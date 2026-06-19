HONOR 600 Smart 5G ra mắt với pin 7700 mAh và chip Snapdragon 4 Gen 4 đầu tiên thế giới HONOR 600 Smart 5G gây ấn tượng với viên pin dung lượng lớn 7700 mAh, chipset Snapdragon 4 Gen 4 mới và khả năng chống va đập đạt chứng nhận SGS ở độ cao 2.5 mét.

HONOR vừa chính thức giới thiệu mẫu smartphone mới thuộc dòng HONOR 600 mang tên HONOR 600 Smart 5G. Sản phẩm được định vị ở phân khúc tầm trung, tập trung tối ưu hóa ba yếu tố then chốt: thời lượng pin vượt trội, độ bền chuẩn quân đội và không gian hiển thị rộng rãi cho người dùng phổ thông.

HONOR 600 Smart 5G ra mắt với thiết kế trẻ trung

Cấu hình phần cứng: Sự xuất hiện của Snapdragon 4 Gen 4

Đáng chú ý, HONOR 600 Smart 5G là smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4. Đây là con chip mới được kỳ vọng mang lại hiệu suất ổn định và khả năng tiết kiệm năng lượng tốt hơn cho các dòng máy 5G giá rẻ. Thiết bị đi kèm cấu hình RAM 4GB và bộ nhớ trong 128GB.

Để cải thiện khả năng đa nhiệm, HONOR tích hợp công nghệ RAM Turbo, cho phép mở rộng thêm RAM ảo từ bộ nhớ trong. Về phần mềm, máy chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện người dùng MagicOS 10.0 ngay khi xuất xưởng.

Viên pin 7700 mAh thiết lập tiêu chuẩn mới về thời lượng

Điểm nhấn quan trọng nhất trên HONOR 600 Smart 5G chính là viên pin dung lượng lên tới 7,700 mAh. Con số này vượt qua cả hai phiên bản cao cấp hơn là HONOR 600 và HONOR 600 Pro (vốn dừng lại ở mức 7,000 mAh). Với dung lượng này, thiết bị có thể phát video trực tuyến liên tục trong 28 giờ hoặc duy trì thời gian sử dụng lên đến 93 giờ trong các điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn.

Điểm nhấn của HONOR 600 Smart 5G đến từ viên pin 7700 mAh

Để nạp đầy viên pin khổng lồ này, HONOR trang bị công nghệ sạc nhanh công suất 45W, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi cho người dùng. Đây là giải pháp phù hợp cho những người thường xuyên di chuyển hoặc làm việc cường độ cao mà không có điều kiện sạc pin liên tục.

Thiết kế bền bỉ và khả năng kháng nước IP64

Bên cạnh thời lượng pin, độ bền là yếu tố được hãng chú trọng. HONOR 600 Smart 5G đạt chứng nhận từ SGS về khả năng chống rơi vỡ, có thể chịu được va đập khi rơi từ độ cao lên đến 2.5 mét. Ngoài ra, máy còn đạt chuẩn IP64 về khả năng kháng bụi và nước bắn.

Điện thoại hỗ trợ kháng nước, chống bụi xịn sò

Đặc biệt, nhà sản xuất cho biết thiết bị có khả năng hoạt động dưới nước ở độ sâu 1.5 mét trong vòng 30 phút, một thông số ấn tượng đối với một chiếc điện thoại thuộc phân khúc tầm trung. Màn hình của máy sử dụng tấm nền LCD 6.87 inch, độ phân giải HD+ (1,592 x 720 pixel) với độ sáng tối đa đạt 1020 nits, đảm bảo khả năng hiển thị tốt dưới ánh sáng ngoài trời.

Thông số kỹ thuật chi tiết HONOR 600 Smart 5G

| Thông số | Chi tiết | Màn hình LCD 6.87 inch, HD+, 1020 nits Vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4 Bộ nhớ 4GB RAM (+ RAM Turbo) / 128GB ROM Pin & Sạc 7700 mAh, sạc nhanh 45W Camera sau 50 MP Camera trước 5 MP Hệ điều hành Android 16, MagicOS 10.0 Độ bền IP64, chống rơi 2.5m (SGS)

Hệ thống camera của máy bao gồm ống kính chính 50MP ở mặt sau và camera selfie 5MP ở mặt trước. Ngoài ra, thiết bị còn sở hữu hệ thống loa stereo hỗ trợ chế độ tăng âm lượng lên đến 400%, nút bấm AI tiện lợi và cổng sạc USB Type-C hiện đại.

Mẫu điện thoại mới của HONOR có giá phải chăng

Tại thị trường Pháp, HONOR 600 Smart 5G được niêm yết với mức giá 219 EUR (tương đương khoảng 6.59 triệu đồng). Với cấu hình này, máy hướng tới nhóm người dùng ưu tiên tính thực dụng, cần một thiết bị có màn hình lớn, pin dùng nhiều ngày và khung vỏ chắc chắn thay vì chạy đua về hiệu năng xử lý hay camera chuyên nghiệp.