HONOR 600S chính thức ra mắt tại Việt Nam với pin 8.100 mAh cùng phím bấm AI chuyên dụng Mẫu smartphone HONOR 600S sở hữu viên pin 8.100 mAh tuổi thọ 6 năm, khả năng chống nước IP69K, vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4 và nút bấm điều khiển AI độc lập.

Ngày 08/10/2026, HONOR đã chính thức giới thiệu mẫu điện thoại thông minh HONOR 600S tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm hướng trực tiếp đến nhóm người dùng đòi hỏi một thiết bị có độ bền chuẩn công nghiệp, dung lượng pin đột phá và khả năng tương tác trí tuệ nhân tạo tức thì thông qua phần cứng vật lý chuyên dụng.

HONOR 600S chính thức trình làng tại Việt Nam

Độ bền phần cứng với chuẩn bảo vệ IP69K và chứng nhận SGS

HONOR 600S được trang bị cấu trúc chống va đập độc quyền từ hãng nhằm bảo vệ các cụm bo mạch và linh kiện bên trong trước các chấn động mạnh. Thiết bị đạt chứng nhận SGS Premium Performance 5 sao sau khi vượt qua thử thách thả rơi tự do từ độ cao tối đa 2,5 mét, giúp triệt tiêu rủi ro nứt vỡ màn hình trong các tình huống va chạm thực tế.

Điện thoại sở hữu độ bền ấn tượng

Đáng chú ý, HONOR 600S đáp ứng đồng thời cả ba tiêu chuẩn kháng bụi và nước khắt khe gồm IP68, IP69 và IP69K. Việc đạt chuẩn IP69K đồng nghĩa với việc máy có thể chống chịu được các tia nước có áp lực rất cao và nhiệt độ lớn. Bên cạnh đó, màn hình kích thước 6,872 inch (hỗ trợ tần số quét 120 Hz, độ sáng HBM 1.020 nits) còn tích hợp thuật toán Wet-hand Touch, giúp thao tác cảm ứng luôn chuẩn xác ngay cả khi màn hình dính nước hoặc tay người dùng bị ướt.

Viên pin 8.100 mAh và cơ chế kiểm soát nhiệt độ khắc nghiệt

Trọng tâm kỹ thuật của HONOR 600S nằm ở khối pin dung lượng 8.100 mAh, giải quyết triệt để bài toán duy trì năng lượng cho các tác vụ nặng. Theo công bố kỹ thuật, máy cho phép phát video liên tục trên các ứng dụng mạng xã hội hơn 21 giờ hoặc chơi game liên tục hơn 15 giờ. Đáng lưu ý, tuổi thọ của khối pin này được tối ưu hóa để vận hành bền bỉ lên đến 6 năm trước khi dung lượng bắt đầu suy giảm rõ rệt.

Viên pin lớn trên HONOR 600S mang lại thời lượng sử dụng lâu dài

Để vận hành an toàn khối pin dung lượng lớn này, nhà sản xuất trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ đa điểm, cho phép thiết bị duy trì hoạt động bình thường trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt từ -30°C đến 50°C. Máy cũng đi kèm công nghệ sạc nhanh HONOR SuperCharge công suất 45W để rút ngắn thời gian nạp điện.

Phím vật lý AI chuyên dụng và nền tảng MagicOS 10

Khác biệt với cấu trúc nút bấm truyền thống, HONOR 600S bố trí thêm một nút vật lý AI độc lập bên cạnh hệ thống phím nguồn và âm lượng. Nút bấm này cho phép tùy biến thông qua ba thao tác: nhấn một lần, nhấn đúp hoặc nhấn giữ để kích hoạt nhanh các tính năng thông minh.

HONOR 600S cũng sở hữu một nút bấm AI độc lập

Ở chế độ mặc định, thao tác nhấn đúp sẽ mở ngay cụm camera chính 50 MP kể cả khi màn hình đang tắt. Nút bấm liên kết trực tiếp với các mô-đun AI của hệ điều hành MagicOS 10 (dựa trên Android 16) bao gồm trợ lý AI Settings Agent, xử lý ảnh AI Photos Agent, dịch thuật AI Translation và sáng tạo nội dung AI Creation, kết hợp cùng các công cụ Google Gemini, Magic Portal và Circle to Search.

Về cấu hình xử lý, thiết bị sử dụng vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4, kết hợp bộ nhớ RAM 8GB (mở rộng tối đa thêm 16GB nhờ HONOR RAM Turbo) cùng bộ nhớ trong 256GB.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của HONOR 600S

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình 6,872 inch, tần số quét 120 Hz, độ sáng HBM 1.020 nits, Wet-hand Touch Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 Bộ nhớ & Lưu trữ 6GB/128GB hoặc 8GB/256GB (RAM Turbo mở rộng 16GB) Camera chính 50 MP, hỗ trợ chụp đêm, chân dung, xóa phông và chế độ PRO Dung lượng pin & Sạc 8.100 mAh, sạc nhanh HONOR SuperCharge 45W, tuổi thọ 6 năm Độ bền & Kháng nước SGS Premium Performance 5 sao (rơi 2,5 m), IP68, IP69, IP69K Hệ điều hành MagicOS 10 (Android 16), tích hợp Google Gemini và nút bấm AI vật lý

Dải sản phẩm sinh thái IoT và thông tin giá bán tại Việt Nam

Cùng với smartphone mới, HONOR cũng công bố các thiết bị phụ kiện trong hệ sinh thái. Nổi bật là đồng hồ thông minh HONOR Watch 6 với khung hợp kim nhôm tái chế, màn hình độ sáng cực đại 3.000 nits, chuẩn kháng nước IP69, pin 980 mAh sử dụng tới 35 ngày và định vị AccuTrack GPS băng tần kép cùng tính năng AI Running Coach.

Đồng hồ HONOR Watch 6

Bên cạnh đó, hãng còn giới thiệu mẫu HONOR CHOICE INFOWEAR Watch 2 Epic có màn hình AMOLED 1,32 inch, vỏ thép tháo rời, chuẩn chống nước 5ATM/IP68 và sạc dự phòng HONOR CHOICE ES 10.000 mAh tích hợp cáp USB-C công suất 22,5W.

Tại thị trường Việt Nam, HONOR 600S mang đến ba phiên bản màu sắc gồm Đen thiên hà, Vàng ánh kim và Tím thạch anh với mức giá niêm yết chính thức như sau: