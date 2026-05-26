HONOR 600e trình làng: Màn hình OLED 6500 nits và dung lượng pin khủng 6520 mAh Mẫu smartphone mới nhất từ HONOR gây ấn tượng mạnh với độ sáng màn hình kỷ lục, thời lượng pin kéo dài hai ngày cùng hệ thống camera độ phân giải cao 108MP.

HONOR vừa âm thầm bổ sung thành viên mới vào dòng sản phẩm chiến lược của mình với tên gọi HONOR 600e. Sau khi ra mắt bộ đôi HONOR 600 và 600 Pro tại các thị trường quốc tế, thương hiệu này tiếp tục giới thiệu biến thể 'e' với định hướng tập trung tối đa vào trải nghiệm hiển thị và thời lượng pin vượt trội trong phân khúc.

Công nghệ màn hình OLED siêu sáng 6500 nits

Điểm nhấn đáng giá nhất trên HONOR 600e nằm ở khả năng hiển thị. Thiết bị sở hữu màn hình OLED kích thước 6.6 inch với độ phân giải 1,200 x 2,600 pixel. Đáng chú ý, độ sáng đỉnh điểm của tấm nền này đạt mức 6,500 nits, cho phép nội dung hiển thị rõ nét ngay cả dưới nguồn ánh sáng mạnh trực tiếp.

Bên cạnh độ sáng, màn hình còn hỗ trợ tần số quét 120Hz mượt mà và công nghệ điều chỉnh độ sáng PWM tần số cao lên tới 3840Hz. Đây là tính năng quan trọng giúp giảm thiểu tình trạng mỏi mắt cho người dùng có thị lực nhạy cảm khi sử dụng điện thoại trong thời gian dài hoặc trong môi trường thiếu sáng.

Cấu hình phần cứng và khả năng vận hành

Về hiệu năng, HONOR 600e được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 7100. Phiên bản được niêm yết sở hữu bộ nhớ RAM 8GB đi kèm dung lượng lưu trữ nội bộ lên đến 512GB. Mặc dù đây không phải là dòng chip có hiệu năng mạnh mẽ nhất trong phân khúc cận cao cấp, nhưng chipset này được tối ưu để xử lý ổn định các tác vụ đa nhiệm, giải trí và chơi game phổ thông.

Máy vận hành trên giao diện MagicOS 10 dựa trên nền tảng Android 16. Ngoài ra, thiết bị còn tích hợp phím vật lý chuyên dụng để kích hoạt nhanh các tính năng và đạt tiêu chuẩn kháng nước, chống bụi IP66, giúp tăng cường độ bền trong điều kiện sử dụng hàng ngày.

Hệ thống camera 108MP và dung lượng pin 6520 mAh

Khả năng nhiếp ảnh của máy được đảm nhiệm bởi cụm camera sau kép, trong đó cảm biến chính có độ phân giải lên đến 108MP (khẩu độ f/1.75), kết hợp cùng camera góc siêu rộng 5MP. Mặt trước là camera selfie 16MP đáp ứng tốt nhu cầu gọi video và chụp ảnh tự sướng. Tuy không sở hữu thông số 'khủng' như bản Pro, hệ thống này vẫn cung cấp chi tiết ảnh sắc nét trong nhiều điều kiện sáng.

Viên pin dung lượng lớn 6,520 mAh là một ưu điểm khác, đảm bảo thời gian sử dụng có thể kéo dài tới 2 ngày với các tác vụ cơ bản. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W và đặc biệt là tính năng sạc ngược có dây 6W, cho phép biến điện thoại thành một trạm sạc dự phòng cho các phụ kiện như tai nghe hoặc đồng hồ thông minh.

Giá bán và tùy chọn màu sắc

HONOR 600e cung cấp cho người dùng ba sự lựa chọn về màu sắc bao gồm: Xám Nhung, Vàng Sa Mạc và Xanh Lá Cây. Hiện tại, sản phẩm đang được niêm yết tại thị trường Peru với mức giá 1,999 PEN (tương đương khoảng 15.46 triệu đồng) cho phiên bản 8GB/512GB.

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của HONOR 600e:

Thông số Chi tiết Màn hình OLED 6.6 inch, 120Hz, 6500 nits Vi xử lý MediaTek Dimensity 7100 Bộ nhớ 8GB RAM / 512GB ROM Camera sau 108MP (Chính) + 5MP (Siêu rộng) Camera trước 16MP Pin & Sạc 6,520 mAh, Sạc nhanh 45W, Sạc ngược 6W Hệ điều hành MagicOS 10 (Android 16) Độ bền IP66

Với mức giá này, HONOR 600e hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên sự bền bỉ của pin và chất lượng hiển thị của màn hình hơn là những người thuần túy chạy đua về thông số hiệu năng vi xử lý.