thông số dự kiến của dòng HONOR 600 tại thị trường Trung Quốc:

Thông số HONOR 600 HONOR 600 Pro Màn hình 6.57 inch AMOLED, 120Hz 6.57 inch AMOLED, 120Hz Vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 Snapdragon 8 Elite Camera chính 200MP + Selfie 50MP 200MP + Tele 50MP (Zoom 3.5x) Dung lượng pin 8,600mAh 8,000mAh Bộ nhớ RAM/ROM 12GB/256GB, 12GB/512GB 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB Sạc nhanh Sạc dây siêu tốc Hỗ trợ sạc không dây 50W

Thiết bị sẽ có các tùy chọn màu sắc thời trang như Lucky Star, Obsidian Black, Light Feature Blue và Green Apple. Việc duy trì cấu hình mạnh mẽ kết hợp cùng viên pin siêu lớn hứa hẹn giúp HONOR 600 Series chiếm lĩnh thị trường nội địa khi ra mắt chính thức.