HONOR 700, 700 Pro và 700S lộ cấu hình trên China Telecom: pin 9000mAh, camera chính 200MP Dữ liệu rò rỉ trên China Telecom cho thấy HONOR 700 Series có pin 9000mAh, camera chính 200MP, ba mẫu dùng chip Snapdragon khác nhau, ra mắt ngày 23/11.

Cơ sở dữ liệu của China Telecom vừa đăng tải thông số chi tiết của ba mẫu HONOR 700, HONOR 700 Pro và HONOR 700S. Điểm nổi bật nhất là viên pin 9000mAh trên cả ba máy và camera chính 200MP. Theo kế hoạch, dòng sản phẩm sẽ ra mắt vào ngày 23/11.

Thông tin được tổng hợp từ Gizmochina và The Tech Outlook. Đây mới chỉ là dữ liệu rò rỉ, nên cấu hình thực tế vẫn cần hãng xác nhận chính thức.

Hai kiểu cụm camera và màn hình phụ ở mặt lưng

Theo dữ liệu rò rỉ, HONOR 700S và bản tiêu chuẩn có cụm camera kép xếp dọc, kèm một màn hình phụ nhỏ ở mặt lưng. Màn hình phụ này dùng để hiển thị thời gian. Trong khi đó, HONOR 700 Pro dùng mô-đun camera dạng viên thuốc nằm ngang.

Thông số kỹ thuật HONOR 700 Pro

Cả ba thiết bị đều có màn hình 6.57 inch và mặt lưng bằng kính. Độ dày chỉ 7.96mm dù máy chứa viên pin dung lượng lớn. Trọng lượng chênh lệch nhẹ: 208g (700S), 211g (700) và 213g (700 Pro).

Danh sách chưa nêu độ phân giải màn hình. Các rò rỉ trước đó dự đoán máy có thể dùng màn hình 1.5K tương tự thế hệ tiền nhiệm. Máy có bốn tùy chọn màu gồm Xanh dương, Trời trong, Sương hồng và Trắng lạnh, chạy MagicOS 11 dựa trên Android 17.

HONOR 700 và 700 Pro: bước nhảy ở ống kính, chip chia hai tầng

Hệ thống nhiếp ảnh là điểm đáng chú ý nhất của hai mẫu này. Cả hai có camera trước 50MP và cụm ba camera sau: cảm biến chính 200MP, một ống kính 50MP và một ống kính 12MP.

Thông số kỹ thuật HONOR 700

Thế hệ tiền nhiệm HONOR 600 chỉ có camera chính 200MP và góc siêu rộng 12MP. Việc bổ sung cảm biến 50MP được kỳ vọng cải thiện khả năng chụp đa dụng.

Về hiệu năng, HONOR 700 Pro dùng Snapdragon 8 Gen 5 với xung nhịp tối đa 3.8GHz. Bản tiêu chuẩn dùng Snapdragon 8s Gen 4, đạt 3.2GHz. Cả hai đều có pin 9000mAh. Danh sách không nêu tốc độ sạc, nhưng chứng nhận 3C trước đó cho thấy dòng máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W.

HONOR 700S: cắt giảm camera và chip, giữ nguyên pin

HONOR 700S nhắm đến phân khúc thấp hơn nhưng vẫn giữ nhiều ưu điểm cốt lõi. Máy có camera trước 50MP, còn cụm camera sau rút gọn còn cảm biến chính 200MP và ống kính 12MP.

Thông số kỹ thuật HONOR 700S

Sức mạnh của máy đến từ Snapdragon 7 Gen 4 với xung nhịp 2.8GHz. Tương tự hai mẫu còn lại, máy có pin 9000mAh và hỗ trợ sạc nhanh 80W. Dung lượng pin đồng đều trên cả ba phiên bản là lợi thế cạnh tranh rõ rệt của dòng sản phẩm.

Bảng so sánh nhanh ba mẫu HONOR 700 Series

Tiêu chí HONOR 700S HONOR 700 HONOR 700 Pro Vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 (2.8GHz) Snapdragon 8s Gen 4 (3.2GHz) Snapdragon 8 Gen 5 (3.8GHz) Camera sau 200MP + 12MP 200MP + 50MP + 12MP 200MP + 50MP + 12MP Camera trước 50MP 50MP 50MP Pin 9000mAh 9000mAh 9000mAh Màn hình 6.57 inch 6.57 inch 6.57 inch Trọng lượng 208g 211g 213g

Tùy chọn RAM và bộ nhớ trong

Dữ liệu rò rỉ cũng liệt kê các tùy chọn bộ nhớ của từng mẫu máy như sau.

Mẫu máy Tùy chọn RAM/ROM HONOR 700S 12GB/256GB, 12GB/512GB HONOR 700 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/256GB, 16GB/512GB HONOR 700 Pro 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB

RAM lên tới 16GB và bộ nhớ trong 512GB cho thấy hãng định vị dòng máy này ở phân khúc cận cao cấp đến cao cấp, đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn.

Những điều cần chờ hãng xác nhận

Nhìn chung, HONOR 700 Series nâng cấp mạnh ở dung lượng pin và ống kính nhiếp ảnh. Một số thông số vẫn chưa rõ, gồm độ phân giải màn hình và tốc độ sạc, vì danh sách của China Telecom không đề cập. Cấu hình thực tế sẽ được làm rõ tại sự kiện ra mắt ngày 23/11.