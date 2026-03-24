HONOR 600 Series lộ diện: Thiết kế tương đồng iPhone 17 Pro cùng pin silicon 9.000mAh Loạt ảnh render mới nhất của HONOR 600 Series cho thấy sự thay đổi đột phá về ngoại hình với cụm camera ngang độc đáo và viên pin dung lượng khổng lồ lên tới 9.000mAh.

Dòng smartphone HONOR 600 đang trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ khi những hình ảnh rò rỉ đầu tiên cho thấy sự thay đổi lớn về triết lý thiết kế. Sản phẩm không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình sang trọng mà còn sở hữu những thông số kỹ thuật mạnh mẽ, hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone cận cao cấp.

Thiết kế mang hơi hướng iPhone 17 Pro và màn hình chất lượng

Dựa trên các hình ảnh render vừa xuất hiện, HONOR 600 và HONOR 600 Pro sở hữu mặt lưng có nhiều nét tương đồng với các tin đồn về iPhone 17 Pro của Apple. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở cụm camera được thiết kế theo dạng thanh ngang kéo dài từ cạnh trái sang cạnh phải. Đây là nơi chứa hệ thống ống kính, đèn flash LED và cảm biến lấy nét laser hiện đại.

Hình ảnh render của HONOR 600 Series

Về khả năng hiển thị, cả hai phiên bản dự kiến sẽ được trang bị màn hình OLED kích thước 6.57 inch. Với độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz, thiết bị hứa hẹn mang lại trải nghiệm hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động và các thao tác vuốt chạm mượt mà. Khung máy được hoàn thiện từ kim loại kết hợp với hai mặt kính cường lực, tạo nên vẻ ngoài cao cấp và bền bỉ.

Cấu hình mạnh mẽ với cảm biến camera 200MP

Bên cạnh ngoại hình, cấu hình phần cứng của HONOR 600 Series cũng rất đáng chú ý. Máy dự kiến sử dụng dòng vi xử lý Snapdragon 8 series cao cấp của Qualcomm. Mặc dù chưa xác định rõ là phiên bản flagship hiện tại hay một dòng chip mới được tinh chỉnh, nhưng hiệu năng hứa hẹn sẽ đáp ứng tốt mọi tác vụ từ làm việc đến chơi game nặng.

Hệ thống nhiếp ảnh là một điểm cộng lớn với cảm biến chính có độ phân giải lên tới 200MP, tích hợp công nghệ ổn định hình ảnh quang học (OIS). Đối với phiên bản Pro, HONOR dự kiến sẽ bổ sung thêm các ống kính góc siêu rộng và camera tele chuyên dụng để tối ưu khả năng chụp ảnh chân dung và thu phóng.

Dòng HONOR 600 có thiết kế bắt mắt và cấu hình mạnh mẽ

Công nghệ pin silicon 9.000mAh đột phá

Đáng chú ý nhất trên thế hệ HONOR 600 chính là dung lượng pin. Theo các báo cáo từ Gizmochina, HONOR sẽ sử dụng công nghệ pin silicon-carbon hiện đại, cho phép nén dung lượng cực cao vào một kích thước mỏng gọn. Viên pin trên dòng máy mới đạt mức 9.000mAh, một con số vượt trội so với mức 8.000mAh của thế hệ tiền nhiệm HONOR 500.

Ngoài dung lượng khủng, thiết bị còn hỗ trợ sạc nhanh có dây, sạc không dây và được trang bị cảm biến vân tay siêu âm 3D dưới màn hình cho tốc độ mở khóa nhanh và bảo mật hơn.

So sánh thông số dự kiến và sản phẩm tiền nhiệm

Để có cái nhìn rõ hơn về sự nâng cấp, dưới đây là bảng so sánh thông số cơ bản giữa HONOR 600 (tin đồn) và mẫu HONOR 400 Pro hiện đang có mặt trên thị trường:

Thông số HONOR 600 (Dự kiến) HONOR 400 Pro (Hiện tại) Màn hình OLED 6.57 inch, 1.5K, 120Hz AMOLED 6.7 inch, 2.8K, 120Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Series Snapdragon 8 Gen 3 Camera chính 200MP (OIS) 200MP (AI, OIS) Dung lượng pin 9.000mAh (Silicon) 6.000mAh (Silicon-Carbon) Sạc nhanh Đang cập nhật 100W (Dây), 50W (Không dây)

Hiện tại, mức giá và ngày ra mắt chính thức của dòng HONOR 600 vẫn chưa được công bố. Trong thời gian chờ đợi, người dùng có thể tham khảo mẫu HONOR 400 Pro với cấu hình mạnh mẽ và camera AI 200MP đang có mức giá hấp dẫn.

Với việc liên tục đẩy giới hạn về dung lượng pin và công nghệ cảm biến, HONOR đang dần khẳng định vị thế trong việc tạo ra những chiếc smartphone có tính thực dụng cao nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài thời thượng.